Колоритный лыжник из Гаити стал звездой Олимпиады. Как он туда вообще попал?

Лыжник Стивенсон Савар занял лишь 64-е место на скиатлоне на Олимпиаде-2026, проиграв более 10 минут сражавшимся за призовые места Йоханнесу Клебо и Савелию Коростелёву. Но трибуны приветствовали его как героя. Его поведение на финишной прямой отметили на странице МОК в соцсетях – спортсмен держал палки в одной руке, а другой приветствовал болельщиков. На самом финише он отвесил поклон. Ролик мгновенно стал вирусным.

Стивенсон Савар Фото: Alex Pantling/Getty Images

Дело в том, что Стивенсон Савар – первый в истории лыжник из Гаити на Олимпийских играх (и знаменосец команды на церемонии открытия). А то, что он сумел финишировать, не отстав на круг от фаворитов – реально подвиг.

Савар родился на Гаити, но в три года был усыновлён французской семьёй. Его захватила страсть именно к беговым лыжам, хотя он занимался и горными. Стивенсон рассказывал, что поначалу на него в буквальном смысле пялились все окружающие – темнокожий спортсмен на лыжах до сих пор кажется всем экзотикой, хотя времена Филиппа Бойта остались в далёком прошлом.

Но постепенно это внимание сошло на нет, окружающие привыкли, что видят на тренировках такого спортсмена. А его увлечённость лыжными гонками переросла в желание выступить на Олимпиаде, особенно после того как в Пекине-2022 дебютировал горнолыжник Ричардсон Виано, история которого похожа на историю Савара.

Ричардсон Виано Фото: Tom Pennington/Getty Images

Виано тоже родился на Гаити, тоже был усыновлён семьёй из Франции и в Пекине поучаствовал в слаломе, заняв 34-е место. Ричардсон, кстати, выступит и в Италии.

Именно после Пекина Савар понял, что возможно всё. Он стал профессионально заниматься с тренером Флораном Панье. Уже через два года таких тренировок Савар дебютировал на Кубке мира, а по итогам квалификационных соревнований в текущем сезоне получил олимпийскую квоту.

«Я горжусь тем, чего добился, ведь я представляю на Олимпиаде свою страну, в которой про лыжные гонки мало кто знает. Но я постараюсь поменять эту ситуацию», — отметил Савар.

Стивенсон Савар Фото: Lars Baron/Getty Images

Его цель на Олимпийских играх – финишировать во всех гонках. Первый шаг на пути к этому он сделал – не позволил в скиатлоне обогнать себя на круг. В квалификации спринта и в коньковой разделке он также должен добраться до финиша, однако самая сложная задача будет в масс-старте на 50 км.

У Савара на Олимпиаде-2026 есть персональные болельщики. Это пара десятков молодых людей, которые занимались с ним в лыжной секции. Но, кажется, после появления в крутейшей форме с ручной вышивкой на церемонии открытия и финиша в скиатлоне его будут поддерживать тысячи.