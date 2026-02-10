Топ-события среды: Олимпиада-2026, «Ливерпуль» и «Ман Сити» в АПЛ, хоккей и биатлон

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» остановят Вембаньяму и компанию?

«Сан-Антонио» в последнее время на ходу: у команды четыре победы кряду, которые подкрепляются шикарной игрой лидеров. Виктор Вембаньяма окончательно оправился от травмы и делает разницу на обеих сторонах паркета. «Лейкерс» проведут вторую встречу за два дня. У клуба из Техаса есть все шансы забрать победу в свой актив, но получится ли?

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, Бахрейн, день 1

💬 Заезды с текстовой трансляцией

Интрига: как изменятся машины Формулы-1 и как много они проедут?

После так называемого шейкдауна в конце января в Барселоне все 11 команд чемпионата мира соберутся в куда более тёплом Бахрейне и продолжат подготовку к новому сезону. Эти тесты покажут много интересного: кто-то обновит машину, кто-то, как «Астон Мартин» и «Уильямс», наконец покажет её как следует, плюс все постепенно начнут работать не только над надёжностью, но и над скоростью. Наконец, командам нужно использовать новое «нейтральное» экотопливо – посмотрим, кто как справился с его созданием, как это повлияет на мощность новых силовых установок. Короче, интриг и вопросов уйма.

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, спринты, мужчины, 10 км и женщины, 7,5 км

Интрига: как выступят российские и белорусские биатлонисты во время Олимпиады?

Очередной этап Кубка Содружества пройдёт в Сочи, который ещё 12 лет назад принимал зимние Игры. С тех пор там крупных международных стартов не было. Как покажут себя россияне и белорусы, которые не получили нейтральный статус и приглашение от МОК в Антхольц? Это, пожалуй, самое интересное, что ждёт фанатов нашего биатлона.

🏒 12:15: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2026, среда. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «медведи» продлят серию побед?

Обе команды проведут первые матчи после паузы на Неделю звёзд хоккея. И если «тигры» ушли на неё с поражением, то их предстоящие соперники одержали две победы подряд. Личная история и нынешняя форма соперников делают гостей фаворитом встречи, но списывать хабаровчан со счетов раньше времени не стоит.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, 24-й тур

Интрига: борьба за второе место продолжается!

Важнейший матч для борьбы за второе место в регулярке. За это место сражаются как раз эти два коллектива, а ещё петербургский «Зенит». Победитель сразу же получит преимущество в целую победу. Динамовцы в последних турах выглядели лучше, зато «Локо» дома и после победы над казанским «Зенитом».

🥇❄️🎯 16:15: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, индивидуальная гонка, женщины, 15 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли Доротея Вирер олимпийской чемпионкой?

У итальянки Вирер в индивидуальной гонке высокие шансы не просто на подиум, а на золото. Всё это будет только в случае чистой стрельбы. На старте сезона-2025/2026 она уже выигрывала биатлонную классику, а теперь пришло время повторить успех на домашних Играх. Вероятно, это последний шанс для Доротеи Вирер стать олимпийской чемпионкой. Упускать такую возможность нельзя! И Доро это прекрасно понимает.

❄️🏒 18:40: Словакия — Финляндия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каким получится первый матч турнира?

Первый за 12 лет мужской олимпийский хоккейный турнир с игроками НХЛ начинается! В стартовом матче в Милане сойдутся команды, которых едва ли можно отнести к числу главных фаворитов, но от этого менее интересно не станет – в обеих сборных хватает классных игроков, а значит, мы вправе ожидать интересного хоккея.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Мега», WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup . Группа A WINLINE Basket Cup . Группа A 11 февраля 2026, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Мега Белград Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы первую победу кубанцев?

В Basket Cup у «Локо» не задалось — команда проиграла все четыре матча в группе А. При этом «Мега» в Белграде уже побеждала краснодарцев (103:100 ОТ). На этот раз подопечные Томовича будут заряжены выиграть первую игру в новом международном турнире. Настало время?

🥇❄️⛸️ 21:30: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, танцы на льду, произвольный танец

Интрига: Фурнье Бодри и Сизерон снова обыграют Чок и Бэйтс?

Действующий олимпийский чемпион в танцах на льду, судя по всему, не собирается никому отдавать своё золото! В сезон Гийом Сизерон вошёл в паре с новой партнёршей и сразу же ворвался в элиту мировых танцев — им с Лоранс Фурнье Бодри сразу же начали ставить космические баллы. Один титул в активе французской пары уже есть — они стали чемпионами Европы, но что дальше?

В финале Гран-при лидеры олимпийского цикла американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс взяли золото. В командном турнире выиграли у французов ритм-танец, но опередили их всего на один балл, причём исключительно надбавками за элементы. Компоненты у пар были практически идентичными. Однако в личном турнире Фурнье Бодри и Сизерон обошли соперников — они опередили американскую пару на один балл, а те, похоже, были не очень довольны оценками. Чок и Бэйтс потеряли уровень на паттерне и пока идут вторыми. Но позволят ли американцы забрать золото дерзким французам?

⚽️ 22:30: «Манчестер Сити» — «Фулхэм», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Манчестер Сити» приблизится к «Арсеналу»?

«Манчестер Сити» показал свой характер, перевернув матч с «Ливерпулем» на «Энфилде». Команда Пепа Гвардиолы набрала три очка и осталась в чемпионской гонке. А в случае победы в следующем туре над «Фулхэмом» они могут подобраться к «Арсеналу» на расстояние в три очка! Для интриги в АПЛ это было бы круто. Впрочем, «Фулхэм» вряд ли едет в Манчестер без желания одержать победу. Ещё и можно помочь соседям в «золотой» гонке.

⚽️ 22:30: «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 26-й тур

Интрига: команда Эмери удержится в топ-3 АПЛ?

«Астон Вилла» забуксовала: в последних турах команда Унаи Эмери уступила «Брентфорду» и сыграла вничью с «Борнмутом». Теперь отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет всего три очка. И в случае неудачи в следующем туре с «Брайтоном» (ещё одна команда на «Б») бирмингемцы рискуют вывалиться из топ-3! Тогда уже окажется под угрозой перспектива попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона.

⚽️ 22:45: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Кубок Германии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» окажется в полуфинале Кубка Германии?

«Бавария» несётся к «золотому» дублю в Германии. Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге и добрались уже до четвертьфинала Кубка. Но если кто и может остановить команду Венсана Компани, то это «РБ Лейпциг». Клуб из восточной части Германии, например, разгромил «Баварию» в Суперкубке-2023 (3:0). Хотя после этого мюнхенцы ни разу не уступили «РБ Лейпциг», а в последних двух встречах разнесли соперника (6:0, 5:1). Однако в Германии не так много топ-клубов. И если у «РБ Лейпциг» не получится обыграть «Баварию», то оступиться мюнхенцы могут разве что в финале.

⚽️ 23:00: «Атлетик» Бильбао — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, 1/2 финала

Интрига: баскское дерби в полуфинале Кубка

Любой матч «Атлетика» и «Реала Сосьедад» — гарантия веселья. А когда дело касается важных стадий турниров, то принципиальность умножается на два. Командам из Страны Басков предстоит два матча в полуфинале Кубка Испании. Первый — в Бильбао. «Атлетику» необходимо уверенно обыграть «Реал Сосьедад», а гостям — увезти с «Сан-Мамеса» приемлемый результат. Счёт предугадать нереально, но можно гарантированно утверждать, что будет очень весело!

❄️🏒 23:10: Швеция — Италия, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: есть ли у хозяев турнира хоть какие-то шансы?

Итальянцы, пусть и являются номинальными гостями, сыграют перед своей публикой, которая наверняка будет с особой силой гнать соотечественников вперёд. Проблема в том, что даже это вряд ли поможет им справиться с куда более мастеровитым соперником – разрыв в классе у Швеции и Италии колоссальный. Или же хозяева Олимпиады всё-таки дадут бой «Тре Крунур»?

⚽️ 23:15: «Сандерленд» — «Ливерпуль», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» исправится за поражение от «Сити»?

«Ливерпуль» в прошлом туре АПЛ очень обидно уступил дома «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии уже на пять очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов! Неужели мерсисайдцы не попадут даже в главный еврокубок? К счастью для Арне Слота, у команды ещё полно времени на камбэк. Но в следующем туре «Ливерпуль» ожидает тяжелейшая поездка к «Сандерленду». В первом круге «чёрные коты» уже отняли очки на «Энфилде» (1:1). А теперь постараются огорчить «Ливерпуль» снова, уже на своём поле.