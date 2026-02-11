Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да!

До ОИ-2026 Лора Христова никогда не попадала даже в топ-10. А тут – настоящее чудо!

На Олимпиаде-2026 случилась главная сенсация всего турнира! Бронзу в индивидуальной гонке в биатлоне завоевала болгарка Лора Христова. Призовое место оказалось настолько неожиданным, что болгарской сборной пришлось искать для спортсменки парадную форму – у неё такой просто не было.

Конечно, индивидуальная гонка всегда преподносит сюрпризы. Но настолько неожиданного прорыва на пьедестал в XXI веке на Олимпиадах ещё не было. Даже сенсационные медали Венсана Же, Павола Гурайта и Елены Хрусталёвой меркнут в сравнении с тем, что произошло в Антхольце 11 февраля.

Начнём с того, что 22-летняя Лора никогда в своей карьере не заезжала даже в топ-20 на Кубке мира. Её лучший результат на Кубке мира – 23-е место. А на чемпионате мира в Ленцерхайде в прошлом году она стала 13-й.

А ведь на высочайшем уровне Христова выступает не первый день – с 2021 года. В 2022 году совсем юной Лоре даже удалось съездить на Олимпиаду. Правда, в своей единственной гонке – спринте – она заняла 89-е место.

Лора Христова Фото: Harry How/Getty Images

Зато спортсменка часто побеждала в летнем биатлоне. На последних чемпионатах мира Христова завоевала четыре золотые медали в личных гонках: две в суперспринте, одну в спринте и одну в пасьюте.

И всё же это не делало Лору хоть какой-то претенденткой на медали на Олимпиаде. Перед Играми болгарка занимала 73-е место в общем зачёте Кубка мира. Разве может в таких условиях идти речь о подиуме на ОИ?

Оказывается, может!

Лора теперь самый низкорейтинговый призёр Олимпиады в XXI веке в женском биатлоне. Предыдущий рекорд был у Ханны Эберг, которая в 2018-м выиграла индивидуалку, будучи 57-й в тотале, но даже это место было обусловлено не слабостью спортсменки, а пропуском гонок.

«У меня нет слов. Я очень счастлива! Я всё время была в курсе, как иду по дистанции, но старалась не думать об этом, чтобы сосредоточиться на гонке и на стрельбе. Во время стрельбы мне удалось сдержать эмоции и не думать о результате, потому что Олимпийские игры оказывают большое давление на психику. Я представляла, как будто нахожусь на обычном турнире.

Меня также очень радует, что представитель Болгарии будет присутствовать на церемонии награждения. Я очень рада, что начала под 23-м номером — это моя дата рождения. Я уверена в себе. Знаю, что умею хорошо стрелять и хорошо бегать. Рада, что смогла выйти на пик формы, потому что в начале сезона я чувствовала себя не очень хорошо», – призналась 22-летняя спортсменка.

Призовое место Лоры оказалось неожиданным даже для болгарской сборной. Милене Тодоровой пришлось одолжить юной спортсменке свою парадную куртку, чтобы выйти на награждение! Для Христовой просто не подготовили такую форму, так как шансов попасть на подиум у неё не было.

Лора Христова на награждении Фото: Michael Steele/Getty Images

Для Болгарии это всего лишь третья медаль на Олимпиаде в биатлоне в истории. На Олимпийских играх – 1998 Екатерина Дафовска выиграла индивидуалку, а на ОИ-2002 Ирина Никульчина взяла серебро в пасьюте.

Кстати, интересно, что медалистов индивидуальной гонки на ОИ-2026 награждала именно Дафовска. Организаторы Игр что-то чувствовали!