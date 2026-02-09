Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане, самая красивая спортсменка Игр конькобежка Ютта Лердам выиграла забег на 1000 м

Главная красотка Олимпиады наконец-то выиграла золото. Жизнь точно удалась!
Татьяна Постникова
Ютта Лердам
Ютта Лердам после финиша плакала от счастья.

Вот он – самый красивый финал Олимпиады! Во всех смыслах!

Нидерландские конькобежки Фемке Кок и Ютта Лердам устроили невероятную дуэль на 1000 м, подарив всем драматичную битву. Победительница после завершения финала не сдерживала слёз. Это и правда было красиво!

Ютта Лердам

Ютта Лердам

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Яркой борьбы ждали, и именно от Фемке Кок и Ютты Лердам. Обе девушки – фавориты и в финале выступали в разных забегах – 13-м и последнем, 15-м. Первой на лёд выходила Фемке. Обладательница Кубка мира выдала невероятный перформанс: она показала лучший разгон, а потом два крайне быстрых круга. Кок с большим запасом побила олимпийский рекорд Михо Такаги – 1.12,59 против 1.13,19. Если учитывать удивление на лице Фемке, конькобежка даже не ожидала от себя такого прорыва.

Но через пять минут на льду оказалась Лердам, которую тренирует экс-наставник сборной России Константин Полтавец. На неё давили и мощный результат Фемке, и скандал перед Олимпиадой, и ожидания. Всё-таки 1000 м – единственная дистанция, которую Ютта бежит на Олимпиаде.

Начала Лердам гораздо медленнее, чем Кок (17,68 против 17,47), однако уже на втором круге спортсменка выбилась в лидеры (43,78 против 43,97). Своё преимущество конькобежка сумела удержать до финиша. Ютта обновила стоявший пять минут олимпийский рекорд и забрала золото – 1.12,31.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
09 февраля 2026, понедельник. 19:25 МСК
Окончено
1
Ютта Лердам
Нидерланды
1:12.31
2
Фемке Кок
Нидерланды
+0.28
3
Михо Такаги
Япония
+1.64

После финиша Лердам вскрикнула от радости и начала плакать, смазав весь ярких макияж. Таких кинематографичных слёз мир спорта давно не видел.

Вместе с Юттой плакали её близкие: родители, сёстры и жених Джейк Пол.

Теперь у Лердам точно есть всё: фотосессии для обложек модных журналов, миллионы подписчиков, муж-мультимиллионер и олимпийское золото!

О чём ещё мечтать?

Олимпиада 2026
Все новости RSS

