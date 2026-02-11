Скидки
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Репортаж с Олимпиады-2026, лыжные гонки: выступление Коростелёва, Непряевой, Клебо – фото

«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Лыжное закулисье Игр-2026
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Комментарии
Подробности о стартах Коростелёва, Непряевой и Клебо, которые остались за кадром.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв на Олимпиаде-2026 в Италии провели по две личные гонки. Итог – борьба за медали в скиатлоне в исполнении Савелия, вылет в квалификации спринта и надежда на коньковые разделки.

Какие нюансы остались за кадром трансляций? И что рядом с олимпийской трассой делает Александр Большунов?!

Об этом специально для «Чемпионата» рассказал блогер и автор документальных фильмов о российских лыжниках Максим Тартынский, который сейчас находится непосредственно на месте событий рядом с нашей командой и снимает очередной сюжет для нового фильма об олимпийском пути Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва.

«Самые неблагоприятные условия»

– Я приехал на Олимпиаду в качестве болельщика в отель в Пассо-ди-Лаваце – местечко на высоте 1800 м, где постоянно тренируются лыжники, в том числе и спортсмены сборной России. К одному из них и я приехал сейчас – Сергей Волков проводит тут высотный сбор перед чемпионатом России на Сахалине.

Собственно, мы с Сергеем и путешествуем. Я, конечно, турист, но иногда тоже подключаюсь к тренировкам Волкова, вместе с которым работает итальянец Джованни Лоренцетти. У него больше достижений в лыжероллерах, однако его прекрасно знают и в группе Сорина, и в группе Бородавко. Джованни уже может излагать простейшие мысли на русском языке и хочет однажды поучаствовать в Кубке России.

В первый соревновательный день во время женского скиатлона доступа к спортсменам у нас не было. Джованни помог нам привыкнуть к итальянской инфраструктуре – это немного сложно, ведь поменялась трасса, поменялось расположение болельщиков, даже парковочное место было непросто найти.

По ходу гонки мы в хаосе бегали рядом с трассой вместе со шведскими, в основном, фанатами. Да и скиатлон женский получился таким же хаотичным и дерзким. Круг очень скоростной, организаторы добавили рампы – деревянные мостики, на которые ты вылетаешь на большой скорости и с которых, словно с трамплина, прыгаешь вниз на поворот. Всё это в условиях практически весеннего снега.

Условия для Олимпиады очень сложные. Именно в этом самое главное отличие итальянских Игр от тех, что проходили в Южной Корее и Китае. Это самые далёкие, самые неблагоприятные условия для лыжников из России – и в особенности для лыжников, которые четыре года не соревновались в Европе.

Йоханнес Клебо и Савелий Коростелёв

Йоханнес Клебо и Савелий Коростелёв

Фото: Максим Тартынский

Это бесконечная разница в трассах, и она не в пользу Даши и Савелия. Именно поэтому просто невозможно сравнивать результаты российских лыжников с прошлых Олимпиад с тем, что происходит сейчас.

Даже в тех же кондициях, в своей праймовой форме, в которой Александр Большунов был в Пхёнчхане и Пекине, далеко не факт, что в Валь-ди-Фьемме он забежал бы в топ-6 в скиатлоне. И, кстати, Большунов тоже находится здесь, в Италии, тренируется рядом с олимпийскими трассами, готовится к чемпионату России. Но на самой олимпийской арене, где он, наверное, мог бы присутствовать в качестве болельщика, я его не видел.

«Проблемы невозможно быстро решить»

– Повторюсь, европейские трассы невероятно далеко от азиатских, которые практически идентичны российским и нашим лыжникам подходят идеально.

По ходу скиатлона, пока мы бегали рядом с трассой, Сергей успевал буквально на каждый отрезок, где можно было увидеть Дашу. И замечал, конечно, её отличия от соперниц в куче мелких нюансов: прохождении поворотов, прохождении спусков, много другого, о чём мы уже говорили. К сожалению, эти проблемы так быстро невозможно решить.

После падения на скиатлоне было видно, что ей очень сложно собраться, но на коньковой части Даша боролась, очень уверенно проходила подъёмы и на финише даже смогла добавить. Две гонки Олимпиады прошли, ещё две остались, и я думаю, что мы увидим её в борьбе.

«Произошло самое страшное»

– На следующий день скиатлон бежал Савелий. Внутри было ощущение, что он может быть в топ-6, хотя мы с Сергеем обсуждали, что и место в десятке лучших было бы неплохо. Особенно с учётом трассы. Да и на «коньке» в мире очень высокая конкуренция, а Савелий больше классист. Прекрасный классист!

Савелий Коростелёв лидирует в гонке

Савелий Коростелёв лидирует в гонке

Фото: Максим Тартынский

Плюс ко всему он достаточно тяжёлый по сравнению с остальными участниками Олимпиады. Даже по телетрансляции можно было заметить, что Савелий выглядит просто как кабан, а это плохо, учитывая мягкую трассу. Но когда мы буквально со старта увидели, что он быстро выбрался в группу лидеров, в голову пелотона, и уверенно выдерживает бешеный темп гонки, стало понятно, что Савелий сегодня будет в борьбе за медаль.

Честно, мы в это долго не могли поверить. Подъём за подъёмом он не просто не отваливался, а периодически даже вперёд выходил. Я снимал кадры для фильма, и было прекрасно видно, как Савелий вышел вперёд в зоне питания и вальяжно проехал рядом с Клебо. Впервые за четыре года я увидел, что спортсмен из России бежит настоящую гонку с уверенностью в собственных силах. Это было очень круто!

По ходу гонки могло произойти что угодно: падение, сломанная палка или, как это мы видели в масс-старте в Гомсе, могла отвалиться лапка из-за некачественного клея, Савелий с Клебо мог столкнуться и завалить его. Но произошло самое страшное. Четвёртое место.

Мы увиделись с Савелием после финиша, потом они с Дашей отправились в довольно посредственную пиццерию, а обстоятельно пообщались уже в их апартаментах. Пусть пока этот разговор останется за кадром. Вернее, пусть пока будет не в текстовом виде, а в кадре документального фильма.

Дарья Непряева в скиатлоне

Дарья Непряева в скиатлоне

Фото: Максим Тартынский

Но лично для меня четвёртое место Савелия в скиатлоне – это невероятно высоко, учитывая сегодняшние реалии. Вероятно, это стоит даже дороже, чем золото Пхёнчхана и Пекина. Как бы точнее это сказать… Специфика этой Олимпиады беспощадна к тем, кто тренируется и бегает в России.

«Олимпийское золото будет»

– На спринт мы приехали уже после пролога и узнали, что Даша с Савелием не прошли. Поговорить с кем-то из сервиса не было возможности. Сергей выдвинул теорию, что лыжи были недостаточно быстрыми, но я думаю, что это был просто тяжёлый день. На Олимпиаде ведь уровень квалификации немного падает, поскольку ограниченное число спортсменов от одной страны. По идее, пролог ребята должны были проходить. Однако и хорошо, что не прошли – осталось больше сил на восстановление перед разделками.

В предыдущих интервью я говорил, что Йоханнес Клебо, кажется, работает над тем, чтобы отодвинуть лимиты возможного – вопреки законам биомеханики и физиологии. На спринте можно было посмотреть, как он воплотил это в реальности. Уже с четвертьфиналов он позволял себе оборачиваться и внимательно смотреть на соперников, экономя силы.

Он забегал в подъёмы вполноги и всё равно делал отрыв. Конечно, в финале на последнем подъёме Клебо просто всех уничтожил. Думаю, он не стал гневить бога — впереди ещё гонки, а он бьётся за шесть золотых медалей – и только по этой причине не взял флаг на финише спринта. Но Йоханнес мог бы это сделать.

Йоханнес Клебо смотрит на соперников

Йоханнес Клебо смотрит на соперников

Фото: Максим Тартынский

Вообще, мне кажется, многие в России недооценивают уровень результатов на этой Олимпиаде. Но на наших глазах происходит становление лыжника, который обязательно станет олимпийским чемпионом.

Савелий Коростелёв показывает уровень, как минимум сопоставимый с самыми топовыми результатами в новейшей истории российских лыжных гонок. Возможно, это звучит обидно и неочевидно, но стоит принять, насколько ценно это четвёртое место. Да, пока сложно бороться за тройку, не говоря о золоте, однако оно обязательно будет. Рано или поздно. Не сейчас, так через четыре года во Франции. Вот только путь к этому золоту будет тернистым.

