Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си

10 февраля Пётр дебютирует на Олимпиаде в Милане. Кто его соперники и почему прокат ожидается не из простых?

Российские болельщики с нетерпением ждут выступлений наших фигуристов на Олимпиаде в Милане. И первому такая честь выпадет Петру Гуменнику, который в короткой программе будет проходить невероятно сложный экзамен.

Помимо противостояния с довольно сильным соперникам, борьбой с нервами и попытками скрутить сразу несколько сложнейших элементов ультра-си, ему придётся по-новому интерпретировать постановку от Даниила Глейхенгауза из-за замены музыки. Сдюжит ли наш парень?

Собрали всю актуальную информацию про короткую программу одиночников в личном турнире Игр.

Пётр Гуменник на тренировке Фото: РИА Новости

Первый прокат Гуменника на Олимпиаде

Первые дни в Италии для команды Петра Гуменника выдались неспокойными из-за хлопот с авторскими правами к короткой программе фигуриста. Правообладатели запретили россиянину выступать под саундтрек к фильму «Парфюмер», из-за чего нужно было экстренно искать замену.

Обиднее всего, что никто из чиновников не захотел помочь Гуменнику — и МОК, и ISU сняли с себя всякую ответственность. Например, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс посоветовал спортсмену обратиться в Международный союз конькобежцев, но и там ответили, что все сложности Пети — лишь его, а также его команды и национальной федерации. К сожалению, никакого комментария от ФФККР по ситуации не последовало. Неизвестно, принимали ли представители организации участие в решении вопроса, однако скоро тренер Вероника Дайнеко успокоила общественность тем, что озвучила новую композицию для выступления своего подопечного. Ею стала Waltz 1805 автора Эдгара Акопяна.

Из забавного — это саундтрек из фильма «Онегин», так что в какой-то степени у Пети наметилась кольцевая история в короткой и произвольной программах. Главное — выступить качественно и показать хорошую интерпретацию практически с нулевой подготовкой. С учётом артистичности Гуменника это возможно, но купятся ли на это судьи? Помимо музыки и отточенных движений, необходимы эмоциональное включение, правильный темп, сюжет, который бы отразился в рисунке постановки, а также костюм! Вот с ним есть загвоздка, ведь прошлый наряд из «Парфюмера» может не подойти. К счастью, наш одиночник оказался предусмотрительным и привёз в Милан весь свой гардероб — это повышает шансы.

Однако Петру всё равно нужно быть предельно сосредоточенным. Этот прокат станет первым на Олимпиаде-2026 и первым в карьере на соревновании такого масштаба — и на лёд Гуменник выйдет первым. Выступать в стартовой разминке не всегда полезно, поскольку есть риск получить невысокие баллы от судей, поэтому фигуристу нужно будет убедить их за счёт безупречной техники.

Результаты тренировок

С этим особых проблем быть не должно, однако в заявке перед короткой программой у Пети «засветился» старый прыжковый набор с четверным сальховом: 4F+3T, 4S, 3A. Его он исполнял на отборочном турнире в Пекине и ещё на одних соревнованиях, а затем отдал предпочтение контенту с четверным лутцем. Анализируя прыжки Гуменника, «Чемпионат» пришёл к выводу, что сложнейший набор ультра-си выгоднее для нашего парня, да и получается более уверенно. Тем не менее на бумаге оказалось то, что оказалось…

Вот только не стоит верить всему написанному. Похоже, Пётр в очередной раз прибегает к хитрой стратегии и не показывает все козыри. Судя по его тренировкам, накатывает он по-прежнему четверной лутц, но не забывает и про квад-сальхов. На самой первой тренировке Гуменник вне прогона по два раза прыгнул триксель, квад-сальхов и квад-лутц, а прогон сделал именно со старшим четверным. Вторая тренировка получилась более напряжённой, однако здесь одиночник уже концентрировался на прыжках для произвольной. Были и каскад лутц – риттбергер, и триксель, и разнообразные квады: лутц, риттбергер, флип. Больше всего спортсмен оттачивал лутц. В прогоне он, правда, с него упал, но остальные элементы получились: 4F, 4Lz (неудачно), 4Lo, 4S+3T, пауза на передышку, 4S+2A+2A, 3A, 3Lz+3Lo.

Это вполне рабочая история, ведь и у топов случаются сбои на тренировках. Даже Илья Малинин может ошибаться. До начала произвольной программы в команднике он концентрировался на «семиквадке», но вместе с тем готовил элементы и для короткой в личке. Его набор по заявке: 4A+3T, 3A, 4Lz, а прыгал он и квад-флип с квад-риттбергером, и каскады с разными четверными, и простые тройные. Не всё получалось — даже на трикселе один раз допустил степ-аут, на лутце в четыре оборота смазал выезд, равно как и на четверном риттбергере. В общем, после раскаток парней оставались чувство недосказанности и определённая интрига.

Главные интриги и фавориты

Малинин ведь проиграл Юме Кагияме в короткой программе командного турнира аж 10 баллов. Японец был на коне с младшими квадами, а вот Илья дал слабину, допустив на квад-лутце серьёзный недокрут. Судьи сразу же наказали его, даже не поставив сотню.

В случае американца — это ничего страшного. Таков был план — не перенапрягаться, выступать вполсилы, чтобы сохраниться до лички.

«Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира», — приводит слова Малинина Golden Skate.

А вот для Гуменника это сигнал: малейшая помарка – и его «засудят». Тягаться Петру с Юмой будет очень трудно: артистический гений против середнячка по меркам мирового сообщества, да ещё и с новой программой — исход может быть далеко не в пользу россиянина.

Однако с остальными побороться он сможет. У Ники Эгадзе из Грузии не задалось в короткой в команднике, да и на тренировках были проблемы. Оба француза — Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа — не демонстрируют оптимальную форму. У Сюна Сато были серьёзные помарки на тренировке, а Даниэль Грассль не то чтобы блистал в соревнованиях команд. Если негативная тенденция по каждому не прекратится, то у Гуменника, который приехал свежим и подготовленным именно к личному турниру, будут шансы подобраться к тройке.

Илья Малинин Фото: РИА Новости

Порядок выхода фигуристов

Дата и время

10 февраля, вторник: мужчины, короткая программа — 20:30.

Где смотреть

Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.