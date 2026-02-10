Российского шорт-трекиста дисквалифицировали прямо на старте Олимпиады. Что стряслось?

10 февраля в погоню за олимпийской мечтой в Милане отправились шорт-трекисты, в числе которых юные россияне – Алёна Крылова и Иван Посашков. Оба дебютировали на международной арене этой зимой, и оба не выдержали уровня в первых же заездах Олимпийских игр.

Падение Крыловой

23-летняя Крылова вышла на старт квалификации на дистанции 500 метров в седьмом заезде вместе с опытнейшими спортсменками – четырёхкратным призёром Олимпийских игр канадкой Ким Бутен и призёрами чемпионатов мира Наталией Малишевской из Польши и Со Ён Ли из Южной Кореи.

Россиянка уверенно держалась в тройке сразу за канадкой и полькой, но под звон колокола, оповещающего спортсменок о последнем круге, Крылова уткнулась в Малишевскую: случилось падение, и Алёну вынесло из группы. Финишировала шорт-трекистка в гордом одиночестве.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Дисквалификация Посашкова

Ещё один шанс прорваться сквозь квалификацию был у 21-летнего Ивана Посашкова на дистанции 1000 метров. В его седьмом заезде компанию россиянину составили нидерландский чемпион мира Йенс ван Ваут, латвиец Рейнис Берзиньш и олимпийский чемпион 2018 года Лим Хё Джун.

Посашков сразу вырвался на второе место в забеге следом за нидерландцем, но ещё до финального круга по внутреннему радиусу его начал обгонять китаец. В этот момент россиянин решил прикрыть траекторию и слегка потолкаться с Лим Хё Джуном плечом. Соперник-то удержался на ногах, а Посашкова откинуло в сторону, что позволило латвийскому спортсмену выйти вперёд и обогнать и россиянина, и китайца Джуна всё по тому же внутреннему радиусу.

Иван финишировал только четвёртым и уже не прошёл дальше, однако после завершения забега спортсмена ещё и дисквалифицировали.

Первые заезды получились неудачными, но у россиян ещё есть шанс пробиться сквозь квалификацию в финалы. 14 февраля Посашков выйдет на дистанции 1500 метров, а 16 февраля Крылова продолжит борьбу на 1000 метров.