Олимпиада 2026

Курьёз на Олимпиаде-2026 в Милане: первый лыжник из Гаити выступил на ОИ, Стивенсон Савар, фото, какое место занял

Колоритный лыжник из Гаити стал звездой Олимпиады. Как он туда вообще попал?
Андрей Шитихин
Стивенсон Савар
Комментарии
Стивенсона Савара на финише приветствовали не меньше, чем Йоханнеса Клебо.

Лыжник Стивенсон Савар занял лишь 64-е место на скиатлоне на Олимпиаде-2026, проиграв более 10 минут сражавшимся за призовые места Йоханнесу Клебо и Савелию Коростелёву. Но трибуны приветствовали его как героя. Его поведение на финишной прямой отметили на странице МОК в соцсетях – спортсмен держал палки в одной руке, а другой приветствовал болельщиков. На самом финише он отвесил поклон. Ролик мгновенно стал вирусным.

Стивенсон Савар

Стивенсон Савар

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Дело в том, что Стивенсон Савар – первый в истории лыжник из Гаити на Олимпийских играх (и знаменосец команды на церемонии открытия). А то, что он сумел финишировать, не отстав на круг от фаворитов – реально подвиг.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Савар родился на Гаити, но в три года был усыновлён французской семьёй. Его захватила страсть именно к беговым лыжам, хотя он занимался и горными. Стивенсон рассказывал, что поначалу на него в буквальном смысле пялились все окружающие – темнокожий спортсмен на лыжах до сих пор кажется всем экзотикой, хотя времена Филиппа Бойта остались в далёком прошлом.

Но постепенно это внимание сошло на нет, окружающие привыкли, что видят на тренировках такого спортсмена. А его увлечённость лыжными гонками переросла в желание выступить на Олимпиаде, особенно после того как в Пекине-2022 дебютировал горнолыжник Ричардсон Виано, история которого похожа на историю Савара.

Ричардсон Виано

Ричардсон Виано

Фото: Tom Pennington/Getty Images

Виано тоже родился на Гаити, тоже был усыновлён семьёй из Франции и в Пекине поучаствовал в слаломе, заняв 34-е место. Ричардсон, кстати, выступит и в Италии.

Именно после Пекина Савар понял, что возможно всё. Он стал профессионально заниматься с тренером Флораном Панье. Уже через два года таких тренировок Савар дебютировал на Кубке мира, а по итогам квалификационных соревнований в текущем сезоне получил олимпийскую квоту.

«Я горжусь тем, чего добился, ведь я представляю на Олимпиаде свою страну, в которой про лыжные гонки мало кто знает. Но я постараюсь поменять эту ситуацию», — отметил Савар.

Стивенсон Савар

Стивенсон Савар

Фото: Lars Baron/Getty Images

Его цель на Олимпийских играх – финишировать во всех гонках. Первый шаг на пути к этому он сделал – не позволил в скиатлоне обогнать себя на круг. В квалификации спринта и в коньковой разделке он также должен добраться до финиша, однако самая сложная задача будет в масс-старте на 50 км.

У Савара на Олимпиаде-2026 есть персональные болельщики. Это пара десятков молодых людей, которые занимались с ним в лыжной секции. Но, кажется, после появления в крутейшей форме с ручной вышивкой на церемонии открытия и финиша в скиатлоне его будут поддерживать тысячи.

Комментарии
