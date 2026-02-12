Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?

12 февраля на зимних Играх-2026 состоится шестой день, в рамках которого будет разыграно девять комплектов наград. После небольшой передышки две россиянки вернутся на трассы в лыжных гонках и горнолыжном спорте. Отстаивать честь страны будут Дарья Непряева и Юлия Плешкова.
Ниже – время старта наших и другие важные события дня.
Непряева побежит разделку
Единственной россиянке в элите мировых лыж – Дарье Непряевой – предстоит пробежать гонку на 10 км свободным стилем. На Кубке мира в сезоне-2025/2026 Даша не попадала в топ-10 в разделке, но не стоит посыпать голову пеплом раньше времени. На олимпийской трассе случиться может всё что угодно.
А в фаворитках – шведки, которые опять будут бежать к золоту Игр. Фрида Карлссон, Моа Илар, Эбба Андерссон и Эмма Рибом заряжены успехом коллег в скиатлоне и спринте. Говорят, шведский король приехал на Олимпиаду. Наверняка монаршая особа хочет продолжения победного банкета.
Дата и время: 12 февраля в 15:00.
Порадует ли Плешкова?
Никак нельзя пропустить и появление на склоне центра «Тофане» Юлии Плешковой. Наша горнолыжница заявилась на непростой супергигант, на котором ещё четыре года назад в Пекине-2022 стала 18-й. Интересно, сумеет ли она сейчас улучшить собственный результат и порадовать своих болельщиков?
Ну и куда же на горе без красавицы Софии Годжи! Она зажгла олимпийский огонь в Кортина-д'Ампеццо, потом взяла серебро в скоростном спуске, а сейчас является главным фаворитом в супергиганте. Интересно, согласна ли с этим утверждением её соперница из Австралии Элис Робинсон?
Дата и время: 12 февраля в 13:30 мск.
Кингсбери вернётся на трон в могуле?
Рекомендуем всем посмотреть финал мужского могула, где своё мастерство покажет фристайлист Микаэль Кингсбери.
Канадец – чемпион (2018) и двукратный серебряный призёр (2014, 2022) Игр в этой дисциплине. В Пекине он умудрился проиграть шведу Уолтеру Уолбергу, хотя взял квалификацию и первый раунд в финале.
Сейчас Кингсбери начал с третьего места в квалификации, уступив японцу Икуме Хорисиме 6,31 балла. Сумеет ли Микаэль вернуться на трон в могуле?
Дата и время: 12 февраля в 12:00 мск.
Канада против Чехии в хоккее
Разгоняется на Олимпиаде и мужской хоккейный турнир. В четверг, 12 февраля, состоится, пожалуй, один из самых интересных матчей группового этапа – Чехия сразится с Канадой. Игроков НХЛ пустили на Олимпиаду, поэтому битвы хоккеистов в этот раз обещают быть особенно зрелищными.
До появления на льду Сидни Кросби и Ко осталось совсем немного!
Дата и время: 12 февраля в 18:40 мск.
Также в программе
В четверг Олимпиада-2026 закончится для представителей санного спорта. Все команды соберутся на одной арене и разыграют медали в смешанной эстафете. Главный претендент на победу – это, разумеется, Германия.
Дата и время: 12 февраля в 20:30 мск.
А ещё будут разыграны медали в мужском сноуборд-кроссе и в хафпайпе у сноубордисток. Определится самая стойкая конькобежка на 5000 м. А в шорт-треке выявят чемпионов на 500 м у женщин и 1000 м у мужчин.
В мужском и женском кёрлинге пройдут очередные матчи группового этапа.