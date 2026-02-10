Четвёртый день Олимпиады. Непряева без чуда в спринте, а что Коростелёв? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 10 февраля, в Италии пройдут соревнования четвёртого дня Олимпиады-2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в восьми различных видах спорта. Шанс подняться на пьедестал получат лыжники, биатлонисты, саночники, шорт-трекисты, горнолыжники, а также представители кёрлинга, лыжного фристайла и прыжков с трамплина.
Россиян на аренах Игр тоже будет много. В классическом лыжном спринте выступят Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Дарья Олесик совершит финальные заезды в санном спорте. Иван Посашков и Алёна Крылова опробуют лёд в шорт-треке. Наконец, Пётр Гуменник покажет свою короткую программу с изменённой музыкой. Сегодня будет насыщенный день. Подключайтесь!
❌ Непряева не прошла квалификацию
Увы, нет шансов у Непряевой пройти дальше — промежуточный 31-й результат на финише! Спринт не является коронкой Дарьи, и чуда не случилось. Отставание от лидера — 15,39.
Финиш Дарьи Непряевой
Поехала Дарья! Ждём на финише с нетерпением! Нужно топ-30…
Стартует квалификация женского спринта. Непряеву ждём примерно через десять минут… Задача: пробиться в топ-30 и пройти дальше. Будет нелегко, но верим.
Доброе утро, день или вечер — у кого как. Начинаем очередной лайв олимпийского дня, причём без раскачки — уже скоро у нас спринт классическим стилем — готовимся болеть за Непряева и Коростелёва!
Первой соревноваться начнёт Дарья — старт в 11:15, через полчаса на лыжню выйдет Савелий — в 11:45 мск.