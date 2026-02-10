Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Италия — Германия
18:40 Мск
Лыжник Йоханнес Клебо с огромным преимуществом выиграл спринт на Олимпиаде-2026, подробности

Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Андрей Шитихин
Йоханнес Клебо
Комментарии
Норвежец сделал ещё один шаг к абсолютному величию.

Йоханнес Клебо вынес всех соперников в классическом спринте на Олимпийских играх в Италии. Кто-то удивился его победе? Кажется, удивиться можно лишь тому, КАК он это сделал. С таким колоссальным преимуществом спринтерские гонки не выигрывал никто. Итоговый протокол не отражает того, что реально было на трассе.

Норвежский лыжник провёл спринт просто гениально. Он убедительно выиграл квалификацию, с огромным запасом провёл четвертьфинал и полуфинал, а в финале показал то, на что он готов. И то не в полной мере – этого даже не потребовалось.

А как пробежали Непряева и Коростелёв?
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
Йоханнес в финале повторил то, что он сделал в скиатлоне – включил невероятную частоту на последнем подъёме и укатил от соперников в закат. При этом именно он задал темп в решающем забеге, и до того самого заключительного подъёма эту скорость сумели поддержать американец Бен Огден и норвежец Оскар Вике.

Однако и они не выдержали того ускорения, которое выдал Клебо. Йоханнес выкатил на финишную прямую с огромным преимуществом и практически не толкался, приветствуя трибуны. Это не просто победа, это доминация. Кто-то ждал, что Йоханнес с возрастом будет сдавать в спринте, но 29-летний норвежец становится только сильнее.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8

Две личные гонки на Олимпиаде-2026 – две победы. Остались ещё две личные гонки, эстафета и командный спринт. Пока на счету Клебо семь золотых олимпийских медалей, но к окончанию Игр их явно будет больше.

Вторым в спринте стал американец Бен Огден, а третьим – норвежец Оскар Вике. Оба радовались после финиша даже больше Клебо. И это объяснимо, ведь для них эти олимпийские медали – первые в карьере.

Клебо превратился в непобедимого лыжника:
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Комментарии
