Как Петросян и Гуменник выступят в Милане? Прогнозы отдела фигурного катания «Чемпионата»

На Олимпийских играх в Милане начинается самое интересное для российских болельщиков — в борьбу вступают наши фигуристы. Мы искренне и от всей души желаем нашим спортсменам чистых прокатов и заслуженных медалей! В этом материале авторы раздела «Фигурное катание» на «Чемпионате» поделились своими мыслями и ощущениями от предстоящего личного турнира одиночников, а также составили свои топ-3.

Прогноз Анастасии Матросовой

В женском одиночном катании сейчас всё слишком запутанно и непредсказуемо, на топ-3 претендует россыпь фигуристок, и результат будет зависеть от сделанного в конкретный момент. Каори и Алиса кажутся наиболее вероятными претендентками на тройку в личном турнире среди представительниц сборной США и Японии. А Аделии, несмотря на все сложности, под силу занять место в топ-3 и выдать чистые прокаты – и любая медаль в сложившихся обстоятельствах будет крутым достижением.

В мужском одиночном катании за этот цикл выстроилась следующая картина: есть Илья Малинин, есть Юма Кагияма и есть все остальные. Даже с неидеальными прокатами Илья набирал на главных стартах космические баллы, потому что его технический набор находится на другом уровне. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы расклады поменялись. Технический набор Петра Гуменника вполне позволяет бороться с конкурентами — и если он сделает ставку на чистоту и найдёт баланс по части сложности, то может побороться за медаль.

Прогноз Екатерины Авдониной

Женский турнир на Олимпиаде в Милане иррационально будет одним из самых непредсказуемых видов в фигурном катании. Более 10 лет наивысшие результаты в этой дисциплине показывали воспитанницы одной тренерской группы, но в 2026 году ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян придётся приложить массу усилий, чтобы выиграть медаль. Технически и артистически фигуристка вполне сбалансирована, имеет козырь в виде двух разных ультра-си, один из которых — квад, однако против неё играют отсутствие международного рейтинга и проблемы как с физической, так и психологической формой.

Причём последний фактор видится решающим — Аделия может банально «перегореть», а за любую ошибку судьи будут наказывать жестоко. Тем не менее многооборотный прыжок может «одолеть» только такой же элемент повышенной сложности, поэтому на первой ступени пьедестала, вероятно, окажется американка Эмбер Гленн, которая, хоть и имеет проблемы с недокрутами, способна в критический момент победить и свою коллегу по сборной Алису Лью, и опытную чемпионку Каори Сакамото, которая наверняка соберётся на последних для себя Играх и выдаст прокаты жизни, заслуживающие бронзу.

Относительно имени лидера мужского турнира нет никакой интриги: класс Ильи Малинина настолько высок, что ни один соперник не способен что-то противопоставить ему. Технический запас позволяет представителю США не только допускать ошибки, но и подключать стратегический подход: вероятнее всего, фигурист станет первым после короткой программы и в произвольной будет выступать последним, что даст ему возможность скорректировать контент для более лёгкой победы.

Настоящая борьба развернётся за оставшиеся две медали, и если на старте сезона перспективы Петра Гуменника крутились вокруг бронзы, то теперь можно предположить, что чистые прокаты двух сложных хореографически наполненных программ позволят ему обойти артистического гения из Японии. При благоприятном исходе для российского одиночника разрыв с Юмой Кагиямой будет минимальным (поскольку арбитры точно будут судить японца более лояльно), однако он будет в пользу Петра — игнорировать качественно исполненные четверные прыжки не получится.

Прогноз Сони Касаткиной

Женский одиночный разряд на Олимпиаде кажется одним из самых непредсказуемых. Несмотря на все травмы и проблемы, мы надеемся, что сложность Аделии Петросян победит стабильность (без элементов ультра-си) и имеющийся статус у судей чемпионок мира Каори Сакамото и Алисы Лью. Если россиянка исполняет все свои запланированные элементы ультра-си — тройной аксель в обеих программах и два или хотя бы один четверной тулуп в произвольной, то по-хорошему она должна занимать первую строчку.

При чистых прокатах Сакамото обязана обыгрывать всех американок, так что я поставлю её на вторую строчку. Несмотря на то что Гленн будет идти на два акселя, компоненты, место первого номера сборной США и более щедрое судейство, а также возможные ошибки самой Эмбер, которыми она часто грешит, могут не позволить ей обогнать сокомандницу Алису Лью. Так что именно действующая чемпионка мира в моём прогнозе расположится на третьей строчке.

Если не повторится история Нэйтана Чена на Олимпиаде-2018, то по всем математическим подсчётам обогнать Илью Малинина будет практически невозможно. Даже несмотря на то, что пока на тренировках на миланском льду он не показывает россыпь сложных элементов и в основном исполняет лёгкие каскады с тройными и даже двойными прыжками. Но это известная тактика, очень уверенного (главное, чтобы не самоуверенного) в себе американца. На второе место, как кажется, при любых раскладах, то есть даже с ошибками, вытянут Юму Кагияму.

Несмотря на то что за последние два годы японец по баллам всё дальше от Малинина, с которым шёл на равных в начале олимпийского цикла, и всё больше теряет статус второго в мире, у судей в памяти он всё ещё ценится высоко. Ну и никто не отрицает, что именно на Олимпиаде Юма может выдать прокат жизни. Третье место у мужчин относительно вакантно. На него могут претендовать многие — Сюн Сато, Адам Сяо Хим Фа, Даниэль Грассль, а также наш Пётр Гуменник. Все перечисленные ребята не обладают завидной стабильностью. Так что мы станем надеяться, что россиянин будет верен себе и выдаст оба чистых проката, что он уже неоднократно показывал в этом сезоне, набирая за них огромные баллы. При этом раскладе Петя вполне может забраться на третью строчку.

Прогноз Марии Кравченко

Скажем так: праймовый прыжковый набор Аделии Петросян из четырёх элементов ультра-си позволяет российской фигуристке стать олимпийской чемпионкой. Даже несмотря на не самые удачные прокаты в этом сезоне, мы отлично знаем о способности штаба Этери Тутберидзе подводить спортсменку к определённому старту. На втором месте — не имеющая сложных прыжков, но опытная, компонентная и скользящая Каори Сакамото. Бронзу заберёт трикселистка Эмбер Гленн.

Неписаное правило Олимпийских игр о том, что «фаворит никогда не выигрывает», подвело меня к самому непопулярному мнению о том, что Илья Малинин не заберёт золото в Милане, что отбросило его в моих прогнозах на вторую строчку. По сезону за серебро боролись Юма Кагияма и Сюн Сато, здесь отдам предпочтение второму, так как, на мой взгляд, его произвольная программа способна побить постановки Кагиямы. Но Сато лишь претендент на бронзу. Золото в моём топе забирает Пётр Гуменник: он гораздо стабильнее японцев, судя по настрою на соревнованиях текущего сезона, готов к Олимпиаде морально и побеждает всех остальных техническим набором. Да, Петя не получит высоких компонентов, как в Санкт-Петербурге, но он точно способен обойти нестабильных японцев.

Прогноз Анастасии Рацкевич

Мое мнение остаётся неизменным даже с учётом всех трудностей и приколов, которые нам подарила международная изоляция. Аделия Петросян — сильнейшая фигуристка России в последние годы — и остаётся ею. Да, травма слегка подкосила её в текущем сезоне, но Этери Тутберидзе уже говорила, у кого из наших участниц олимпийских игр сезон шёл легко — и мы все помним, чем это закончилось. Второй станет Каори Сакамото — самая компонентная участница Олимпиады (и это вполне заслуженно!). Однако для золота Игр одних компонентов мало — чемпионка должна обладать ещё и достойным прыжковым контентом.

У Каори порой возникают проблемы с прыжками, что она исполняет в программах каскады 3-2 или ошибается даже на тройных. Зато это есть у Аделии — солидные каскады, отличные тройные, да ещё и ультра-си в арсенале. А третьей станет Эмбер Гленн — трикселистка совершенно точно достойна пьедестала. Однако её нестабильное катание не позволит ей забраться выше.

Говоря о мужском турнире, скажу честно — до командного турнира думала, что мой топ-3 будет другим. Но японский фигурист так круто откатал свою короткую программу, что до сих пор мурашки по коже. И это мы ещё произвольную не видели! Федерация решила поберечь силы Юмы, и вполне заслуженно. Поэтому, на мой взгляд, золото Игр достанется именно Кагияме.

Вторым станет Пётр Гуменник — у нашего олимпийца есть всё, чтобы блистать; старшие квады в короткой программе, «пятиквадка» в произвольной, да ещё и хорошее скольжение. Да, должны сложиться обстоятельства для этого — и я уверена в этом. Илья Малинин всех покорил в финале Гран-при, но на Олимпиаде его форма вызвала кучу сомнений. Очень тяжёло держаться в лидерах весь цикл — и почему-то у меня возникло ощущение, что эта Олимпиада — не его звёздный час.