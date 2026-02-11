Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Фигурное катание на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция соревнований 11 февраля 2026, произвольные танцы, Сизерон

Фурнье Бодри и Сизерон нагло сломают очередь или Чок и Бэйтс возьмут своё? LIVE
Анастасия Рацкевич
Фурнье Бодри/Сизерон и Чок/Бэйтс
Комментарии
Кто выиграет золото в танцах на льду?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Время медалей в фигурном катании! Танцевальные дуэты первыми разыграют награды в личном турнире. И пока что больше всех шансов на золото у действующего олимпийского чемпиона Гийома Сизерона, но уже в паре с Лоранс Фурнье Бодри. Французская пара так мощно ворвалась в элиту мировых танцев, что буквально сломала пресловутую «очередь» и встала в один ряд с лидерами олимпийского цикла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
11 февраля 2026, среда. 21:30 МСК
Не началось

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс были явно удивлены баллами за ритм-танец, однако их отставание от лидеров составляет около балла. Также важно учитывать, что у Гийома и Лоранс более удачная произвольная программа. Так что обыграть французов для американской пары будет сложно, но вполне возможно. А на бронзу пока претендуют канадцы Гиллес/Пуарье — однако плотность в таблице сумасшедшая.

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными танцами на Олимпийских играх в Милане.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android