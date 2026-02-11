Норвегия улетает в отрыв. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после четвёртого дня

Скандинавы забрали три золота за один день. Их уже не достать?

Четвёртый день Олимпиады получился насыщенным. Спортсмены разыграли сразу девять комплектов наград. Медали получили представители более чем десятка стран, включая, например, Латвию, Бельгию или Словению.

Но главный медальный урожай собрали норвежцы. Перед Играми эксперты и букмекеры ждали от них лидерства, и сегодня скандинавы сделали широкий шаг вперёд, взяв три золота и оторвавшись от конкурентов в таблице.

Норвежцы во многом «забрали своё». Победа Йоханнеса Клебо в лыжном спринте прогнозировалась. Золото в биатлоне тоже никого не удивляет, даже несмотря на то, что выиграл его дебютант Олимпиады Йохан-Олав Ботн. Ну а третью золотую медаль добыл фристайлист Бирк Рууд в слоупстайле.

Если добавить к этому бонусы за второе-третье места, получится внушительный набор: 3 – 1 – 2. И это только за день! А за весь стартовый отрезок Олимпиады у Норвегии уже набралось 6 – 2 – 4. Это первое место и по золотым наградам, и по общему числу: норвежцы опередили итальянцев (12 против 11).

Итальянцы выиграли второе золото Олимпиады в шорт-треке и пока держатся на седьмом месте. А в топ-3 пока закрепились Германия и Швеция. Немцев порадовала саночница Юлия Таубиц, шведов – лыжницы, занявшие весь пьедестал почёта в женском спринте, и микст-дуэт в кёрлинге.

У России – 0 медалей. Хотя ожидать их сегодня было наивно. Лыжники Коростелёв и Непряева и саночница Олесик должны были совершить что-то умопомрачительное, чтобы прорваться на пьедестал. Куда обиднее, что фигурист Пётр Гуменник по итогам короткой программы, кажется, лишился шансов на медаль в мужском одиночном катании – тут, конечно, хотелось верить, что у нашего парня есть реальные шансы. Увы, не срослось.

