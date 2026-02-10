Скидки
Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
19:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 10 февраля: анонс короткой программы мужчин, Гуменник, Малинин, Кагияма, Эгадзе, Грассль, Аймоз

Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
Екатерина Авдонина
Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд?
Комментарии
10 февраля Пётр дебютирует на Олимпиаде в Милане. Кто его соперники и почему прокат ожидается не из простых?

Российские болельщики с нетерпением ждут выступлений наших фигуристов на Олимпиаде в Милане. И первому такая честь выпадет Петру Гуменнику, который в короткой программе будет проходить невероятно сложный экзамен.

Помимо противостояния с довольно сильным соперникам, борьбой с нервами и попытками скрутить сразу несколько сложнейших элементов ультра-си, ему придётся по-новому интерпретировать постановку от Даниила Глейхенгауза из-за замены музыки. Сдюжит ли наш парень?

Собрали всю актуальную информацию про короткую программу одиночников в личном турнире Игр.

Пётр Гуменник на тренировке

Пётр Гуменник на тренировке

Фото: РИА Новости

Первый прокат Гуменника на Олимпиаде

Первые дни в Италии для команды Петра Гуменника выдались неспокойными из-за хлопот с авторскими правами к короткой программе фигуриста. Правообладатели запретили россиянину выступать под саундтрек к фильму «Парфюмер», из-за чего нужно было экстренно искать замену.

Обиднее всего, что никто из чиновников не захотел помочь Гуменнику — и МОК, и ISU сняли с себя всякую ответственность. Например, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс посоветовал спортсмену обратиться в Международный союз конькобежцев, но и там ответили, что все сложности Пети — лишь его, а также его команды и национальной федерации. К сожалению, никакого комментария от ФФККР по ситуации не последовало. Неизвестно, принимали ли представители организации участие в решении вопроса, однако скоро тренер Вероника Дайнеко успокоила общественность тем, что озвучила новую композицию для выступления своего подопечного. Ею стала Waltz 1805 автора Эдгара Акопяна.

Из забавного — это саундтрек из фильма «Онегин», так что в какой-то степени у Пети наметилась кольцевая история в короткой и произвольной программах. Главное — выступить качественно и показать хорошую интерпретацию практически с нулевой подготовкой. С учётом артистичности Гуменника это возможно, но купятся ли на это судьи? Помимо музыки и отточенных движений, необходимы эмоциональное включение, правильный темп, сюжет, который бы отразился в рисунке постановки, а также костюм! Вот с ним есть загвоздка, ведь прошлый наряд из «Парфюмера» может не подойти. К счастью, наш одиночник оказался предусмотрительным и привёз в Милан весь свой гардероб — это повышает шансы.

Однако Петру всё равно нужно быть предельно сосредоточенным. Этот прокат станет первым на Олимпиаде-2026 и первым в карьере на соревновании такого масштаба — и на лёд Гуменник выйдет первым. Выступать в стартовой разминке не всегда полезно, поскольку есть риск получить невысокие баллы от судей, поэтому фигуристу нужно будет убедить их за счёт безупречной техники.

Результаты тренировок

С этим особых проблем быть не должно, однако в заявке перед короткой программой у Пети «засветился» старый прыжковый набор с четверным сальховом: 4F+3T, 4S, 3A. Его он исполнял на отборочном турнире в Пекине и ещё на одних соревнованиях, а затем отдал предпочтение контенту с четверным лутцем. Анализируя прыжки Гуменника, «Чемпионат» пришёл к выводу, что сложнейший набор ультра-си выгоднее для нашего парня, да и получается более уверенно. Тем не менее на бумаге оказалось то, что оказалось…

Вот только не стоит верить всему написанному. Похоже, Пётр в очередной раз прибегает к хитрой стратегии и не показывает все козыри. Судя по его тренировкам, накатывает он по-прежнему четверной лутц, но не забывает и про квад-сальхов. На самой первой тренировке Гуменник вне прогона по два раза прыгнул триксель, квад-сальхов и квад-лутц, а прогон сделал именно со старшим четверным. Вторая тренировка получилась более напряжённой, однако здесь одиночник уже концентрировался на прыжках для произвольной. Были и каскад лутц – риттбергер, и триксель, и разнообразные квады: лутц, риттбергер, флип. Больше всего спортсмен оттачивал лутц. В прогоне он, правда, с него упал, но остальные элементы получились: 4F, 4Lz (неудачно), 4Lo, 4S+3T, пауза на передышку, 4S+2A+2A, 3A, 3Lz+3Lo.

Это вполне рабочая история, ведь и у топов случаются сбои на тренировках. Даже Илья Малинин может ошибаться. До начала произвольной программы в команднике он концентрировался на «семиквадке», но вместе с тем готовил элементы и для короткой в личке. Его набор по заявке: 4A+3T, 3A, 4Lz, а прыгал он и квад-флип с квад-риттбергером, и каскады с разными четверными, и простые тройные. Не всё получалось — даже на трикселе один раз допустил степ-аут, на лутце в четыре оборота смазал выезд, равно как и на четверном риттбергере. В общем, после раскаток парней оставались чувство недосказанности и определённая интрига.

Главные интриги и фавориты

Малинин ведь проиграл Юме Кагияме в короткой программе командного турнира аж 10 баллов. Японец был на коне с младшими квадами, а вот Илья дал слабину, допустив на квад-лутце серьёзный недокрут. Судьи сразу же наказали его, даже не поставив сотню.

В случае американца — это ничего страшного. Таков был план — не перенапрягаться, выступать вполсилы, чтобы сохраниться до лички.

«Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. Таков был план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира», — приводит слова Малинина Golden Skate.

А вот для Гуменника это сигнал: малейшая помарка – и его «засудят». Тягаться Петру с Юмой будет очень трудно: артистический гений против середнячка по меркам мирового сообщества, да ещё и с новой программой — исход может быть далеко не в пользу россиянина.

Однако с остальными побороться он сможет. У Ники Эгадзе из Грузии не задалось в короткой в команднике, да и на тренировках были проблемы. Оба француза — Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа — не демонстрируют оптимальную форму. У Сюна Сато были серьёзные помарки на тренировке, а Даниэль Грассль не то чтобы блистал в соревнованиях команд. Если негативная тенденция по каждому не прекратится, то у Гуменника, который приехал свежим и подготовленным именно к личному турниру, будут шансы подобраться к тройке.

Илья Малинин

Илья Малинин

Фото: РИА Новости

Порядок выхода фигуристов

  1. Пётр Гуменник (Россия)
  2. Максим Наумов (США)
  3. Андреас Нордебек (Швеция)
  4. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
  5. Донован Каррильо (Мексика)
  6. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй)
  7. Стивен Гоголев (Канада)
  8. Кирилл Марсак (Украина)
  9. Ким Хёнгём (Южная Корея)
  10. Фёдор Кулиш (Латвия)
  11. Владимир Самойлов (Польша)
  12. Цзинь Боян (Китай)
  13. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
  14. Эндрю Торгашев (США)
  15. Джун Хван Ча (Южная Корея)
  16. Адам Гагара (Словакия)
  17. Денис Васильев (Латвия)
  18. Маттео Риццо (Италия)
  19. Александр Селевко (Эстония)
  20. Даниэль Грассль (Италия)
  21. Лукас Бричги (Швейцария)
  22. Кевин Аймоз (Франция)
  23. Као Миура (Япония)
  24. Сюн Сато (Япония)
  25. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
  26. Ника Эгадзе (Грузия)
  27. Михаил Шайдоров (Казахстан)
  28. Илья Малинин (США)
  29. Юма Кагияма (Япония).
Дата и время

10 февраля, вторник: мужчины, короткая программа — 20:30.

Где смотреть

Соревнования в прямом эфире будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.

Комментарии
