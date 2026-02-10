Четвёртый день Олимпиады. Непряева без чуда в спринте, а что Коростелёв? LIVE

Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдут соревнования четвёртого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в восьми различных видах спорта. Шанс подняться на пьедестал получат лыжники, биатлонисты, саночники, шорт-трекисты, горнолыжники, а также представители кёрлинга, лыжного фристайла и прыжков с трамплина.

Россиян на аренах Игр тоже будет много. В классическом лыжном спринте выступят Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Дарья Олесик совершит финальные заезды в санном спорте. Иван Посашков и Алёна Крылова опробуют лёд в шорт-треке. Наконец, Пётр Гуменник покажет свою короткую программу с изменённой музыкой. Сегодня будет насыщенный день. Подключайтесь!