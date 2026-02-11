Простые болельщики спасли карьеру горнолыжника. А он на ОИ-2026 выиграл три золота!

За такие истории, как у Франьо фон Алльмена, мы и любим Олимпиады!

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен попал в новости, когда выиграл первое золото Олимпиады-2026. Через пару дней он стал первым на этих Играх двукратным чемпионом, а теперь – уже трёхкратным.

Поразительно, учитывая, что Франьо перед стартом не был явным фаворитом, да и вообще никогда не поехал бы на Игры, если бы не помощь болельщиков.

За такие истории мы и любим Олимпийские игры!

«Это безумие»

24-летний горнолыжник Франьо фон Алльмен – сенсация Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Парень приехал на свои первые Игры, и все ожидали, что он окажется в тени более известного соотечественника Марко Одерматта. Но Франьо в Италии сам затмил всю горнолыжную элиту.

Франьо взял золото в первой же медальной гонке Олимпиады – скоростном спуске. Через два дня он продолжил победную серию в командной комбинации. Справедливости ради стоит сказать, что в своём заезде фон Алльмен показал только четвёртый результат, а к золоту Игр его вытянул товарищ по сборной Танги Неф. На пятый день Олимпиады швейцарец выиграл третье золото в супергиганте, вновь оставив позади и Одерматта, и всех остальных.

«Сейчас мне кажется, что я сплю. Надеюсь, я не проснусь. Сегодня мне не хватает слов. Совершенно нереально то, что происходит со мной сегодня и на протяжении всей Олимпиады в целом. Это безумие. Я был бы рад и одной золотой медали. В многоборье я показал не лучший результат, но Танги в слаломе был великолепен. У меня просто нет слов, чтобы это описать.

Можно сказать, что это были идеальные Олимпийские игры. Думаю, через несколько дней они станут ещё более особенными, и я действительно пойму, что происходит», – рассказывал фон Алльмен после третьего золота.

Прямо сейчас Франьо фон Алльмен – лидер по числу золотых медалей на Играх-2026. И вообще, лишь третий горнолыжник в истории, которому удалось завоевать сразу три золота на одной Олимпиаде. В последний раз такой результат показал француз Жан-Клод Килли в Гренобле 56 лет назад.

Спасённая карьера

А ведь эта история могла закончиться, так и не начавшись.

Талантливый Франьо родился в швейцарских Альпах, в два года встал на горные лыжи и уже в 16 лет впервые выступил в гонках под эгидой FIS. В парне видели огромный потенциал. Но в 17 случилось страшное – внезапная смерть отца. Семья парня оказалась в сложном финансовом положении, в котором фон Алльмен не мог продолжать заниматься столь дорогим видом спорта.

Парень почти отчаялся и уже был готов попрощаться со своими мечтами, но решился на последний шаг – была не была! В соцсетях Франьо рассказал свою историю и запустил краудфандинговую кампанию. И это сработало!

Неравнодушные люди откликнулись на просьбу юного таланта и за несколько недель собрали около 16 тыс. швейцарских франков (около миллиона рублей на тот момент). Этой суммы хватило, чтобы откатать ещё один сезон, ставший судьбоносным: после него парня пригласили в национальную команду.

И Франьо не подвёл тех, кто в него поверил.