Расписание пятого дня Олимпиады. Финал у фигуристов будет очень нервным!

В среду, 11 февраля, на Играх будет очень интересно. Что на этот раз в программе?

В шестой день Олимпийских игр – 2026 будет разыграно восемь комплектов наград. Российских спортсменов сегодня на аренах не будет, но предвкушаются яркие финалы в фигурном катании, биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, фристайле, лыжном двоеборье и санном спорте.

В санях ожидается триумф немецких саночников Тобиаса Арльта и Тобиаса Вендля. Они могут стать самыми великими в своём виде спорта. А завершит день розыгрыш медалей у фигуристов в танцах на льду. За золото сразятся пары из Франции и США, за бронзу – из Канады и Великобритании.

Держите полное расписание пятого дня Игр-2026!

Олимпиада-2026: расписание на 11 февраля

Лыжное двоеборье

11:10. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Квалификация.

12:00. Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Зачётный раунд.

15:45. 🥇 Мужчины. Нормальный трамплин + гонка 10 км. Финал.

Сноуборд

12:30. Женщины. Хафпайп. Квалификация.

21:30. Мужчины. Хафпайп. Квалификация.

Фристайл

13:00. Женщины. Могул. Вторая квалификация.

16:15. Женщины. Могул. Финал 1.

16:55. 🥇 Женщины. Могул. Финал 2.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Мужчины. Супергигант. Финал.

Биатлон

16:15. 🥇 Женщины. 15 км индивидуальная гонка.

Хоккей

18:40. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Словакия — Финляндия.

23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Швеция — Италия.

Санный спорт

19:00. Женщины. Двухместные сани, первая попытка.

19:51. Мужчины. Двухместные сани, первая попытка.

20:53. 🥇 Женщины. Двухместные сани. вторая попытка.

21:44. 🥇 Мужчины. Двухместные сани. вторая попытка.

Конькобежный спорт

20:30. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.

Кёрлинг

21:05. Мужчины. 1-й тур. Швеция — Италия.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Канада — Германия.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Чехия — США.

21:05. Мужчины. 1-й тур. Китай — Великобритания.

Фигурное катание

21:30. 🥇 Танцы на льду. Произвольный танец.