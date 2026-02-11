Судьи не знают, что ставить Гуменнику на ОИ? Канадка отправила нашего парня на 19-е место!

Страсти после короткой программы мужчин на Олимпиаде в Милане улеглись, настало время с холодной головой взглянуть на цифры. Фигурное катание – субъективный вид спорта, Олимпиада даёт очередной повод в этом убедиться.

Стартовал Пётр из первой разминки из-за отсутствия международного рейтинга, так что следовало ожидать весьма скромных оценок. Разброс в баллах получился колоссальным – если один арбитр посчитал прокат Петра близким к тройке призёров, то другая судья почти выкинула россиянина за пределы топ-20. Разброс в оценках – почти 15 баллов!

Видео проката Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026:

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Итак, кто судил мужскую короткую программу на Олимпиаде? Вот полный список линейных арбитров, которые отмечали качество элементов:

Судья №1. Юрий Клюшников (Азербайджан)

Судья №2. Тициана Моранди (Италия)

Судья №3. Надежда Фёдорова (Грузия)

Судья №4. Даниэль Дельфа (Испания)

Судья №5. Леанна Кэрон (Канада)

Судья №6. Кристина Лундгрен (США)

Судья №7. Надежда Парецкая (Казахстан).

Судья №8. Су Джун Ли (Южная Корея)

Судья №9. Антони Леруа (Франция).

Техническая бригада сохранилась с мужской части командного турнира – это Леена Лааксонен (Финляндия), Рауль Леблан (Канада) и Кларенс Онг (Австралия).

Протокол короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде в Милане

Пётр набрал за короткую программу гораздо меньше, чем в Пекине, но и откатался, к сожалению, похуже – лишь двойной тулуп вместо тройного в каскаде. Техническая бригада в Милане очень лояльно смотрела на недокруты – из всех прошедших в произвольную программу 24 участников галку на прыжке получил только мексиканец Донован Каррильо. В остальных случаях арбитры ставили «q», что не влияло на базовую стоимость, но и то достаточно лояльно – протоколы не пестрят снижениями из-за отметок на прыжках. Неясные рёбра и вовсе были отмечены только у двух спортсменов, не прошедших в произвольную программу — это Томас-Льоренс Гуарино Сабате и Андреас Нордебек.

В бригаде было несколько благосклонно настроенных к Петру арбитров. Юрий Клюшников из Азербайджана щедро оценил прокат Петра более чем на 96 баллов, в его личном топе наш атлет – на четвёртом месте. Больше 90 баллов за прокат Гуменнику поставила Кристина Лундгрен из США (правда, Пётр у неё на промежуточном 11-м месте).

Судья из Казахстана Надежда Парецкая Гуменника скорее подтапливала – вполне вероятно потому, что одним из его прямых конкурентов за высокие места является Михаил Шайдоров. Её общая оценка – 84,11, причём всего 36 баллов Парецкая дала россиянину в компонентах.

Самые низкие баллы по бригаде Гуменнику выставила арбитр из Италии Тициана Моранди: 81,44, в её виртуальном топе это 17-е место. Помимо строгой оценки техники, в компонентах Моранди еле-еле выставила дебютанту Олимпиады 35 баллов. Канадка Леанна Кэрон отличилась 19-м местом для Петра. Она единственная в бригаде отминусовала россиянину четверной лутц и более жёстко прошлась именно по технике – по её мнению, Пётр получил за элементы около 43,5 балла при средней оценке в 48,43.

По технике Пётр в общей сложности попал в топ-10, но вот по компонентам серьёзно просел – у него лишь 18-е баллы из 24 участников. Но в произвольной дело может пойти на лад – стартовать наш фигурист будет не первым, а 12-м – откроет предпоследнюю разминку. С таким стартовым номером и компоненты могут быть повыше, и надбавки за элементы – однако всё это при условии чистого проката. Любая ошибка может не только отбросить назад, но и повлиять на общее впечатление от проката.

Как отреагировали эксперты на баллы Гуменника?

«Будем надеяться, что зацепится за десятку. На мой взгляд, оценки судей объективны», – отметил Илья Авербух в беседе с «Чемпионатом».

Тамара Москвина ещё до старта Олимпиады отмечала, что оценки Петру придержат. А уже после проката Петра в беседе со Sport24 согласилась с выставленными отметками: «Я смотрю на оценки, которые выставила судейская бригада, назначенная Международным союзом конькобежцев и одобренная МОК. Мы что, будем ставить под сомнения оценки международной судейской коллегии?»