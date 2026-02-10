Вернулся править! Сизерон в шаге от второго золота Олимпиады, Америка — в шоке

Стартовал личный турнир на Олимпиаде в Милане — и это было горячо! Французы Фурнье Бодри и Сизерон проводят первый совместный сезон в карьере — и уже лидируют после ритм-танца в рамках личного турнира, обойдя опытнейшую американскую пару Чок/Бэйтс. Как это было и чем ещё запомнились прокаты танцоров — в нашем обзоре.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Экс-россияне старались и боролись

Диана Дэвис и Глеб Смолкин боролись за медаль командного турнира, но, увы — остались без наград. В личном турнире пара, ныне выступающая за Грузию, пока не претендует на награды. Поэтому для них важнее всего оказаться как можно выше в турнирной таблице. По итогам ритм-танца ребята пока только 13-е. Для сравнения — на Играх в Пекине они стали 14-ми — тогда ещё выступали за Россию.

В прокате ритм-танца у Дэвис и Смолкина на пересмотр ушли дорожка и твиззлы. Паттерн судьи оценили только на второй уровень, дорожка по средней линии — второй у Дианы и третий у Глеба. Само по себе выступление у экс-россиян получилось не самым лучшим — по сезону они катались сильнее и набирали более высокие баллы. Текущая сумма 77,15 балла — это явно не то, на что ребята рассчитывали. Но что поделать — такая уж плотная очередь сейчас в мировых танцах.

А вот у другой экс-россиянки получился достаточно добротный прокат — чисто, динамично и бодро. Евгения Лопарева и её партнёр Жоффре Бриссо выглядят очень необычно на фоне других пар. А их ритм-танец вышел уверенным и безошибочным. Сумма баллов у них не самая большая — такова судьба второго номера французской сборной. Однако сами ребята вполне могут собой гордиться, тем более что их цель — Игры-2030, которые пройдут во Франции.

Фурнье Бодри и Сизерон обошли Чок/Бэйтс

Действующий олимпийский чемпион в паре с новой партнёршей сумел выдать сильный прокат и улучшить свои оценки, пробив гроссмейстерские 90 баллов – это их лучший результат в сезоне и личный рекорд. И, конечно же, Гийом и Лоранс держались в лидерах до самого последнего проката — до выхода на лёд лидеров олимпийского цикла и главных фаворитов в борьбе за титул — Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Американцы выдали ещё один сильный прокат — по-настоящему олимпийский, как отметила Бетина Попова в эфире Okko. Однако судьи понизили паре уровень за исполнение паттерна — до третьего. С учётом того, что в личном турнире пары разделил всего один балл, данная ошибка оказалась фатальной — Чок и Бэйтс действительно уступили ритм-танец французам! Сама пара после объявления оценок выглядела шокированной. И неудивительно!

А тройку сильнейших замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У них действительно всё получилось в ритм-танце — и даже эффектно отыграть казус во время программы. В прокате у пары возник инцидент с костюмом — у партнёрши слетел браслет. Но канадская фигуристка так эффектно схватила слетевшее украшение, что мало кто это заметил. Судьи, во всяком случае, этого не увидели и не дали дуэту балл штрафа. А пока Гиллес и Пуарье вполне заслуженно идут на третьем месте сразу после двух лидирующих дуэтов.

«Один из их эталонный прокатов, сделали все чисто», — отметил Иван Букин в эфире Okko.

Но борьба ещё впереди — остальные пары расположились достаточно плотно в турнирной таблице. Так что любая ошибка в произвольном танце может быть фатальной.