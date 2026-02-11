Самый дерзкий поступок Олимпиады-2026! Итальянец рискнул золотом ради эффектного финиша

Скидки
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026: самый дерзкий поступок Игр, итальянский шорт-трекист финишировал на первом месте спиной вперёд, видео

Татьяна Постникова
Пьетро Сигель
Пьетро Сигель чуть не подставил свою команду в шорт-треке.

Италия удивляет на домашней Олимпиаде. И касается это не только неожиданных медалей и красивых историй, но и излишне смелых поступков. Итальянский шорт-трекист в финале микст-эстафеты по-пижонски финишировал спиной вперёд. Такой дерзости на Играх мы ещё не видели!

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:03 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
Бельгия

Италия не входила в число фаворитов микста в шорт-треке, но Олимпиада подарила болельщикам сенсацию. Из-за падений в финал А не прошли топовые сборные США, Южной Кореи и Нидерландов. Зато итальянцы, преодолевшие свои этапы на отлично, ворвались в битву за награды.

Сборная Италии по шорт-треку на награждении

Сборная Италии по шорт-треку на награждении

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И в финале хозяева Игр сотворили что-то невероятное. Италия почти всю гонку боролась со сборной Китая за лидерство. А за семь кругов до конца легендарная Арианна Фонтана создала для своей команды отрыв. Итальянцы с лёгкостью нарастили это преимущество и на последнем круге везли остальным несколько корпусов. И это в шорт-треке, где счёт обычно идёт на миллисекунды!

Невероятная история Арианны Фонтаны:
Итальянка выиграла медаль на шестой Олимпиаде подряд. Такого в истории ещё не было!
Видео
Итальянка выиграла медаль на шестой Олимпиаде подряд. Такого в истории ещё не было!

Огромный отрыв, домашние трибуны и сумасшедший выброс адреналина – победа почти в кармане. Но тут Пьетро Сигель совершил сумасшедший поступок: развернулся прямо перед финишной чертой.

Это было по-настоящему дикое и дерзкое решение: если бы кто-то из соперников обогнал итальянца, зрители бы Пьетро не простили. Но Сигель знал, на что шёл: он хотел красиво выиграть долгожданное золото. И действительно сделал это! Пожалуй, круче может быть только финиш с флагом, но в таком молниеносном виде спорта, как шорт-трек, это вряд ли возможно.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

