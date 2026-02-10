Наши лыжники постараются не ударить в снег лицом в самой сложной для них дисциплине.

Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE

Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме, Италия, продолжится олимпийский лыжный турнир. Будет разыграно два комплекта наград в спринте: у мужчин и у женщин выявят сильнейших классистов в самой скоротечной дисциплине.

На старт вместе с сильнейшими выйдут российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они могли пропустить спринт, чтобы получить больше времени на отдых, однако решили рискнуть и показать себя. Желаем нашим ребятам удачной квалификации!

Главным героем дня, скорее всего, станет норвежский гений Йоханнес Клебо. Он уже выиграл золото в скиатлоне, а теперь побежит к своей второй победе на Играх-2026.