Итальянскую биатлонистку будут гнать к золоту всем стадионом.

Главная гонка в жизни Доротеи Вирер. За кем следить на Олимпиаде 11 февраля?

11 февраля на Олимпиаде-2026 пройдёт пятый день и будет разыграно восемь комплектов наград. Российские спортсмены в этом розыгрыше участвовать не станут – они готовятся к следующим соревнованиям. Но скучать не придётся: многие мировые звёзды только включаются в борьбу за золото.

Болеем за Доротею Вирер!

Доротея Вирер не может уйти из спорта, так и не став олимпийской чемпионкой.

Для итальянки наступает момент «икс» – индивидуальная гонка, в которой у неё наивысшие шансы на победу. Если Доро закроет все 20 мишеней, а быстроногие лидеры будут ошибаться, борьба за золото вполне возможна. Тем более что Вирер в этом сезоне уже побеждала в старейшей из биатлонных дисциплин. А в Антхольце, кажется, пребывает в неплохих кондициях.

Она дважды брала Кубок мира, три раза поднималась на высшую ступень на чемпионате мира, но пока не смогла добраться до Олимпа. Биатлонные боги должны помочь итальянской спортсменке, а иначе зачем она осталась бегать до 2026 года?

Дата и время: 11 февраля в 16:15 мск.

Появление Джордана Штольца

Наденет коньки и поедет за первой медалью Олимпиады дарование из США Джордан Штольц.

Конькобежец попытает удачу на дистанции 1000 м. Там он по праву является одним из претендентов на победу.

До Олимпиады-2026 Джордан выиграл 18 гонок подряд на Кубке мира. В 2024-м он, кстати, стал автором лучшего времени в истории на 1000 м.

Дата и время: 11 февраля в 16:15 мск.

Интересное в санном спорте

А вечером попробуют войти в историю Игр немецкие саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль, выступающие в двойках.

Дело в том, что Арльт и Вендль ещё ни разу в своей жизни не проиграли на ОИ, взяв три золота в двойках (2014, 2018, 2022) и ещё три – в эстафете (2014, 2018, 2022). Если выиграют в седьмой раз, то официально станут самыми титулованными представителями санного спорта.

Тобиас Арльт и Тобиас Вендль Фото: picture alliance via Getty Images

Забавно, но на Олимпиаде-2026 тёзки ни разу за шесть тренировочных попыток не стали первыми. Они то и дело проигрывали австрийцам, словакам и итальянцам. Однако тренировки в зачёт борьбы за медали не идут.

Дата и время: 11 февраля в 21:44 мск.

Сизерон станет двукратным чемпионом?

В фигурном катании определится лучший танцевальный дуэт Игр-2026. В произвольной программе бороться за золото будут французский и американский тандемы.

По итогам ритм-танца лидерство захватили Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри. Они набрали 90,18 балла, добившись лучшего результата в сезоне. Сизерон после этого выступления стал на шаг ближе ко второму золоту Олимпиады в своей карьере.

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Американцы Эван Бэйтс и Мэдисон Чок отстают, но ненамного. Днями ранее судьи оценили их прокат на 89,72. Нужно брать реванш и отыгрывать в борьбе за победу.

Дата и время: 11 февраля в 21:30 мск.

А также…

Первый комплект наград будет разыгран в лыжном двоеборье. Там определятся самые достойные по итогам соревнований на нормальном трамплине и гонки на 10 км. Утром пройдёт квалификация, а ближе к вечеру – финальный раунд.

Дата и время: 11 февраля в 11:10 мск.

У горнолыжников станет известен олимпийский чемпион в супергиганте. Лидер сезона Марко Одерматт может в этот день выиграть первое золото ОИ-2026. В его активе на Играх уже серебро командных соревнований.

Дата и время: 11 февраля в 13:30 мск.

Очередной финал пройдёт в лыжном фристайле. Золото разыграют могулистки.

Дата и время: 11 февраля в 16:55 мск.

Возьмёт старт мужской хоккейный турнир. Пройдут два матча первого тура Словакия — Финляндия и Швеция — Италия.

Дата и время: 11 февраля в 18:40 мск.