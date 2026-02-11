Гуменник выполнил план-минимум и попал в топ-12. Но обойти Малинина не смог никто!

Мы подошли к одному из самых интригующих соревнований в фигурном катании — к мужскому турниру. И там наконец-то случилось долгожданное событие для каждого российского болельщика — наши фигуристы официально вернулись на большие международные старты. Пётр Гуменник стал первым, кому это удалось. Как прошли соревнования и как показал себя наш парень — в нашем обзоре.

Гуменник смог добраться до сильнейших разминок

Россиянину выпала сложная задача — открывать мужской турнир на Олимпийских играх. Невозможно представить, какое давление испытывал наш спортсмен. Перед стартом он столкнулся с проблемой вокруг музыки из фильма «Парфюмер», которую ему не разрешили использовать в короткой программе. Потом у него не особо шли тренировки, в короткой он допускал аж по несколько падений. Однако Пётр не унывал и делился забавными, но всё же тревожными историями о том, с какими трудностями он, например, добирался до Олимпийской деревни на автобусе.

Сам прокат короткой программы выдался таким же нервным, как и последние дни до него. За несколько минут до старта соревнований Гуменник сменил контент на более сложный — в заявке появились четверной флип в каскаде с тройным тулупом, четверной лутц и тройной аксель. Однако уже на первом прыжке россиянин допустил ошибку на выезде и смог прицепить к нему только двойной тулуп, что сказалось на оценках. Остальные элементы получились намного лучше (триксель вообще близок к идеалу), а непрыжковые были оценены на высший четвёртый уровень — дорожка шагов и все три вращения. Но в итоге Пётр получил довольно скромные 86,72 балла. В «кике» расстройство на лице спортсмена и его тренера Вероники Дайнеко обнаружено не было, хотя оценки оказались и не такими высокими.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

На квалификационном турнире в Пекине — на первом для себя международном старте за долгое время — Гуменник получил 93,80. На прошедшем чемпионате России — 2026 он вообще набрал 103,77 — однако понятно, что это был внутренний старт. С результатом короткой программы Милана Пётр не без сложностей, но всё-таки попал в предпоследнюю разминку. Рассчитывать на большее было невозможно — нужно было прыгать тройной тулуп, о чём за вечер не один раз вспомнил Даниил Глейхенгауз, который ставил ему короткую программу. Это позволило бы россиянину набрать больше 90 баллов и приблизиться к результату в Пекина (а может быть — и ещё выше). Но уже после проката россиянина выяснилось, что у него прямо во время выступления порвались шнурки на коньках!

В конечном итоге Пётр всё-таки стал 12-м и теперь сможет выступить в предпоследней разминке, что положительно скажется на компонентах, а также даст ему хоть какие-то шансы на попадание в итоговый топ-6 или даже топ-3. Борьба за итоговую шестёрку ожидается очень плотная: фигуристов, которые расположились в диапазоне между 85 и 89 баллами, довольно много. Такая же ситуация и с теми, кто получил 92-93 балла — таких ребят несколько, и все они располагаются вплоть до итогового четвёртого места! Это говорит о том, что при хорошо исполненной произвольной программе Гуменник может подниматься со своего 12-го как минимум на восемь мест. А там – кто знает?

Золото уже практически в кармане Малинина?

Но есть ли у Петра возможность подняться в топ-3? Шанс есть всегда. Однако нужно понимать, что перед произвольной программой у нас сложился достаточно весомый разрыв между нынешней тройкой и всеми остальными. Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа восстал из пепла и неожиданно для всех и для себя самого выдал лучший прокат короткой программы в сезоне. Продолжая рассказывать зрителю историю «Витрувианского человека», он исполнил все прыжковые элементы, а потом просто разорвал зрительный зал своей дорожкой шагов. В итоге Адам получил 102,55 балла и достаточно сильно оторвался от четвёртого места.

Как и предполагалось до начала старта, за золото будут бороться американец Илья Малинин и японец Юма Кагияма. Эта пара уже сражалась между собой на командном турнире несколько дней назад, и тогда в короткой программе второй оказался сильнее первого. Но сегодня Юма потерял баллы на тройном акселе, с которого выехал в степ-аут. Этого не хватило, чтобы набрать те самые 108 баллов — его прокат оценили только на 103.

Илья Малинин Фото: РИА Новости

Малинин же, наоборот, исправил ошибки прошлых дней и выдал стабильный прокат со старшими четверными. При этом американец отказался от изначальной заявки, в которой стартовым элементом был сложнейший каскад четверной аксель — тройной тулуп. Видимо, Илья вспомнил, что в произвольной по технической составляющей особых конкурентов у него нет, а короткой программой, как показывает опыт многих Олимпиад, нельзя выиграть, однако можно проиграть, поэтому решил приберечь риски на будущее.

Развязку мужского турнира и имя нового олимпийского чемпиона мы узнаем уже совсем скоро, 13 февраля. Шансы на успешное выступление есть у каждого, в том числе и у нашего Петра Гуменника.