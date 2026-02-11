Сегодня будет очень горячо и интересно в горных лыжах, биатлоне, санном спорте и фигурном катании.

Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде будет разыграно восемь комплектов наград в семи разных видах спорта. Болельщики будут внимательно следить за финалами в горных лыжах, биатлоне, фигурном катании, фристайле, санном спорте, лыжном двоеборье и конькобежном спорте.

Россияне в пятый день Олимпиады на спортивные арены не выйдут. Зато будет много мировых звёзд. Доротея Вирер постарается выиграть первое и последнее золото Игр на глазах у родных болельщиков, но мешать ей будут и Лиза Виттоцци, и Лу Жанмонно, и многие другие. Саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль хотят выиграть золото уже на четвёртой Олимпиаде. Конькобежец Джордан Штольц планирует подтвердить свой статус фаворита Олимпиады. А в танцах на льду за золото сразятся Франция и США.