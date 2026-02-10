Коростелёв врывается в спринт! Вторая гонка с участием россиян на Олимпиаде-2026. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме, Италия, продолжится олимпийский лыжный турнир. Будет разыграно два комплекта наград в спринте: у мужчин и у женщин выявят сильнейших классистов в самой скоротечной дисциплине.
На старт вместе с сильнейшими выйдут российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они могли пропустить спринт, чтобы получить больше времени на отдых, однако решили рискнуть и показать себя. Желаем нашим ребятам удачной квалификации!
Главным героем дня, скорее всего, станет норвежский гений Йоханнес Клебо. Он уже выиграл золото в скиатлоне, а теперь побежит к своей второй победе на Играх-2026.
Старт пролога у женщин — в 11:15 мск, у мужчин — в 11:55.
Если вы всё ещё не знакомы с нашими звёздочками, предлагаем срочно исправляться!
Первой соревноваться начнёт Дарья — старт в 11:15, через полчаса на лыжню выйдет Савелий — в 11:45 мск.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня будем смотреть спринт классическим стилем и болеть за Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву.