Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 10 февраля 2026, короткая программа мужчин, Гуменник

Гуменник стартует на Олимпийских играх в Милане! Как покажет себя наш парень? LIVE
Екатерина Авдонина
Пётр Гуменник
Держим кулачки за Петра!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует мужской турнир на Олимпийских играх в Милане. Для российских болельщиков он особенный — всё из-за того, что здесь выступит наш парень — действующий чемпион России Пётр Гуменник. И задача перед ним стоит непростая.

За три дня до короткой программы фигурист остался без музыки в короткой программе. Но самому Петру и его команде удалось быстро уладить вопрос и найти новое музыкальное сопровождение. На этом трудности Гуменника не заканчиваются — стартовать ему предстоит из первой разминки. А все знают, как оценивают спортсменов из первых групп.

Тем не менее в арсенале россиянина — старшие четверные прыжки и хорошие навыки катания. А его соперникам ещё нужно справиться со своим контентом. Главный фаворит Игр Илья Малинин уже показал — и он может дрогнуть.

Остальные же участники мужского турнира не отличаются стабильностью. Нет гарантий, что обыгравший Малинина в команднике Кагияма выдаст такой же прокат вновь. Так что у Петра есть все шансы зацепиться за медаль. А нам остаётся лишь поболеть за него!

«Чемпионат» будет внимательно следить за короткой программой мужчин на Олимпийских играх в Милане.

