Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане – онлайн-трансляция соревнований 10 февраля 2026

Четвёртый день Олимпиады. Непряева без чуда в спринте, а что Коростелёв? LIVE
Евгений Кустов Даниил Сальников
,
Дарья Непряева на Олимпиаде-2026
Комментарии
Дарья Непряева и Савелий Коростелёв — первые россияне на аренах Игр 10 февраля.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдут соревнования четвёртого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в восьми различных видах спорта. Шанс подняться на пьедестал получат лыжники, биатлонисты, саночники, шорт-трекисты, горнолыжники, а также представители кёрлинга, лыжного фристайла и прыжков с трамплина.

Самое интересное в четвёртый день:
Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?
Коростелёв снова берёт Клебо на прицел. За кем следить на Олимпиаде 10 февраля?

Россиян на аренах Игр тоже будет много. В классическом лыжном спринте выступят Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Дарья Олесик совершит финальные заезды в санном спорте. Иван Посашков и Алёна Крылова опробуют лёд в шорт-треке. Наконец, Пётр Гуменник покажет свою короткую программу с изменённой музыкой. Сегодня будет насыщенный день. Подключайтесь!

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
❌ Непряева не прошла квалификацию
Live Евгений Кустов

❌ Непряева не прошла квалификацию

Увы, нет шансов у Непряевой пройти дальше — промежуточный 31-й результат на финише! Спринт не является коронкой Дарьи, и чуда не случилось. Отставание от лидера — 15,39.

Финиш Дарьи Непряевой

Финиш Дарьи Непряевой

Фото: Фото: Скриншот трансляции Окко

11:25 Евгений Кустов

Поехала Дарья! Ждём на финише с нетерпением! Нужно топ-30…

11:15 Евгений Кустов

Стартует квалификация женского спринта. Непряеву ждём примерно через десять минут… Задача: пробиться в топ-30 и пройти дальше. Будет нелегко, но верим.

11:07 Евгений Кустов

Доброе утро, день или вечер — у кого как. Начинаем очередной лайв олимпийского дня, причём без раскачки — уже скоро у нас спринт классическим стилем — готовимся болеть за Непряева и Коростелёва!

Первой соревноваться начнёт Дарья — старт в 11:15, через полчаса на лыжню выйдет Савелий — в 11:45 мск.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android