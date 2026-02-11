Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — медальный зачёт, таблица, результаты зимних Олимпийских игр 10 февраля 2026

Норвегия улетает в отрыв. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после четвёртого дня
Михаил Чесалин
Медальный зачёт Олимпиады-2026 после 4-го дня
Комментарии
Скандинавы забрали три золота за один день. Их уже не достать?

Четвёртый день Олимпиады получился насыщенным. Спортсмены разыграли сразу девять комплектов наград. Медали получили представители более чем десятка стран, включая, например, Латвию, Бельгию или Словению.

Но главный медальный урожай собрали норвежцы. Перед Играми эксперты и букмекеры ждали от них лидерства, и сегодня скандинавы сделали широкий шаг вперёд, взяв три золота и оторвавшись от конкурентов в таблице.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

Норвежцы во многом «забрали своё». Победа Йоханнеса Клебо в лыжном спринте прогнозировалась. Золото в биатлоне тоже никого не удивляет, даже несмотря на то, что выиграл его дебютант Олимпиады Йохан-Олав Ботн. Ну а третью золотую медаль добыл фристайлист Бирк Рууд в слоупстайле.

Если добавить к этому бонусы за второе-третье места, получится внушительный набор: 3 – 1 – 2. И это только за день! А за весь стартовый отрезок Олимпиады у Норвегии уже набралось 6 – 2 – 4. Это первое место и по золотым наградам, и по общему числу: норвежцы опередили итальянцев (12 против 11).

От Норвегии многие ждали лидерства:
Какая страна выиграет медальный зачёт Олимпиады-2026? 5 главных претендентов
Какая страна выиграет медальный зачёт Олимпиады-2026? 5 главных претендентов

Итальянцы выиграли второе золото Олимпиады в шорт-треке и пока держатся на седьмом месте. А в топ-3 пока закрепились Германия и Швеция. Немцев порадовала саночница Юлия Таубиц, шведов – лыжницы, занявшие весь пьедестал почёта в женском спринте, и микст-дуэт в кёрлинге.

У России – 0 медалей. Хотя ожидать их сегодня было наивно. Лыжники Коростелёв и Непряева и саночница Олесик должны были совершить что-то умопомрачительное, чтобы прорваться на пьедестал. Куда обиднее, что фигурист Пётр Гуменник по итогам короткой программы, кажется, лишился шансов на медаль в мужском одиночном катании – тут, конечно, хотелось верить, что у нашего парня есть реальные шансы. Увы, не срослось.

Проголосовать также можно по ссылке.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android