35-летняя Арианна Фонтана впервые поднялась на пьедестал ещё в Турине-2006. В Милане у неё уже 12-я награда. С ума сойти!

Итальянка выиграла медаль на шестой Олимпиаде подряд. Такого в истории ещё не было!

Четвёртый день Олимпийских игр подарил нам ещё одну вдохновляющую историю. Место действия – арена для шорт-трека. Героиня – итальянка Арианна Фонтана, ставшая первой в истории зимних Олимпиад женщиной, сумевшей взять медали на шести разных Играх. На это ушло ровно 20 лет!

Единственная в своём роде!

10 февраля сборная Италии по шорт-треку выиграла смешанную эстафету на домашних Олимпийских играх. Финишёр команды Пьетро Сигель пафосно пересёк черту спиной вперёд, а вся Италия стояла на ушах.

Но главным был не триумф сборной как таковой, а очередная награда 35-летней Арианны Фонтаны – живой легенды итальянского спорта. Это первая женщина в истории, поднимавшаяся на пьедестал на шести разных Олимпиадах.

Первую бронзу шорт-трекистка взяла в Турине-2006. В Ванкувере-2010 выиграла ещё одну, в Сочи-2014 – серебро и две бронзы, в Пхёнчхане-2018 она впервые стала чемпионкой Игр и добавила к золоту по серебру и бронзе. В Пекине-2022 Арианна взяла два серебра и золото. И вот Фонтана повторила успех на домашней Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

А ведь этого рекорда могло и не быть.

От желания сменить гражданство…

После 11 медалей Олимпийских игр, завоёванных под родным итальянским флагом, Фонтана чуть не сменила спортивное гражданство.

В начале 2020-х из-за натянутых отношений с национальной федерацией «постаревшая» звезда даже переезжала в Венгрию, чтобы тренироваться. Потом случился Пекин, где после потрясающего выступления чиновники федерации даже не удосужились поздравить приму шорт-трека. Они же пытались запретить Фонтане работать с Энтони Лобелло – личным тренером и по совместительству мужем спортсменки. Это и легло в основу конфликта.

Арианна Фонтана Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Лобелло, кстати, обладатель итальяно-американского гражданства. Именно в сборную США могла перейти Фонтана после Игр-2022.

…до знаменосца сборной

Но, к счастью для Италии, всё обошлось. Ситуацию разрулили, отношения наладили, а легендарная спортсменка даже стала знаменосцем сборной на открытии Олимпийских игр – 2026 на стадионе «Сан-Сиро».

Теперь Арианна Фонтана – трёхкратная олимпийская чемпионка. А уже 12 февраля может добавить к своей внушительной коллекции ещё одну награду. На дистанции 500 метров итальянка выступит в статусе чемпионки Игр.