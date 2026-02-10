Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!

Йоханнес Клебо вынес всех соперников в классическом спринте на Олимпийских играх в Италии. Кто-то удивился его победе? Кажется, удивиться можно лишь тому, КАК он это сделал. С таким колоссальным преимуществом спринтерские гонки не выигрывал никто. Итоговый протокол не отражает того, что реально было на трассе.

Норвежский лыжник провёл спринт просто гениально. Он убедительно выиграл квалификацию, с огромным запасом провёл четвертьфинал и полуфинал, а в финале показал то, на что он готов. И то не в полной мере – этого даже не потребовалось.

Йоханнес в финале повторил то, что он сделал в скиатлоне – включил невероятную частоту на последнем подъёме и укатил от соперников в закат. При этом именно он задал темп в решающем забеге, и до того самого заключительного подъёма эту скорость сумели поддержать американец Бен Огден и норвежец Оскар Вике.

Однако и они не выдержали того ускорения, которое выдал Клебо. Йоханнес выкатил на финишную прямую с огромным преимуществом и практически не толкался, приветствуя трибуны. Это не просто победа, это доминация. Кто-то ждал, что Йоханнес с возрастом будет сдавать в спринте, но 29-летний норвежец становится только сильнее.

Две личные гонки на Олимпиаде-2026 – две победы. Остались ещё две личные гонки, эстафета и командный спринт. Пока на счету Клебо семь золотых олимпийских медалей, но к окончанию Игр их явно будет больше.

Вторым в спринте стал американец Бен Огден, а третьим – норвежец Оскар Вике. Оба радовались после финиша даже больше Клебо. И это объяснимо, ведь для них эти олимпийские медали – первые в карьере.