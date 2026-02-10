Норвежец выиграл свою первую же гонку на Олимпиаде. Новое поколение звёзд уже здесь!

Этот олимпийский сезон – время глобальных перемен в мужском мировом биатлоне. Лидеры недавного прошлого освободили первые места: кто-то ушёл сам, как Йоханнес Бё, кто-то просто не может вернуться на пик формы, как французы Фийон Майе или Жаклен. А вместо них на вершину взбирается новое поколение чемпионов – крутое, яркое и голодное до больших побед.

Первая личная гонка на Олимпиаде-2026 в Милане наглядно это показала. Чемпионом стал дебютант Игр. Норвежец Йохан-Олав Ботн буквально выиграл первую же свою гонку на главном старте четырёхлетия. Это мечта!

Вообще, по ходу всей гонки фаворитом считался другой дебютант – француз Эрик Перро. Лидер всего Кубка мира и зачёта индивидуальных гонок в частности, правда, уже разжился золотом в смешанной эстафете, но на личную гонку Олимпиады вышел впервые. Скорость у него была выше всяких похвал, однако точность – не идеальная. Случился один промах на втором огневом рубеже.

Эрик Перро Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Даже со штрафной минутой Перро задавал темп гонки. Соперники появлялись на горизонте, но через круг-другой отваливались сами. Итальянец Томмазо Джакомель торопился и дёргался – отсюда промахи и шестое место на финише. Швед Понсилуома был хорош вплоть до третьего огневого рубежа – там ошибся и посыпался. Представители «старой гвардии» вроде Самуэльссона и Легрейда промахами себя не погубили, однако ногами были не так уж быстры.

Вот и выяснилось под конец гонки, что с Перро может сражаться только стартовавший под 58-м номером Йохан-Олав Ботн. Норвежец был медленнее француза, но не настолько, чтобы проиграть ему целую минуту. Ботн справился с напряжением и с четвёртого огневого рубежа вышел, имея 11 секунд преимущества. Дальше – дело техники и физической готовности.

Йохан-Олав Ботн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Очевидно, что норвежца вели по результату лидера. И, наверное, легче сжимать зубы и прибавлять, когда ты знаешь, что на кону олимпийское золото и всё зависит только от тебя. Ботн не просто не сдался, но и по ходу пятого круга нарастил преимущество над Перро. Это была очень красивая победа!

Олимпиада снова всех удивила. Ботн бодро начал сезон-2025/2026 на Кубке мира, однако после смерти товарища по команде Сиверта Баккена будто бы совсем сник. Оказалось – просто копил силы и эмоции, чтобы выплеснуть их на Играх.

Ну и тот факт, что за золото сражались два дебютанта, конечно, обращает на себя внимание. Новая эпоха биатлона уже пришла. Мы в нём живём.