Сборная Канады выходит на лёд! Полное расписание шестого дня Олимпиады-2026

В четверг, 12 февраля, на Играх будет разыграно девять комплектов наград. Что на этот раз в расписании?

Зимние Олимпийские игры в Италии близятся к экватору. В четверг, 12 февраля, будет разыграно девять комплектов наград. Финалы запланированы во фристайле, горнолыжном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, конькобежном спорте, сноуборде и санном спорте.

Особое внимание наших болельщиков будет приковано к видам с участием россиян: в лыжных гонках Дарья Непряева побежит разделку на 10 км, а в горных лыжах Юлия Плешкова выступит в супергиганте.

А ещё гурманам зимних видов стоит последить за фристайлом. В Италию за вторым золотом Олимпиады приехал маститый канадец Микаэль Кингсбери. Он абсолютный фаворит в мужском могуле, но на Играх-2026 далеко не все фавориты добираются до первого места.

Знакомимся с расписанием шестого дня Игр-2026!

Олимпиада-2026: расписание на 12 февраля

Скелетон

11:30. Мужчины. Первая попытка.

13:08. Мужчины. Вторая попытка.

Сноуборд

12:00. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация.

15:45. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.

16:18. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:39. Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:56. 🥇 Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал.

21:30. 🥇 Женщины. Хафпайп. Финал.

Фристайл

12:00. Мужчины. Могул. Вторая квалификация.

14:15. Мужчины. Могул. Финал 1.

14:55. 🥇 Мужчины. Могул. Финал 2.

Горнолыжный спорт

13:30. 🥇 Женщины. Супергигант. Финал.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария – Франция.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия – Канада.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Латвия – США.

23:10. Мужчины. Группа С, предварительный раунд. Германия – Дания.

Лыжные гонки

15:00. 🥇 Женщины. 10 км. Свободный стиль.

Конькобежный спорт

18:30. 🥇 Женщины. 5000 м. Финал.

Санный спорт

20:30. 🥇 Смешанная эстафета.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 500 м. 1/4 финала.

22:29. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала.

22:58. Женщины. 500 м. 1/2 финала.

23:05. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала.

23:26. 🥇 Женщины. 500 м. Финал.

23:37. 🥇 Мужчины. 1000 м. Финал.

Кёрлинг

11:05. Женщины. 1-й тур. Швеция — Япония.

11:05. Женщины. 1-й тур. Италия — Швейцария.

11:05. Женщины. 1-й тур. Южная Корея — США.

11:05. Женщины. 1-й тур. Канада — Дания.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Норвегия — Германия.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Швейцария — США.

16:05. Мужчины. 2-й тур. Швеция — Великобритания.

21:05. Женщины. 2-й тур. Южная Корея — Италия.

21:05. Женщины. 2-й тур. Дания — Япония.

21:05. Женщины. 2-й тур. Швеция — США.

21:05. Женщины. 2-й тур. Китай — Великобритания.