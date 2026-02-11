Фурнье Бодри и Сизерон нагло сломают очередь или Чок и Бэйтс возьмут своё? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Время медалей в фигурном катании! Танцевальные дуэты первыми разыграют награды в личном турнире. И пока что больше всех шансов на золото у действующего олимпийского чемпиона Гийома Сизерона, но уже в паре с Лоранс Фурнье Бодри. Французская пара так мощно ворвалась в элиту мировых танцев, что буквально сломала пресловутую «очередь» и встала в один ряд с лидерами олимпийского цикла.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были явно удивлены баллами за ритм-танец, однако их отставание от лидеров составляет около балла. Также важно учитывать, что у Гийома и Лоранс более удачная произвольная программа. Так что обыграть французов для американской пары будет сложно, но вполне возможно. А на бронзу пока претендуют канадцы Гиллес/Пуарье — однако плотность в таблице сумасшедшая.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными танцами на Олимпийских играх в Милане.