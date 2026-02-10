Швейцарцы за день выиграли два золота и взлетели на второе место.

Рванула страна, от которой не ждали. Что изменилось в медальном зачёте Олимпиады-2026?

По ходу третьего дня Олимпиады-2026 в Италии было разыграно всего пять комплектов наград. Однако медали распределились настолько неожиданным образом, что впору говорить о локальной сенсации в медальном зачёте. Норвегия и США, например, вообще остались без медалей.

Зато Швейцария выиграла сразу два золота. И ими не ограничилась!

Швейцарцы за день собрали коллекцию из четырёх наград. Особенно успешной для страны стала мужская командная комбинация в горных лыжах. Франьо фон Алльмен при поддержке Танги Нефа стал первым на этих Играх двукратным чемпионом. В той же дисциплине Марко Одерматт и Лоик Мейар урвали серебро. Ещё одно золото швейцарка Матильда Гремо добыла в женском слоупстайле, а под конец дня Грегор Дешванден взял бронзу в прыжках с нормального трамплина у мужчин. Итого – 2 – 1 – 1 за один день!

За три дня у Швейцарии уже 3 – 1 – 1, и это всего лишь на одну бронзу меньше, чем у Норвегии, возглавляющей таблицу общекомандного медального зачёта.

Норвежцы в понедельник вообще остались без наград, как и американцы с итальянцами. Зато в топ-3 ворвалась Япония – у них теперь 2 – 2 – 3.

Россия по-прежнему ждёт первой награды своих спортсменов на Олимпиаде. В третий день даже теоретических шансов взять её не было: на арены Игр выходили только саночница Дарья Олесик (проехала первые две попытки) и Пётр Гуменник (размялся перед завтрашней короткой программой).

Завтра событий с россиянами будет больше. Верим, что прорыва на пьедестал не придётся ждать слишком уж долго, даже в имеющихся непростых условиях.