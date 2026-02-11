Главная гонка Доротеи Вирер! Станет ли итальянка олимпийской чемпионкой? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года на стадионе в Антхольце будет разыгран третий комплект наград в биатлоне. Там пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км.
Одной из главных претенденток на первое место является хозяйка трассы выходец из Южного Тироля Доротея Вирер. У двухкратной победительницы общего зачёта в биатлонной классике наивысшие шансы на золото Игр, на награду, которой в её активе пока нет. Учитывая, что Вирер проводит последние старты в спорте, индивидуалка становится для неё гонкой жизни.
За золото ей придётся побороться с лидером текущего сезона француженкой Лу Жанмонно, её соотечественницей Жулией Симон, немкой Франциской Пройс, а также финской биатлонисткой Суви Минккинен. Число соискательниц, конечно, может вырасти, ведь биатлон — один из самых непредсказуемых зимних видов спорта.
Начало — в 16:15 мск.
Мы с любопытством посмотрели на то, кто зажигал на аналогичной дистанции четыре года назад.
Херманн, Шевалье-Буше и Рёйселанд. Никто из этой тройки призёров не остался до Антхольца. Нет на КМ и россиян с беларусами. Лучшей из действующих спортсменок тогда стала Ванесса Фойгт, занявшая четвёртое место.
В этом сезоне Доротея уже выигрывала индивидуальную гонку. Это случилось на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в 🇸🇪 Эстерсунде.
В карьере Вирер было немало событий: как позитивных, так и не очень. Давайте вспомним всё, что связано с этой харизматичной спортсменкой.
Всем доброе утро! 🤟
Сегодня мы дружно болеем за Доротею Вирер. Девушку, которая попытается исполнить свою мечту. Станет ли итальянка чемпионкой Олимпиады в индивидуалке?