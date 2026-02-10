Скидки
Олимпиада 2026

Шведские лыжницы на Олимпиаде-2026 отдали соперницам только одну медаль, уже пять человек стали призёрами

Шведские лыжницы разрывают на Олимпиаде: пять разных спортсменок уже с медалями!
Андрей Шитихин
Шведские лыжницы на Олимпиаде-2026
Из шести разыгранных пока наград отдали соперницам только одну. Безумие какое-то!

В мужских лыжах есть сборная Норвегии, которая на Олимпиаде-2026 отдала конкурентам две серебряные медали. А в женских лыжах доминирует сборная Швеции, «поделившаяся» с соперницами только одной бронзой. И после двух гонок в составе шведской команды уже пять олимпийских призёров!

Шведки феерили и в скиатлоне, и практически не было сомнений в том, что кто-то из представителей этой команды заберёт классический спринт. Все фавориты именно из сборной Швеции – Йонна Сундлинг, Линн Сван, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём. Всех ждали в финале, но в четвертьфинале случилась потеря: Хагстрём, имея колоссальное преимущество при выходе на финишную прямую, всё растеряла и не прошла дальше даже лаки-лузером.

Но остальные не просто прошли в финал, а заняли весь пьедестал. Победила Линн Сван, для которой эта победа стала компенсацией за все предыдущие неудачи. Она перед каждым главным стартом считалась фаворитом, однако всякий раз что-то случалось. На ЧМ-2025 в Тронхейме, например, она упала на тренировке и получила сотрясение мозга.

Для Линн первостепенной задачей было доехать до Италии и выйти на старт квалификации. Она справилась и с этим, и со всеми соперницами, включая самую мощную – Йонну Сундлинг. На финишной прямой даже зарубы не получилось – преимущество Сван было очевидным. Дальквист против подруг по сборной на классическим спринте не имела шансов, однако атаки всех остальных уверенно отбила.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:24 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
4:03.0
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.6
3
Майя Дальквист
Швеция
+4.8

Шведки показали просто невероятную готовность к Олимпиаде. И если в мужских лыжах главный вопрос – возьмёт ли Клебо шесть золотых медалей, то в женских – кто сможет противостоять Швеции хотя бы в одной гонке?

Две гонки – пять призёров. В скиатлоне ведь с большим преимуществом победила Фрида Карлссон, а Эбба Андерссон не подпустила никого к серебру.

Кажется, до окончания Игр количество медалистов в женской шведской команде уже не увеличится, но золото шведки никому отдавать не собираются.

