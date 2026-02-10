«Я совершил самую большую ошибку». Призёр ОИ-2026 признался в измене в прямом эфире

В биатлоне на Олимпиаде-2026 внезапно разразилась драма, которой никто не ждал. И со спортом она никак не связана.

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл бронзу в индивидуальной гонке, но после старта в разговоре со СМИ неожиданно сменил тему. Такого поворота событий никто не ожидал.

«Спорт отошёл на второй план»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 и семикратный чемпион мира признался в измене своей девушке. На весь мир.

«Это большая победа. Моя первая личная олимпийская медаль, хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути.

Один человек, возможно, сегодня не смотрит. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самого прекрасного, самого замечательного человека в мире, а три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни – изменил ей.

Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на неё. Я не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошёл на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней.

Ох, даже не знаю, что ещё сказать. Стараюсь быть хорошим примером, однако совершил глупость. Сегодня использовал как мотивацию прекрасное видео от моего родного клуба, как нужно мыслить в биатлоне и принимать правильные решения. Хочу быть хорошим примером, но должен признавать свои ошибки. Больно осознавать, когда делаешь то, за что не можешь отвечать, причинил боль человеку, которого так сильно любишь. Однако такова жизнь», — приводит слова Легрейда NRK.

«Прости, если испортил тебе день»

Эти слова Стурла произнёс в микст-зоне, стоя рядом с новоиспечённым олимпиоником Йохан-Олавом Ботном. Уже после, на пресс-конференции, тема личной жизни Легрейда была затронута вновь.

Легрейд: Это день Йохана. Жаль, что всё это привлекло столько внимания.

Ботн: Стурла может говорить в микст-зоне всё, что хочет. Я в это не вмешиваюсь. Для меня это прежде всего личная и эмоциональная победа. Не так важно, сколько внимания достанется мне.

Легрейд: Тогда я хочу добавить: прости, если я испортил тебе день.

«Это было совершенно лишним»

В социальных сетях не одобрили сообщение Стурлы о содеянном. Под постом о бронзовой медали норвежца рядом с поздравлениями с успехом можно заметить и разочарованные замечания пользователей.

«Заставить женщину страдать из-за того, что ты не смог сдержаться, не редкость. Но будто бы этого мало, ты ещё решил объявить всему миру, что изменил ей. Какой же это мерзкий поступок».

«Отличная работа, но это интервью было совершенно лишним…»

«Я так радовалась, что он снова выиграл медаль, пока не узнала, что всего лишь очередной изменщик».

Стурла Легрейд Фото: Michael Steele/Getty Images

Раскритиковала Стурлу и легендарная лыжница Терезе Йохауг.

«Я никогда раньше не видела такого интервью. Это абсолютно неподходящее время и место для подобных признаний», – приводит слова Йохауг NRK.

Высказался и коллега по цеху титулованный Йоханнес Бё:

«Стурла – очень эмоциональный человек, и это сильно давило на него всю последнюю неделю. Он пытался убрать эмоции и сосредоточиться на работе. Он почти боролся за золото, в итоге взял бронзу. У Стурлы эмоции всегда на поверхности, он не умеет их скрывать. Думаю, всё просто прорвалось. Не знаю, планировал ли он это заранее. И не знаю, как он сам будет оценивать своё поведение позже», – приводит слова Бё-младшего NRK.

