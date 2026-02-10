Биатлон на Олимпиаде-2026. Ждём сенсаций в мужской индивидуальной гонке? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии биатлонисты разыграют первый комплект личных наград: на старт в рамках индивидуальной гонки выйдут мужчины.
Биатлонная классика — особая дисциплина, которая зачастую позволяет творить сенсации спортсменам, не относящимся к числу мировых лидеров. В Антхольце болельщики ждут ожесточённого противостояния Эрика Перро (Франция) и Томмазо Джакомеля (Италия), но велика вероятность прорыва к вершине любого крепкого биатлониста, способного не нахватать штрафных минут на огневом рубеже.
Мужская индивидуальная гонка начнётся в 15:30.
В первой биатлонной гонке на Олимпиаде — смешанной эстафете — победу одержала Франция. Будут ли и сегодня французы в топе?
В качестве лидера общего зачёта Кубка мира на Олимпиаду поехал Эрик Перро. Но поможет ли это ему на Играх?
Мы провели большое исследование и разобрались, какая связь между победами на Олимпийских играх и «жёлтой» майкой лидера.
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередной биатлонной гонки на Олимпиаде. Сегодня вместе будем смотреть индивидуальную гонку у мужчин.