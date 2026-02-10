«Не мог упустить этот шанс». Что сказал Пётр Гуменник после дебюта на Олимпиаде?

«Чемпионат» собрал самое важное из речи фигуриста — про шнурок, скандал с музыкой и отношение к русским в Милане.

Свершилось! Пётр Гуменник дебютировал на Олимпийских играх в Милане с короткой программой. На больших стартах наших спортсменов не было четыре года, и вот потихоньку начинается возвращение.

Сразу после проката наш фигурист вышел к журналистам – сначала попал в эфир к Okko, а затем пообщался и с пишущей прессой в микст-зоне. «Чемпионат» записал важные слова Петра – про резкую смену музыку в короткой программе, про отношение к россиянам в Олимпийской деревне, про порванный шнурок и не только.

Об исполнении мечты, которого ждал всю жизнь

«Я ничего другого в своей жизни никогда не ждал, даже не могу представить, чтобы ждал в дальнейшем как-то. Как только вышел на лёд, то и дело себе пытался представить, как я выйду на Олимпиаду, как заиграет первая нота моей музыки, как я сделаю первое движение. Я всю свою жизнь представлял, а сегодня это наконец реализовалось, и реализовалось довольно хорошо», – такими были первые слова Гуменника после дебюта на Олимпиаде.

Об ошибке в короткой программе на каскаде

После проката у Петра спросили, волновался ли он при исполнении первого прыжка: «Да, конечно, это самый первый прыжок на таких соревнованиях. Я знал, на что иду, к чему готовиться, поэтому сделал максимально надёжный вариант в зубцы, чтобы точно выехать, не упасть, с пятки не слететь. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило немножко скорости. Но это был такой компромисс».

Пётр Гуменник в короткой программе на Олимпиаде в Милане Фото: РИА Новости

О проблемах с правами на музыку в короткой программе

«За пару дней до соревнований не знал, какие будут первые ноты моей музыки. Уехал, ещё не зная, какую программу буду катать, под какую музыку. Взял все свои костюмы, у меня с собой сейчас шесть костюмов. Поначалу думал, «Дюну» буду катать, но потом оказалось, что музыку никак не очистить. Спасибо большое композитору Эдгару, который написал эту прекрасную музыку, которая легла под «Парфюмера», она ничем не хуже моей предыдущей, позволяет мне быть более эмоциональным.

Эмоциональность пришлось немного придержать, вчера на тренировке я пытался по максимуму, как сказал хореограф, всё сделать, поменять настроение, руки, резкость движений. От этого заходы стали другие, и мне стало сложно прыгать прыжки. Сегодня пытался себя придержать, заходы делать как обычно, только в дорожке обыграть музыку, трагичную, эмоциональную. Парфюмер — не просто человек в себе, который просто ищет ароматы и ни о чём не думает, а как человек, для которого это трагедия, что ему приходится быть таким злодеем, что у него нет своего запаха. Печальная у него судьба», — рассказал Пётр в трансляции Okko.

В микст-зоне Пётр пояснил, как проходил процесс очистки прав: «Всё в свои руки, под свою ответственность взяла Тамара Николаевна [Москвина]. Поэтому я лично этим не занимался. Но я так понимаю, что сейчас у очень многих спортсменов проблемы с правами. Правообладатели, видимо, просто откладывали на последний момент рассмотрение. И несмотря на то, что заявка была подана довольно давно, всё равно это сделали за минуту до дедлайна».

О том, как порвался шнурок в прокате

«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения (улыбается). Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку даёт», – приводит слова Гуменника Sport24.

О том, как к российским спортсменам относятся в Олимпийской деревне

В эфире Okko Петру задали вопрос об олимпийской атмосфере. Петя поделился впечатлениями – всё оказалось гораздо лучше ожидаемого: «Спортсмены все приветливые. Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в Counter-Strike, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку. Не все подарки были доступны, телефон не получилось забрать».

О словах украинского фигуриста Кирилла Марсака

Также Петру Гуменнику передали слова украинского фигуриста Кирилла Марсака – тот негативно отреагировал на появление нейтральных атлетов в Милане.

«Как я уже сказал, я рад, что могу соревноваться здесь, даже в нейтральном статусе это уже очень важно для меня. Олимпийские игры — это главные соревнования для каждого атлета, поэтому я не смог бы упустить этот шанс», – сказал Пётр.