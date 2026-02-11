Француженка с судимостью забрала золото Олимпиады-2026. Биатлон, что ты творишь?!

Невероятная победа Жулии Симон, которую в 2025 году признали мошенницей и отстраняли от соревнований.

Буквально осенью 2025-го французская биатлонистка Жулия Симон едва не закончила с биатлоном. Обладательница «Большого хрустального глобуса» после скандала и суда по делу о мошенничестве получила временный бан на выступления на Кубке мира. А уже через три месяца стала олимпийской чемпионкой. Просто сумасшедшая кармическая история!

Главным фаворитом гонки была другая француженка – Лу Жанмонно. Всё-таки эта спортсменка уверенно удерживает лидерство на Кубке мира, и к тому же она очень круто проявила себя в смешанной эстафете на старте Игр.

Но в этот раз не повезло. Жанмонно допустила по промаху на втором и третьем рубежах, что отбросило её далеко от медалей. Эта история могла закончиться печально, если бы у Лу не было шикарной скорости, а её соперницы не ошибались. Чудесным образом спортсменка зацепилась за серебро!

Но женская сборная Франции очень сильна. Если одна не может – другая поможет. Пока Лу испытывала проблемы, в лучшем виде себя показала Жулия Симон. Даже с одним промахом француженка шла лидером, уж слишком шикарный ход был у спортсменки.

Но соперницы не позволяли Симон расслабиться. Сразу за ней по дистанции бежала Франциска Пройс, которая с нулём виртуально опережала Жулию. Всё должна была решить последняя стрельба. Если немка отработает без ошибок – будет первой, если же допустит промах – завяжется нешуточная схватка.

Жулия Симон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

И, видимо, не справившись с нервами, Пройс допустила сразу два. В этот момент стало ясно: Симон – олимпийская чемпионка. Даже символично получилось: когда Франциска стреляла, Жулия как раз бежала на финиш.

Француженка успела заметить результаты, поэтому послала болельщикам агрессивный воздушный поцелуй. Спасибо, мол, всем, кто в меня не верил.

Симон, пережившей просто невероятную драму летом, похоже, воздалось. Не зря говорят, что Олимпиада – это время кармических историй.

И всё-таки Симон была не самым счастливым человеком на этом подиуме. Эту роль у неё отняла болгарка Лора Христова. 22-летняя биатлонистка прыгнула выше головы и с нулём умудрилась войти в тройку лучших.

Для биатлонной сборной Болгарии эта медаль стала третьей в истории Игр! В далёком 1998-м Екатерина Дафовска выиграла индивидуалку, а в 2002-м Ирина Никульчина стала второй в пасьюте. Просто невероятная история!