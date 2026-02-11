Самый дерзкий поступок Олимпиады-2026! Итальянец рискнул золотом ради эффектного финиша

Италия удивляет на домашней Олимпиаде. И касается это не только неожиданных медалей и красивых историй, но и излишне смелых поступков. Итальянский шорт-трекист в финале микст-эстафеты по-пижонски финишировал спиной вперёд. Такой дерзости на Играх мы ещё не видели!

Италия не входила в число фаворитов микста в шорт-треке, но Олимпиада подарила болельщикам сенсацию. Из-за падений в финал А не прошли топовые сборные США, Южной Кореи и Нидерландов. Зато итальянцы, преодолевшие свои этапы на отлично, ворвались в битву за награды.

Сборная Италии по шорт-треку на награждении Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И в финале хозяева Игр сотворили что-то невероятное. Италия почти всю гонку боролась со сборной Китая за лидерство. А за семь кругов до конца легендарная Арианна Фонтана создала для своей команды отрыв. Итальянцы с лёгкостью нарастили это преимущество и на последнем круге везли остальным несколько корпусов. И это в шорт-треке, где счёт обычно идёт на миллисекунды!

Огромный отрыв, домашние трибуны и сумасшедший выброс адреналина – победа почти в кармане. Но тут Пьетро Сигель совершил сумасшедший поступок: развернулся прямо перед финишной чертой.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Это было по-настоящему дикое и дерзкое решение: если бы кто-то из соперников обогнал итальянца, зрители бы Пьетро не простили. Но Сигель знал, на что шёл: он хотел красиво выиграть долгожданное золото. И действительно сделал это! Пожалуй, круче может быть только финиш с флагом, но в таком молниеносном виде спорта, как шорт-трек, это вряд ли возможно.