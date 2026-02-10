Гуменник стартует на Олимпийских играх в Милане! Как покажет себя наш парень? LIVE

Стартует мужской турнир на Олимпийских играх в Милане. Для российских болельщиков он особенный — всё из-за того, что здесь выступит наш парень — действующий чемпион России Пётр Гуменник. И задача перед ним стоит непростая.

За три дня до короткой программы фигурист остался без музыки в короткой программе. Но самому Петру и его команде удалось быстро уладить вопрос и найти новое музыкальное сопровождение. На этом трудности Гуменника не заканчиваются — стартовать ему предстоит из первой разминки. А все знают, как оценивают спортсменов из первых групп.

Тем не менее в арсенале россиянина — старшие четверные прыжки и хорошие навыки катания. А его соперникам ещё нужно справиться со своим контентом. Главный фаворит Игр Илья Малинин уже показал — и он может дрогнуть.

Остальные же участники мужского турнира не отличаются стабильностью. Нет гарантий, что обыгравший Малинина в команднике Кагияма выдаст такой же прокат вновь. Так что у Петра есть все шансы зацепиться за медаль. А нам остаётся лишь поболеть за него!

«Чемпионат» будет внимательно следить за короткой программой мужчин на Олимпийских играх в Милане.