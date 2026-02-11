Американский лыжник прервал 50-летнюю медальную засуху. А потом сделал сальто с пьедестала

Серебряная медаль Бена Огдена на классическом спринте на Олимпиаде-2026 стала настоящей сенсацией. Эта награда – первая для мужской сборной США на Олимпийских играх за 50 лет. В 1976-м в Инсбруке также серебряную награду в гонке на 30 км завоевал Билл Кох – один из кумиров детства Огдена.

На церемонии награждения Бен от радости сделал эффектное сальто назад!

Так кто он такой – герой американских лыжных гонок?

Научился кататься на лыжах на поле за домом

Бил Огден родился 13 февраля 2000 года в Ратленде (штат Вермонт), но рос в крошечном городке Ландгроув, население которого колеблется от 170 до 180 человек. Он научился кататься на лыжах в поле за домом, где жила его семья. Его отец Джон – тренер в лыжном клубе молодёжной лиги Билла Коха. Того самого, который с 1976 года в течение 50 лет был единственным призёром Олимпийских игр в лыжных гонках из Соединённых Штатов.

Стабильный, но не вундеркинд

Обычно сильные спортсмены показывают высокие результаты уже в юношеском возрасте, выделяясь среди сверстников к 15 годам. Огден свою первую победу одержал в 18 лет, уже будучи юниором, – выиграл национальный чемпионат по своему возрасту. Вундеркиндом он никогда не считался, но был самым стабильным и дисциплинированным спортсменом в секции.

Позже Огден трижды становился чемпионом Национальной студенческой спортивной ассоциации. До сих пор он поддерживает тесный контакт с тренером Патриком Уивером, который привёл его к этим победам.

Бен Огден Фото: Lars Baron/Getty Images

Тренируется вместе с Джессикой Диггинс

Огден тренируется в одном клубе с неоднократной обладательницей Кубка мира и олимпийской чемпионкой Джесси Диггинс. Тренеры в этом клубе делают ставку на долгосрочное развитие, а не на быстрые результаты. Диггинс, кстати, назвала Огдена «самым стойким лыжником, с которым она тренировалась».

Работает с психологом, перенёс мононуклеоз

Бен Огден в сезоне-2022/2023 перенёс перелом большеберцовой кости, а спустя год вынужден был досрочно закончить сезон из-за мононуклеоза. Он тогда практически не мог переносить нагрузки и нашёл в себе силы принять эту ситуацию. Огден признался, что начал работать с психологом, чтобы побороть своё волнение за результаты и постоянный перфекционизм.

Бен Огден Фото: Alex Pantling/Getty Images

Любитель Led Zeppelin, дерева и старых авто

Бен Огден — фанат Led Zeppelin, он часто тренируется под композиции именно этой группы. Лыжник закончил университет и получил специальность «инженер-механик». Полученные знания он воплощает в жизнь, перебирая старые автомобили. Не так давно он приобрел Land Rover 1973 года, который 12 лет простоял в чистом поле! Сейчас автомобиль на ходу!

«Я всегда был одержим автомобилями и тем, как они устроены. Я всегда ценил в жизни не только тренировки, но и другие занятия, которые помогают отвлечься и не зацикливаться только на спорте», – объяснял свои увлечения Бен.

В оборудованной дома мастерской у него есть деревообрабатывающий станок, на котором Огден из дерева может сделать примерно всё. А сейчас у спортсмена ещё одно хобби – он возит с собой вязальные спицы и пряжу.

Бен Огден занимается вязанием Фото: из личного архива Бена Огдена

Пацан сказал – мужик сделал

Огден отпраздновал олимпийскую медаль, сделав сальто прямо с пьедестала.

«Ещё в старших классах школы сделал такой трюк и сказал себе тогда: «Если я когда-то окажусь на олимпийском пьедестале, то сделаю то же самое». Наверное, тогда это было немного показушно, но иногда нужно потакать своему эго в 15-летнем возрасте. Теперь я выполнил то обещание», – сказал Огден.