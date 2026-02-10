«Может, новая программа Петра будет лучше и интереснее». Интервью с Александром Энбертом

Личный турнир Олимпийских игр в Милане близок как никогда, уже сегодня на лёд с короткой программой выйдет россиянин Пётр Гуменник. Фигуристу пришлось поменять музыку из-за проблем с авторскими правами — теперь вместо «Парфюмера» на олимпийском льду будет звучать композиция Эдгара Акопяна «Вальс 1805» из российского фильма «Евгений Онегин». Всё о состоянии Петра Гуменника, его новой постановке и первых тренировках в Милане обсудили в эксклюзивном интервью с Александром Энбертом. Также поговорили о поддержке для Аделии Петросян, командном турнире и прокате Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона.

«С формой у Петра всё должно быть хорошо»

— Самая громкая новость перед Олимпиадой — это проблемы с музыкой к короткой программе Петра. пришлось её поменять из-за авторских прав, что думаете об этом?

— Ситуация, конечно, не самая приятная, потому что перед Олимпийскими играми все тренировки выстроены по определённому плану, количество прокатов и всё остальное. Конечно, смена музыки — это дополнительная работа, концентрация на каких-то других моментах. Я надеюсь, что Пётр справится. Во-первых, он опытный спортсмен. Во-вторых, всё-таки ему не надо ставить программу с нуля — необходимо просто её немного переложить на другую музыку.

Если руководствоваться тем, что нужно искать во всём плюсы, то это, может быть, поможет ему отвлечься от переживаний за элементы и сделать все четверные прыжки в спокойном тренировочном режиме, думать больше о программе. В любом случае, конечно, не хотелось бы, чтобы так случилось. Но в фигурном катании тема авторских прав сейчас очень острая, некоторые спортсмены даже заказывают музыку для своих программ у композиторов, чтобы права принадлежали только им. Неприятно, что это случилось за пару дней до Олимпийских игр, однако ничего не поделать, нужно выходить из ситуации. У Эмбер Гленн с программой, которую она катает уже второй сезон, тоже сейчас вопросы по авторским правам в произвольной программе. Так что сейчас это общая проблема в фигурном катании.

Пётр Гуменник на тренировке с тренерами Вероникой Дайнеко и Рафаэлем Арутюняном Фото: РИА Новости

— В первой версии короткой программы очень яркая и конкретная хореография, которая отсылает нас к фильму. Теперь нужно немного переделывать программу, как это отразится на второй оценке?

— Сложный вопрос. Во-первых, мы ещё не видели программу, трудно сказать, как получится в итоге: это будет «Парфюмер», но под другую музыку, или постановка с такими же заходами, но уже не «Парфюмер». Поменяет Пётр костюм или нет. Много вопросов, и невозможно сейчас сказать, как это будет оценено судьями, потому что я не видел, какая получится в итоге программа. Однако надеюсь, что получится лучше, чем было. Хотя программа «Парфюмер» у Петра очень хорошая, и была очень классная задумка с платком. И Гуменнику этот образ очень шёл, были очень тонкие отсылки к фильму. Может, будет ещё лучше, интереснее, глубже. А может, будет другой костюм. И читаться будет уже совсем другая программа. Пока что ничего не могу сказать, потому что не видел программу.

— Как вам форма Петра на первых тренировках в Милане? Следили?

— Конечно, мы видели совсем урывками, но это только первые тренировки. Мы видели прекрасные четверные прыжки — они на месте. Я думаю, что Пётр в хорошей форме. Он очень планомерно шёл весь сезон, у них с тренером и командой была выстроена хорошая подготовка, своевременная, плавная — с какими-то подъёмами, спадами, всё как нужно. Он не был на пике формы в течение трёх месяцев, поэтому не стоит сейчас переживать, что он этот пик не удержит. У них очень правильно всё было выстроено: там, где нужно, — он был на пике. А там, где было время чуть-чуть скинуть форму, — он её скидывал. В общем, по сезону и по отрывкам первых тренировок можно сказать, что с формой всё должно быть хорошо.

— За бортиком, помимо Вероники Анатольевны Дайнеко, находился и Рафаэль Владимирович Арутюнян. Как на Пете скажется его присутствие?

— Во первых, они с Рафаэлем Владимировичем уже достаточно давно работают, чтобы понимать друг друга: чтобы тренер понимал спортсмена, а спортсмен — тренера. Их сотрудничество на протяжении всего этого времени было плодотворным. И сейчас, в такой ответственный момент, столь авторитетный тренер за бортиком добавляет Петру уверенности в себе. У них и с Вероникой Анатольевной была выстроена очень продуктивная работа на протяжении всего сезона. Они вместе сообща решили, что Петру будет лучше, если за бортиком будет вся тренерская команда в полном составе. Они отталкивались исключительно от Петра, как ему будет спокойнее и как ему будет лучше. Когда вся команда в сборе, ты чувствуешь себя увереннее.

— В Сети появилась информация, что Даниил Глейхенгауз летит вместе с Аделией Петросян в Милан, как думаете, поможет ей его поддержка?

— Здесь как и с Петром, как и с любым спортсменом — со своей командой выступать намного лучше. С одним тренером хорошо, но, когда приезжает вся команда — это ещё лучше. Ты с этими людьми находишься, грубо говоря, на протяжении всего олимпийского цикла, вы вместе работаете, преодолеваете какие-то трудности. Вы знаете, что можно сказать друг другу, как отреагировать на какие-то тренировочные моменты. Конечно, когда любой спортсмен находится со своей командой, ему спокойнее.

«Все команды подошли к турниру очень достойно»

— Какие впечатления от командного турнира в этом году?

— Впечатления очень классные! В первый день получил огромное удовольствие от выступления танцевальных дуэтов, все они откатали классно, была видна борьба. Только вот можно сказать, что Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон откатали чуть спокойнее, чем могли бы. Но сборная Франции не была главным претендентом на медали, поэтому для них выступление в командном турнире скорее было рабочим, тренировочным прокатом. Остальные пары ярко откатали, в полную силу — так, как хочется это видеть на Олимпийских играх.

Парное катание тоже было отличным. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выступили отлично, Рику Миура и Рюити Кихара шикарно откатали, итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии были классными, женщины – тоже… Можно всех просто перечислять — видно, что это очень важная медаль для сборных и для каждого спортсмена лично, поэтому борьба очень серьёзная.

Прокат Юмы Кагиямы — это вообще лучший прокат сезона, который у него случался. Надеюсь, он сохранит этот огонь в себе и на личный турнир, Илья Малинин для нас непривычно второй после короткой программы, хотя в финале Гран-при он вообще был третьим. Для него это тоже в какой-то мере была проба пера на Олимпийском льду, потому что у него экстрасложный контент. В командном турнире он попробовал, сделал какие-то выводы. Все команды, которые боролись за медали, подошли к турниру очень достойно.

Илья Малинин Фото: РИА Новости

— Ложка дёгтя в командном турнире — это прокат китайской пары. На чемпионате четырёх континентов партнёрша говорила о многочисленных травмах, есть какие-то мысли об их участии в личном турнире?

— Я не думаю, что возвращение было ради командника. Китайская сборная должна понимать, что за командную медаль на Олимпийских играх огромная конкуренция и их лучший результат в сезоне не позволит бороться за медали высшей пробы. Если учитывать, что Вэньцзин Суй и Цун Хань — олимпийские чемпионы, серебряные призёры, вряд ли они пошли за бронзовой медалью ради полной коллекции. Я думаю, они всё-таки рассчитывали ярко вернуться и выступить на Олимпийских играх, но не успели подготовиться. Объективно не хватило времени — видно, что ребята не готовы. Это было заметно по прыжкам, по выбросам, по скорости. Было видно, что это не те китайцы, которых мы запомнили, которые побеждали на Олимпийских играх. Во всех направлениях — в техническом, функциональном. Им просто не хватило времени подготовиться. Я думаю, они возвращались ради личного турнира. У них, наверное, сейчас есть понимание, что борьба в личном турнире будет очень сложной, потому что мы видели всех, кроме немцев, — все в хорошей форме.

— Что можете пожелать Пете и Аделии?

— Пётр выбрал отличную композицию на короткую программу! Это классная музыка для фигурного катания. Я желаю ему, чтобы он вдохновенно откатал эту постановку и чтобы она получилась не хуже «Парфюмера», а лучше. Потому что и музыка хорошая, и Пётр в ней прекрасно выглядит. Ему нужно просто делать свою работу, катать свои элементы, слушать своих тренеров – и тогда всё получится. Аделии пожелаю точно также сделать свой максимум, ни о чём не переживать, слушать тренеров и кататься в своё удовольствие на Олимпийских играх.