Семья Превц вошла в историю Олимпиад. У трёх братьев и сестры — восемь медалей Игр!

Во всём мире, пожалуй, не найдётся более известной спортивной семьи, чем словенский клан Превц. Три брата и сестра завоевали на четверых уже восемь олимпийских медалей. И их количество ещё будет расти.

Что мы о них знаем?

Старший пробил путь на Олимп

10 февраля стало знаменательным днём для всей Словении, где прыжки с трамплина – национальный вид спорта. Всё потому, что брат и сестра Домен и Ника Превц завоевали золотые олимпийские медали в смешанном командном турнире. Всего теперь в семье четверо детей – призёров Олимпиад.

Ника Превц Фото: Michel Cottin/Getty Images

Другой такой семьи в мире нет!

Семейный медальный зачёт открыл старший брат Петер. В Сочи-2014 он взял серебро и бронзу, а через восемь лет дополнил коллекцию ещё одним серебром и золотом в смешанном командном турнире.

Серебро Пекина Петер разделил вместе с подросшим братом Цене. И если сам Цене решил остановиться на этом сразу и завершил карьеру в 26 лет, то старший брат отдал прыжкам ещё два сезона и покинул большой спорт в 31 год.

Семья Превц Фото: Julia Piatkowska/Zuma/ТАСС

Следом на международной арене появились Домен Превц и его младшая сестричка Ника. К своим 26 годам Домен уже превзошёл знаменитого старшего брата по количеству побед на чемпионатах мира, а 20-летняя Ника, двукратная чемпионка мира, вообще практически не знает поражений на Кубке мира.

Медали всему семейству!

На свои первые Олимпийские игры младшие из семьи Превц приехали разрывать и брать золотые медали в каждом заезде, но сразу это не получилось. Домен сенсационно не попал даже в топ-3 на нормальном трамплине, а его сестрёнка так же сенсационно осталась без золота, уступив норвежке.

Впрочем, ждать победы пришлось недолго. Все карты сложились, когда Домен и Ника объединились в одну команду. Вместе с партнёрами по сборной Никой Водан и Анже Ланишеком ребята выиграли смешанный командный турнир настолько убедительно, что шансов у соперников, кажется, и не было.

За первым триумфом младших наблюдали титулованные братья и отец, который и привил своим детям любовь к прыжкам с трамплина.

Впереди у них ещё несколько шансов пополнить коллекцию, причём как в Италии, так и на следующих Играх во французских Альпах. Но они уже вписали свои имена в историю мирового спорта. Круче них никого нет!