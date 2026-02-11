Пятый день Олимпиады-2026. Суперзвёзды бьются за медали без России. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В среду, 11 февраля, на Олимпиаде будет разыграно восемь комплектов наград в семи разных видах спорта. Болельщики будут внимательно следить за финалами в горных лыжах, биатлоне, фигурном катании, фристайле, санном спорте, лыжном двоеборье и конькобежном спорте.
Россияне в пятый день Олимпиады на спортивные арены не выйдут. Зато будет много мировых звёзд. Доротея Вирер постарается выиграть первое и последнее золото Игр на глазах у родных болельщиков, но мешать ей будут и Лиза Виттоцци, и Лу Жанмонно, и многие другие. Саночники Тобиас Арльт и Тобиас Вендль хотят выиграть золото уже на четвёртой Олимпиаде. Конькобежец Джордан Штольц планирует подтвердить свой статус фаворита Олимпиады. А в танцах на льду за золото сразятся Франция и США.
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник планирует исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.
В заявке Гуменника числятся такие прыжки, как четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.
Гуменник занимает промежуточное 12-е место по итогам короткой программы. За прокат он набрал 86,72 балла.
Свои произвольные программы мужчины-одиночники представят в пятницу, 13 февраля, тогда же и будут разыграны медали Олимпиады-2026.
Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
Что касается фигурного катания, то напоминаем, что накануне двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лучшим в короткой программе мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи оценили его прокат в 108,16 балла.
Кроме того, сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года на стадионе в Антхольце будет разыгран третий комплект наград в биатлоне. Там пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км.
Ждём начала мужского хоккейного турнира. Жаль, что он пройдёт без России.