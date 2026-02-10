Сегодня будет очень важно умение точно стрелять. Справится ли с огневой работой лидер Кубка мира Эрик Перро?

Биатлон на Олимпиаде-2026. Ждём сенсаций в мужской индивидуальной гонке? LIVE

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии биатлонисты разыграют первый комплект личных наград: на старт в рамках индивидуальной гонки выйдут мужчины.

Биатлонная классика — особая дисциплина, которая зачастую позволяет творить сенсации спортсменам, не относящимся к числу мировых лидеров. В Антхольце болельщики ждут ожесточённого противостояния Эрика Перро (Франция) и Томмазо Джакомеля (Италия), но велика вероятность прорыва к вершине любого крепкого биатлониста, способного не нахватать штрафных минут на огневом рубеже.