Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?

Чуда не произошло. За медали в классическом спринте на Олимпиаде-2026 российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв побороться не смогут. Они не прошли квалификацию, показав результаты вне топ-30.

Удивительно? Нет. Россияне просто пробежали в свою силу.

Старший тренер сборной России Егор Сорин, в группе которого тренируются Непряева и Коростелёв, ещё после «Тур де Ски» сомневался в том, что есть смысл выходить на олимпийский спринт. Результаты Дарьи и Савелия не позволяли рассчитывать на то, что они в Валь-ди-Фьемме смогут пройти квалификацию. Даже с учётом того, что на Олимпиаде составы команд в каждой гонке ограничены четырьмя спортсменами, то есть тех же норвежцев на конкретном олимпийском старте всего четверо.

Сразу после скиатлона Сорин также не мог дать окончательный ответ – будут ли спортсмены участвовать в спринте, оценив шансы как 50 на 50. О том, что Непряева и Коростелёв всё-таки выйдут на старт, стало известно после публикации старт-листов накануне гонки.

Гонки, в которой российские лыжники не смогли прыгнуть выше головы, показав примерно те же результаты, что и на генеральной репетиции во время «Тур де Ски».

Непряева в классическом спринте на «Тур де Ски» была 41-й, проиграв победительнице пролога финке Ясми Йоэнсуу 19,14 секунды. Чтобы пройти дальше, Дарье не хватило шести секунд. На Олимпиаде она стала 36-й, уступив шведке Линн Сван 15,39 секунды. От прохождения дальше российскую лыжницу отделили 2,3 секунды. Прогресс есть, но этого оказалось недостаточно.

Коростелёв в январе был 31-м, и тогда ему всего 0,12 секунды не хватило для прохода дальше. Показавшему лучший результат Йоханнесу Клебо россиянин уступил ровно восемь секунд. На ОИ шансов у Савелия было ещё меньше – 35-е место, отставание от Клебо в 12,51 секунды и 1,2 секунды от проходного времени.

А стоило ли стартовать?

Это могли решить только сами спортсмены и их тренер. Шансов, откровенно говоря, было очень мало. Теперь у наших лыжников подготовка к коньковой разделке на 10 км: Дарья побежит 12 февраля, Савелий – 13 февраля.