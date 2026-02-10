Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки 10 февраля 2026

Биатлон на Олимпиаде-2026. Ждём сенсаций в мужской индивидуальной гонке? LIVE
Татьяна Постникова
Эрик Перро на Олимпиаде-2026
Комментарии
Сегодня будет очень важно умение точно стрелять. Справится ли с огневой работой лидер Кубка мира Эрик Перро?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Италии биатлонисты разыграют первый комплект личных наград: на старт в рамках индивидуальной гонки выйдут мужчины.

Биатлонная классика — особая дисциплина, которая зачастую позволяет творить сенсации спортсменам, не относящимся к числу мировых лидеров. В Антхольце болельщики ждут ожесточённого противостояния Эрика Перро (Франция) и Томмазо Джакомеля (Италия), но велика вероятность прорыва к вершине любого крепкого биатлониста, способного не нахватать штрафных минут на огневом рубеже.

Мужская индивидуальная гонка начнётся в 15:30.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Не началось
Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Татьяна Постникова

В первой биатлонной гонке на Олимпиаде — смешанной эстафете — победу одержала Франция. Будут ли и сегодня французы в топе?

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия
10:58 Татьяна Постникова

В качестве лидера общего зачёта Кубка мира на Олимпиаду поехал Эрик Перро. Но поможет ли это ему на Играх?

Мы провели большое исследование и разобрались, какая связь между победами на Олимпийских играх и «жёлтой» майкой лидера.

Всё не так однозначно
Помогает ли жёлтая майка побеждать и на Олимпиаде? Мы посчитали и разобрались
Помогает ли жёлтая майка побеждать и на Олимпиаде? Мы посчитали и разобрались
10:54 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию очередной биатлонной гонки на Олимпиаде. Сегодня вместе будем смотреть индивидуальную гонку у мужчин.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android