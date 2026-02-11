Скидки
Хоккей. Швеция — Италия
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Расписание спортивных событий 12 февраля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: наши на Олимпиаде, «Атлетико» — «Барса» и московское дерби в КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных событий 12 февраля 2026 г.
Яркое 12 февраля: Дёмин против «Индианы», «Динамо» Минск — «Локо», Чехия — Канада на ОИ, биатлон и лыжи! Следите вместе с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дёмин пошумит перед Матчем восходящих звёзд?

Матч «Бруклина» с «Индианой» станет для Егора Дёмина последним в регулярном чемпионате НБА перед паузой, связанной со звёздным уикендом. Россиянин был выбран для участия в Матче восходящих звёзд, который состоится 14 февраля. Удастся ли нашему таланту показать себя до отъезда на такое масштабное мероприятие?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как выступали наши на Матче восходящих звёзд?
Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?
Сумеет ли Егор Дёмин превзойти Кириленко и Шведа?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ещё одно чудо от «воинов»?

Главная звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри продолжает лечиться от травмы. Всем известно, что команда с ним и без него — это совершенно разные понятия. «Воины» отыграли огромное отставание у «Финикса» и «Мемфиса», выиграв в итоге встречи. И это клубу удаётся без Стефа! Но «Сан-Антонио» — другой уровень. «Спёрс» не проигрывали на протяжении пяти матчей кряду. Прервётся ли серия?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Мошенничество или нет?
Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?
Скрытая касса. Кавай Леонард с дядей тайно вывели из «Клипперс» миллионы?

🎯 11:00: Кубок Содружества, этап 5, гонки преследования, мужчины, 12,5 км, и женщины, 10 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
12 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 5, Сочи
Женщины. Гонка преследования 10 км
12 февраля 2026, четверг. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: семья Халили продолжит побеждать?

Анастасия и Карим Халили завоевали золотые медали в спринтерских гонках на Кубке Содружества в Сочи. Теперь им нужно защитить звание сильнейших на этапе в контактной дисциплине. Сделать это будет непросто, ибо Карим ещё ни разу в своей карьере не делал золотой дубль в личных стартах, а Анастасия недавно восстановилась после болезни. Да, накануне она была хороша в скоростном плане, но хватит ли у неё сил для очередного триумфа? Смогут ли биатлонисты ещё раз подняться на высшую ступень пьедестала?

Календарь Кубка Содружества
В какой форме российские биатлонисты?
Дмитрий Губерниев: если в порядке Метеля и попадает Казакевич — это топ-10 Кубка мира

🥇❄️ 13:30: Горнолыжный спорт, Олимпийские игры — 2026, супергигант, женщины

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Не началось

Интрига: болеем за Юлию Плешкову!
Российская горнолыжница выйдет на второй для себя старт в рамках Игр-2026. На сей раз в супергиганте Плешкова попробует попасть в топ-20. Опыт выступления в этой дисциплине на Олимпиаде у неё есть — в Пекине-2022 Юлия расположилась на 18-й позиции.

Появится и София Годжа, которая зажгла олимпийский огонь в Кортина-д'Ампеццо. Итальянка как никогда близка к личному золоту на домашней Олимпиаде. Ей, конечно, попробует навязать конкуренцию австралийка Алиса Робинсон, но домашние трибуны будут неистово гнать Софию вперёд.

Календарь Олимпиады
Драма в горных лыжах:
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением

🥇❄️🎿 15:00: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, женщины 10 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: шлём лучи поддержки Непряевой

Дарья Непряева продолжит писать собственную олимпийскую историю. Она выйдет на старт в разделке, в которой в этом международном сезоне ни разу не заехала в топ-10. Сейчас, на Играх, любой результат не ниже того самого топ-10 будет считаться успешным.

А бороться в гонке на 10 км Непряевой придётся прежде всего со шведками, которые опять будут бежать к золоту Игр. Фрида Карлссон, Моа Илар, Эбба Андерссон и Эмма Рибом готовятся покорить Италию.

Календарь Олимпиады
Что происходит в лыжах на Олимпиаде?
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026
Эксклюзив
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026

❄️🏒 18:40: Чехия — Канада, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как претенденты на медали начнут Игры?

Чехи превратились чуть ли не в самую недооценённую команду Олимпиады: несмотря на малое для себя количество игроков из НХЛ, команда Радима Рулика всегда может взять своё за счёт системной игры и сильных вратарей. Однако против канадцев этого может быть мало. Только представьте себе первую спецбригаду большинства, где место будут делить Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар: тут лучше не удаляться.

Календарь Олимпиады
В каких сочетаниях могут сыграть канадцы
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ
С кем сыграет Макдэвид? Кто основной вратарь? Все о тренировке Канады перед ОИ

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух команд с Волги

«Ак Барс» с немалой долей вероятности застолбил за собой третью строчку Востока, однако вполне реально догнать идущий вторым «Авангард». «Торпедо» большую часть сезона идёт серийно, однако пока удерживает место в топ-4 Запада, и молодой команде Алексея Исакова очень важно набирать очки в каждом матче.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Внутренние резервы казанского клуба
Защитник «Ак Барса» Миллер оценил идею сыграть в тройке нападения казанского клуба

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча лидеров Запада

«Локомотив» на фоне конкурентов обеспечил себе достаточно комфортное преимущество над вторым местом Запада: минчане отстают на шесть очков, имея матч в запасе. Однако очная встреча этих команд в Ярославле может снова изменить расклады, когда до конца регулярки осталась где-то дюжина матчей. «Динамо» уверенно обыграло «Северсталь» дома и как будто выбирается из локального кризиса.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Квартальнов о причине спада
Дмитрий Квартальнов объяснил причину кризиса в игре минского «Динамо»

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём голов в дерби?

«Спартак» в последних матчах заиграл куда более ответственно, однако в московском дерби уступил «Динамо». Теперь на очереди самое большое дерби, и там шансов у красно-белых на бумаге меньше. ЦСКА всё ещё не зажигает на льду, зато набирает очки, что для команды Игоря Никитина сейчас важнее. Правда, для попадания в топ-4 всё равно надо ускоряться, но это важно обеим командам.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Видеообзор дерби красно-белых и бело-голубых
Видео
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби в КХЛ и прервало серию из трёх поражений

🏀 20:00: «Зенит» — «Уралмаш», WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup . Группа B
12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: питерцы выбьются в лидеры?

В группе B WINLINE Basket Cup борьба за первую строчку разворачивается между УНИКСом и «Зенитом». У обеих команд равное количество очков (семь), казанцы лишь по дополнительным показателям пока возглавляют таблицу. Питерцы в Лакташи уже побеждали «Игокеа» благодаря точному дальнему броску Фрейзера на последних секундах. Правда, в команде уже произошло много изменений. Кто выиграет в этот раз?

Статистика WINLINE Basket Cup
Обзор успехов наших талантов
Наши зажигают в Испании и долгожданная победа Елатонцева. Россияне за рубежом всё ярче!
Наши зажигают в Испании и долгожданная победа Елатонцева. Россияне за рубежом всё ярче!

⚽️ 23:00: «Брентфорд» — «Арсенал», АПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» одержит пятую победу подряд?

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ и опережает ближайшего преследователя на шесть очков. Столичный клуб одержал уже четыре победы подряд во всех турнирах. В прошлом туре чемпионата Англии «Арсенал» не оставил никаких шансов «Сандерленду» — 3:0. «Брентфорд» одержал две победы подряд в АПЛ — обыграл крепкие «Астон Виллу» (1:0) и «Ньюкасл» (3:2). Сейчас команда занимает седьмое место в таблице АПЛ — она находится в пяти очках от первой четвёрки. «Брентфорд» не обыгрывал «Арсенал» с 2021 года.

Статистика АПЛ
Тот случай, когда статистика и визуальные впечатления плохо стыкуются:
Матчи «Арсенала» невозможно смотреть? Насколько справедливы обвинения в скучном футболе
Матчи «Арсенала» невозможно смотреть? Насколько справедливы обвинения в скучном футболе

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Кубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Атлетико» неудачную серию в матчах с «Барселоной»?

На стадии полуфинала Кубка Испании соперники играют друг с другом два раза. «Атлетико» два раза подряд встретился с «Бетисом». Сначала команда Диего Симеоне разгромила соперника на выезде (5:1) в Кубке Испании, а затем уступила ему дома (0:1) в чемпионате. У «Барселоны» всё хорошо — шесть побед подряд во всех турнирах. Команда возглавляет таблицу Примеры и продолжает борьбу за победу в Кубке Испании. Плюс она напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» ни разу не обыграл «Барсу» в четырёх предыдущих очных встречах (одна ничья, три поражения).

Статистика Кубка Испании
Печальная новость:
Защитник «Барселоны» Араухо: я боролся с тревожностью полтора года

❄️🏒 23:10: Латвия — США, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём сенсации от бывших игроков КХЛ?

Жеребьёвка оставила американцев без единого топ-оппонента в группе, но зато у них в квартете будет три зубастых середняка. Именно со сборной США связана главная победа независимого латвийского хоккея — выигрыш в бронзовом матче ЧМ-2023. Конечно, сейчас у американцев будут в составе совсем другие люди, но в Латвии оптимистично оценивают свои перспективы. На ходу сейчас Элвис Мерзликин, который явно будет первым вратарём этой команды.

Календарь Олимпиады
Какой будет сборная Латвии в Милане
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026
Страсти по составу и большие ожидания. Какой будет сборная Латвии по хоккею на ОИ-2026
