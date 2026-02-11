«Его катание не впечатляет!» Появление Гуменника на Олимпиаде разозлило иностранцев

Пётр Гуменник в нейтральном статусе отправился покорять Олимпийские игры в Милане, и первый его прокат оказался небезупречным, но вполне рабочим. Допустив небольшую помарку на четверном флипе, из-за чего пришлось «сдвоить» тулуп в каскаде, фигурист продолжил выступление без ошибок. Однако невысокие баллы за компоненты не позволили ему подняться выше 12-го места.

Манёвр для атаки у Пети есть, ведь в своей произвольной программе он заявляет пять четверных прыжков. Пока же Гуменник готовится ко второму раунду, все обсуждают его первое появление на главном старте четырёхлетия. За рубежом начались бурные споры относительно оценок российского фигуриста, качества прыжков и новой короткой программы.

Некоторые иностранные болельщики в ярости из-за дебюта Гуменника. Что же Петя сделал не так?

«Ваш след на Олимпийских играх — допинг и позорное поведение»

«Странные оценки азербайджанского судьи в короткой программе мужчин на Олимпиаде в Милане. Раньше он судил соревнования в Украине. Он поставил россиянина Гуменника на 4-е место (сейчас он 12-й), Эгадзе на 5-е (15-е), Шайдорова на 10-е (5-е), Гоголева на 16-е (10-е). Кстати, Марсак из Украины на одну позицию выше россиянина», — такой комментарий оставила канадская журналистка Беверли Смит, и многие её поддержали:

«Разница в оценках азербайджанского и итальянского судей в протоколе Гуменника составляет 14,5 балла. Это же целый, блин, каскад 4+3!»

«То, как тренер Петра Гуменника смотрела на его результаты с презрением, просто вывело меня из себя. Какая наглость! Вы отсутствовали на протяжении всего четырёхлетия. След, оставленный вашей федерацией на последних Олимпийских играх, — допинг и позорное поведение. Вы вернулись только с серьёзными ограничениями и не можете выступать под своим флагом. Ваш фигурист выступает первым и выдыхается через 90 секунд».

«Оценки Петра — идиотизм, типа поставить ему 96 баллов?»

Комментарии болельщиков в соцсетях

Критиковали в первую очередь прыжки, подвергая сомнению их чистоту:

«Нет недокрутов? Серьёзно?»

«Мне надо пересмотреть повторы, но эти прыжки кажутся читерством в реальном времени. Как он может оставаться безнаказанным за это? Особенно за лутц?»

«Сначала я подумал, что флип был подозрительным, но повтор показал, что приземление было чистым. Не знаю насчёт лутца, нужно пересмотреть, но он выглядит как-то не очень удачно».

Для кого-то оценка в 86,72 балла показалась завышенной, кому-то — наоборот, и лишь единицы попытались разобраться, в чём дело.

«Я пересматриваю то, что пропустила, и, знаете, программа Гуменника не имеет смысла. Я бы убрала всю хореографию, связанную с запахами. Это плохо, новая музыка ужасно скучная и не даёт ему шанса. Низкий балл PCS здесь, в общем-то, заслужен».

«Хореография Гуменника невероятно слаба и совершенно не подходит к этой мелодии, которая наполовину напоминает музыку Corciolli, а наполовину — саундтрек к видеоигре».

«Я не так уж часто видел, как катается Пётр Гуменник, но решил, что его катание меня совершенно не впечатляет».

«Программа, которую он готовил три дня, доставляет больше удовольствия»

Тем не менее были фанаты, которые оценили перфоманс нашего парня и похвалили его за быстрое ориентирование после проблем с авторскими правами на музыку.

«Программа Гуменника, которую он готовил три дня, доставляет больше удовольствия, чем выступление половины участников мужского турнира».

«Я так горжусь Петром Гуменником. Промахнулся с каскадом 4+3, но все прыжки выполнил чисто. Ему пришлось сменить музыку меньше недели назад, но он всё равно показал отличное выступление».

«Гуменник добился успеха, несмотря на то что у него была только неделя, чтобы поработать с этой музыкой».

«Поздравляю Петра. Конечно, он способен набирать больше, но, учитывая те жёсткие условия, в которых он оказался, всё хорошо».

Комментарии болельщиков в соцсетях

Зарубежные любители фигурного катания не все ополчились на нашего парня — многие поддержали его:

«Для меня, если кто-то из группы фигуристов с 85-90 баллами и может сделать камбэк, то это Гуменник и Сюн (Сато. — Прим. «Чемпионата»).

«Если Адам (Сяо Хим Фа. — Прим. «Чемпионата») выступит безупречно, даже если те, кто позади него, будут близки к нему, они не смогут его обогнать. Грассль сможет, Сюн сможет, (Даниэль, Сато. — Прим. «Чемпионата»). Гуменник — всё зависит от ситуации. У Юмы (Кагияма. — Прим. «Чемпионата») с начала сезона не было ни одной абсолютно чистой произвольной программы».

Даже по очень деликатным спорным вопросам…

«Тот факт, что они показали его, но в трансляции вообще не сообщили его оценки, независимо от того, кто он и откуда, просто возмутителен. Такое освещение событий».

«Российского спортсмена Петра Гуменника вызвали на допинг-тест в семь утра. Вы правда думаете, что он примет допинг теперь, после всего?»