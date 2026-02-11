Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Биатлон на Олимпиаде-2026 в Милане — онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки 11 февраля 2026

Главная гонка Доротеи Вирер! Станет ли итальянка олимпийской чемпионкой? LIVE
Батраз Томаев
Доротея Вирер на Олимпиаде-2026
Следим вместе за кульминацией карьеры титулованной биатлонистки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года на стадионе в Антхольце будет разыгран третий комплект наград в биатлоне. Там пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км.

Одной из главных претенденток на первое место является хозяйка трассы выходец из Южного Тироля Доротея Вирер. У двухкратной победительницы общего зачёта в биатлонной классике наивысшие шансы на золото Игр, на награду, которой в её активе пока нет. Учитывая, что Вирер проводит последние старты в спорте, индивидуалка становится для неё гонкой жизни.

За золото ей придётся побороться с лидером текущего сезона француженкой Лу Жанмонно, её соотечественницей Жулией Симон, немкой Франциской Пройс, а также финской биатлонисткой Суви Минккинен. Число соискательниц, конечно, может вырасти, ведь биатлон — один из самых непредсказуемых зимних видов спорта.

Начало — в 16:15 мск.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Live Батраз Томаев

Мы с любопытством посмотрели на то, кто зажигал на аналогичной дистанции четыре года назад.

Херманн, Шевалье-Буше и Рёйселанд. Никто из этой тройки призёров не остался до Антхольца. Нет на КМ и россиян с беларусами. Лучшей из действующих спортсменок тогда стала Ванесса Фойгт, занявшая четвёртое место.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
07 февраля 2022, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Денизе Херрман
Германия
44:12.7
2
Анаис Шевалье-Буше
Франция
+9.4
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+15.3
10:32 Батраз Томаев

В этом сезоне Доротея уже выигрывала индивидуальную гонку. Это случилось на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в 🇸🇪 Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
02 декабря 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
43:08.0
2
Соня Лейнамо
Финляндия
+0.3
3
Камиль Бене
Франция
+8.4
10:32 Батраз Томаев

В карьере Вирер было немало событий: как позитивных, так и не очень. Давайте вспомним всё, что связано с этой харизматичной спортсменкой.

Биография Доро:
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
10:31 Батраз Томаев

Всем доброе утро! 🤟

Сегодня мы дружно болеем за Доротею Вирер. Девушку, которая попытается исполнить свою мечту. Станет ли итальянка чемпионкой Олимпиады в индивидуалке?

