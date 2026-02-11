«Гуменнику надо выйти и сделать то, что он умеет». Интервью с Натальей Бестемьяновой

После короткой программы Петра Гуменника мы связались с Натальей Бестемьяновой, которая хорошо знает, что такое Олимпийские игры. В интервью с чемпионкой Игр 1988 года мы поговорили о прокате нашего спортсмена, оценили выступления его соперников и оценили перспективы Аделии Петросян. А также пожелали удачи нашим фигуристам и посоветовали им сосредоточиться на своих силах во время выступлений.

— Какие у вас впечатления от вчерашнего дня, от проката Петра Гуменника?

— На Петра оказывалось неимоверное давление со всех сторон. И то, что ему пришлось менять музыку за несколько дней до проката, — это просто беспрецедентно. Поэтому я считаю, что в данной ситуации он молодец. Да, была ошибка в короткой программе — вместо каскада 4-3 он прыгнул 4-2, что не позволило ему подняться выше 12-го места. Но в целом он выстоял и откатал хорошую вариацию своей программы.

— Вам не показалось, что можно было туда прицепить тройной тулуп, а не двойной?

— Мне кажется, это вообще неблагодарная тема, Что значит показалось мне? Как говорят — когда кажется, креститься надо. Это его выбор, его программа, его техника. И Пётр знал, что он делал. Поэтому так хотя бы подзащитил каскад. А если бы ему не хватило хода и он бы упал с тройного, что бы тогда было? Хода мало было. Поэтому я не знаю. Это его выбор, который надо уважать.

— Пётр в итоге попал в предпоследнюю разминку. Что вы об этом думаете?

— На самом деле по ходу соревнований было ощущение, что он окажется вне предпоследней разминки. Но так сложились обстоятельства, что он сумел попасть в предпоследнюю разминку. Поэтому я считаю, что это большая удача в этой ситуации.

— Какие шансы вообще будут у Петра при чистой произвольной программе? Может ли он на что-то претендовать?

— Очень много составляющих. Меня уже клеймят на всех сайтах, что я желаю другим падения, но это неправда! (Смеётся). Я просто высказалась о том, что даже при чистом прокате Гуменника мы не можем знать, как всё сложится. Мы не знаем, как будут кататься его соперники. Это тоже очень многое решит для Петра. Поэтому очень сложно сейчас это сказать. Мы должны просто болеть, молиться за то, что Петя откатал чисто.

— Какие у вас были впечатления были от прокатов лидеров — Ильи Малинина, Юмы Кагиямы, Сюна Сато?

— Я поздравляю Малинина — он откатался прекрасно, с отрывом лидирует. Кагияма сделал ошибку, и свою замечательную программу он не откатал так классно, как катался на командном турнире. Я в восторге от короткой программы Адама Сяо Хим Фа — считаю, что если бы был отдельный приз, то его программа заслуживает награды. Фантастическая короткая программа, не только по постановке, но, что немаловажно, и по исполнению. Мне кажется, Шайдорову слегка недодали баллов. На мой взгляд, он должен был быть выше, чем Грассль. Но так как Даниэль итальянец, у него домашние Олимпийские игры — тут, в общем-то, тоже всё понятно.

— Как вы думаете, у японцев Сато и Кагиямы прокаты не получились чистыми из-за того, что они очень много эмоций отдали во время командных соревнований, потому что оба там выступили блестяще?

— Кагияма катал короткую, а Сато произвольную — в первый день командного турнира мы его не видели. А Кагияма отдохнул. Конечно, у него всё это отобрало много эмоций. Было награждение, до него Юма сидел и болел за своих однокомандников. Я думаю, что это, конечно же, повлияло на его прокат. Не хватило концентрации на тройном акселе. Он же уже его сделал.

— Пара вопросов про Аделию Петросян. Сейчас очень большая конкуренция у женщин. Как вы думаете, чтобы побороться за медаль, ей всё-таки необходим тройной аксель в короткой программе или это риск?

— Если Аделия и её тренерский штаб хотят чистый, качественный прокат, то я думаю, что она будет пытаться триксель делать. Она же едет туда не занимать какое-то промежуточное место — она едет туда за победой, я так предполагаю. Но я не знаю, в какой она форме. Поэтому мы не можем с вами говорить об этом, потому что давно её не видели, больше месяца.

— Была информация, что Даниил Маркович Глейхенгауз поедет в Милан. Как на Аделии может отразиться его присутствие?

— Я не знаю внутренних отношений у них в команде. Это совсем не ко мне вопрос. Это внутренняя информация.

— Чего вы пожелаете Петру в произвольной программе и Аделии во время её выступлений?

—В произвольной единственное, что я могу пожелать любому человеку, который выступает на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры, — не надо ни с кем соревноваться. Нужно выйти и сделать то, что ты умеешь. Ни в коем случае не надо делать больше, чем ты умеешь. Нужно просто сделать то, к чему ты готовился. А дальше уже судьи рассудят. И, как говорится, сверху удача будет благоволить тебе, если у тебя всё получилось.