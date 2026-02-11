Скидки
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация 2
13:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане ― расписание соревнований на 11 февраля 2026

Расписание пятого дня Олимпиады. Финал у фигуристов будет очень нервным!
Батраз Томаев
Расписание соревнований на 11 февраля 2026 года
Комментарии
В среду, 11 февраля, на Играх будет очень интересно. Что на этот раз в программе?

В шестой день Олимпийских игр – 2026 будет разыграно восемь комплектов наград. Российских спортсменов сегодня на аренах не будет, но предвкушаются яркие финалы в фигурном катании, биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, фристайле, лыжном двоеборье и санном спорте.

В санях ожидается триумф немецких саночников Тобиаса Арльта и Тобиаса Вендля. Они могут стать самыми великими в своём виде спорта. А завершит день розыгрыш медалей у фигуристов в танцах на льду. За золото сразятся пары из Франции и США, за бронзу – из Канады и Великобритании.

Держите полное расписание пятого дня Игр-2026!

Полный календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Олимпиада-2026: расписание на 11 февраля

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Зачётный раунд.
15:45. 🥇 Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Финал.

Сноуборд

12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.
21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

Фристайл

13:00. Женщины. Могул. Вторая квалификация.
16:15. Женщины. Могул. Финал 1.
16:55. 🥇 Женщины. Могул. Финал 2.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Мужчины. Супергигант. Финал.

Биатлон

16:15. 🥇 Женщины. 15 км индивидуальная гонка.

Хоккей

18:40. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Финляндия.
23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.

Санный спорт

19:00. Женщины. Двухместные сани, первая попытка.
19:51. Мужчины. Двухместные сани, первая попытка.
20:53. 🥇 Женщины. Двухместные сани. вторая попытка.
21:44. 🥇 Мужчины. Двухместные сани. вторая попытка.

Конькобежный спорт

20:30. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.

Кёрлинг

21:05. Мужчины. 1-й тур. Швеция — Италия.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Канада — Германия.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Чехия — США.
21:05. Мужчины. 1-й тур. Китай — Великобритания.

Фигурное катание

21:30. 🥇 Танцы на льду. Произвольный танец.

Итоги ритм-танца у фигуристов:
Вернулся править! Сизерон в шаге от второго золота Олимпиады, Америка — в шоке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

