Яркое 12 февраля: Дёмин против «Индианы», «Динамо» Минск — «Локо», Чехия — Канада на ОИ, биатлон и лыжи! Следите вместе с нами!

Топ-события четверга: наши на Олимпиаде, «Атлетико» — «Барса» и московское дерби в КХЛ

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дёмин пошумит перед Матчем восходящих звёзд?

Матч «Бруклина» с «Индианой» станет для Егора Дёмина последним в регулярном чемпионате НБА перед паузой, связанной со звёздным уикендом. Россиянин был выбран для участия в Матче восходящих звёзд, который состоится 14 февраля. Удастся ли нашему таланту показать себя до отъезда на такое масштабное мероприятие?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: ещё одно чудо от «воинов»?

Главная звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри продолжает лечиться от травмы. Всем известно, что команда с ним и без него — это совершенно разные понятия. «Воины» отыграли огромное отставание у «Финикса» и «Мемфиса», выиграв в итоге встречи. И это клубу удаётся без Стефа! Но «Сан-Антонио» — другой уровень. «Спёрс» не проигрывали на протяжении пяти матчей кряду. Прервётся ли серия?

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, гонки преследования, мужчины, 12,5 км, и женщины, 10 км

Интрига: семья Халили продолжит побеждать?

Анастасия и Карим Халили завоевали золотые медали в спринтерских гонках на Кубке Содружества в Сочи. Теперь им нужно защитить звание сильнейших на этапе в контактной дисциплине. Сделать это будет непросто, ибо Карим ещё ни разу в своей карьере не делал золотой дубль в личных стартах, а Анастасия недавно восстановилась после болезни. Да, накануне она была хороша в скоростном плане, но хватит ли у неё сил для очередного триумфа? Смогут ли биатлонисты ещё раз подняться на высшую ступень пьедестала?

🥇❄️ 13:30: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, супергигант, женщины

Интрига: болеем за Юлию Плешкову!

Российская горнолыжница выйдет на второй для себя старт в рамках Игр-2026. На сей раз в супергиганте Плешкова попробует попасть в топ-20. Опыт выступления в этой дисциплине на Олимпиаде у неё есть — в Пекине-2022 Юлия расположилась на 18-й позиции.

Появится и София Годжа, которая зажгла олимпийский огонь в Кортина-д'Ампеццо. Итальянка как никогда близка к личному золоту на домашней Олимпиаде. Ей, конечно, попробует навязать конкуренцию австралийка Алиса Робинсон, но домашние трибуны будут неистово гнать Софию вперёд.

🥇❄️🎿 15:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, женщины 10 км

Интрига: шлём лучи поддержки Непряевой

Дарья Непряева продолжит писать собственную олимпийскую историю. Она выйдет на старт в разделке, в которой в этом международном сезоне ни разу не заехала в топ-10. Сейчас, на Играх, любой результат не ниже того самого топ-10 будет считаться успешным.

А бороться в гонке на 10 км Непряевой придётся прежде всего со шведками, которые опять будут бежать к золоту Игр. Фрида Карлссон, Моа Илар, Эбба Андерссон и Эмма Рибом готовятся покорить Италию.

❄️🏒 18:40: Чехия — Канада, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

Интрига: как претенденты на медали начнут Игры?

Чехи превратились чуть ли не в самую недооценённую команду Олимпиады: несмотря на малое для себя количество игроков из НХЛ, команда Радима Рулика всегда может взять своё за счёт системной игры и сильных вратарей. Однако против канадцев этого может быть мало. Только представьте себе первую спецбригаду большинства, где место будут делить Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар: тут лучше не удаляться.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: встреча двух команд с Волги

«Ак Барс» с немалой долей вероятности застолбил за собой третью строчку Востока, однако вполне реально догнать идущий вторым «Авангард». «Торпедо» большую часть сезона идёт серийно, однако пока удерживает место в топ-4 Запада, и молодой команде Алексея Исакова очень важно набирать очки в каждом матче.

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: встреча лидеров Запада

«Локомотив» на фоне конкурентов обеспечил себе достаточно комфортное преимущество над вторым местом Запада: минчане отстают на шесть очков, имея матч в запасе. Однако очная встреча этих команд в Ярославле может снова изменить расклады, когда до конца регулярки осталась где-то дюжина матчей. «Динамо» уверенно обыграло «Северсталь» дома и как будто выбирается из локального кризиса.

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: ждём голов в дерби?

«Спартак» в последних матчах заиграл куда более ответственно, однако в московском дерби уступил «Динамо». Теперь на очереди самое большое дерби, и там шансов у красно-белых на бумаге меньше. ЦСКА всё ещё не зажигает на льду, зато набирает очки, что для команды Игоря Никитина сейчас важнее. Правда, для попадания в топ-4 всё равно надо ускоряться, но это важно обеим командам.

🏀 20:00: «Зенит» — «Уралмаш», WINLINE Basket Cup

Интрига: питерцы выбьются в лидеры?

В группе B WINLINE Basket Cup борьба за первую строчку разворачивается между УНИКСом и «Зенитом». У обеих команд равное количество очков (семь), казанцы лишь по дополнительным показателям пока возглавляют таблицу. Питерцы в Лакташи уже побеждали «Игокеа» благодаря точному дальнему броску Фрейзера на последних секундах. Правда, в команде уже произошло много изменений. Кто выиграет в этот раз?

⚽️ 23:00: «Брентфорд» — «Арсенал», АПЛ, 26-й тур

Интрига: «Арсенал» одержит пятую победу подряд?

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ и опережает ближайшего преследователя на шесть очков. Столичный клуб одержал уже четыре победы подряд во всех турнирах. В прошлом туре чемпионата Англии «Арсенал» не оставил никаких шансов «Сандерленду» — 3:0. «Брентфорд» одержал две победы подряд в АПЛ — обыграл крепкие «Астон Виллу» (1:0) и «Ньюкасл» (3:2). Сейчас команда занимает седьмое место в таблице АПЛ — она находится в пяти очках от первой четвёрки. «Брентфорд» не обыгрывал «Арсенал» с 2021 года.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Кубок Испании, 1/2 финала

Интрига: прервёт ли «Атлетико» неудачную серию в матчах с «Барселоной»?

На стадии полуфинала Кубка Испании соперники играют друг с другом два раза. «Атлетико» два раза подряд встретился с «Бетисом». Сначала команда Диего Симеоне разгромила соперника на выезде (5:1) в Кубке Испании, а затем уступила ему дома (0:1) в чемпионате. У «Барселоны» всё хорошо — шесть побед подряд во всех турнирах. Команда возглавляет таблицу Примеры и продолжает борьбу за победу в Кубке Испании. Плюс она напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» ни разу не обыграл «Барсу» в четырёх предыдущих очных встречах (одна ничья, три поражения).

❄️🏒 23:10: Латвия — США, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

Интрига: ждём сенсации от бывших игроков КХЛ?

Жеребьёвка оставила американцев без единого топ-оппонента в группе, но зато у них в квартете будет три зубастых середняка. Именно со сборной США связана главная победа независимого латвийского хоккея — выигрыш в бронзовом матче ЧМ-2023. Конечно, сейчас у американцев будут в составе совсем другие люди, но в Латвии оптимистично оценивают свои перспективы. На ходу сейчас Элвис Мерзликин, который явно будет первым вратарём этой команды.