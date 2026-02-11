Главная гонка Доротеи Вирер! Станет ли итальянка олимпийской чемпионкой? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года на стадионе в Антхольце будет разыгран третий комплект наград в биатлоне. Там пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км.

Одной из главных претенденток на первое место является хозяйка трассы выходец из Южного Тироля Доротея Вирер. У двухкратной победительницы общего зачёта в биатлонной классике наивысшие шансы на золото Игр, на награду, которой в её активе пока нет. Учитывая, что Вирер проводит последние старты в спорте, индивидуалка становится для неё гонкой жизни.

За золото ей придётся побороться с лидером текущего сезона француженкой Лу Жанмонно, её соотечественницей Жулией Симон, немкой Франциской Пройс, а также финской биатлонисткой Суви Минккинен. Число соискательниц, конечно, может вырасти, ведь биатлон — один из самых непредсказуемых зимних видов спорта.