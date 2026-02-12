Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада 2026 в Милане: расписание трансляций на 12 февраля 2026, главные события, где смотреть Олимпийские игры

Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?
Батраз Томаев
Дарья Непряева и Юлия Плешкова
Комментарии
Наши появятся в лыжных видах спорта. Канадские хоккеисты сыграют первый матч – это тоже очень интересно!

12 февраля на зимних Играх-2026 состоится шестой день, в рамках которого будет разыграно девять комплектов наград. После небольшой передышки две россиянки вернутся на трассы в лыжных гонках и горнолыжном спорте. Отстаивать честь страны будут Дарья Непряева и Юлия Плешкова.

Ниже – время старта наших и другие важные события дня.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026

Непряева побежит разделку

Единственной россиянке в элите мировых лыж – Дарье Непряевой – предстоит пробежать гонку на 10 км свободным стилем. На Кубке мира в сезоне-2025/2026 Даша не попадала в топ-10 в разделке, но не стоит посыпать голову пеплом раньше времени. На олимпийской трассе случиться может всё что угодно.

А в фаворитках – шведки, которые опять будут бежать к золоту Игр. Фрида Карлссон, Моа Илар, Эбба Андерссон и Эмма Рибом заряжены успехом коллег в скиатлоне и спринте. Говорят, шведский король приехал на Олимпиаду. Наверняка монаршая особа хочет продолжения победного банкета.

Дата и время: 12 февраля в 15:00.

Закулисье лыжных гонок на Олимпиаде:
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026
Эксклюзив
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026

Порадует ли Плешкова?

Никак нельзя пропустить и появление на склоне центра «Тофане» Юлии Плешковой. Наша горнолыжница заявилась на непростой супергигант, на котором ещё четыре года назад в Пекине-2022 стала 18-й. Интересно, сумеет ли она сейчас улучшить собственный результат и порадовать своих болельщиков?

Ну и куда же на горе без красавицы Софии Годжи! Она зажгла олимпийский огонь в Кортина-д'Ампеццо, потом взяла серебро в скоростном спуске, а сейчас является главным фаворитом в супергиганте. Интересно, согласна ли с этим утверждением её соперница из Австралии Элис Робинсон?

Дата и время: 12 февраля в 13:30 мск.

Биография нашей горнолыжницы:
Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Юлия Плешкова, горнолыжный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026

Кингсбери вернётся на трон в могуле?

Рекомендуем всем посмотреть финал мужского могула, где своё мастерство покажет фристайлист Микаэль Кингсбери.

Канадец – чемпион (2018) и двукратный серебряный призёр (2014, 2022) Игр в этой дисциплине. В Пекине он умудрился проиграть шведу Уолтеру Уолбергу, хотя взял квалификацию и первый раунд в финале.

Сейчас Кингсбери начал с третьего места в квалификации, уступив японцу Икуме Хорисиме 6,31 балла. Сумеет ли Микаэль вернуться на трон в могуле?

Дата и время: 12 февраля в 12:00 мск.

Кингсбери – один из самых крутых в истории:
Кто самый крутой атлет в истории зимних видов спорта? Правильный ответ вас удивит!
Кто самый крутой атлет в истории зимних видов спорта? Правильный ответ вас удивит!

Канада против Чехии в хоккее

Разгоняется на Олимпиаде и мужской хоккейный турнир. В четверг, 12 февраля, состоится, пожалуй, один из самых интересных матчей группового этапа – Чехия сразится с Канадой. Игроков НХЛ пустили на Олимпиаду, поэтому битвы хоккеистов в этот раз обещают быть особенно зрелищными.

До появления на льду Сидни Кросби и Ко осталось совсем немного!

Дата и время: 12 февраля в 18:40 мск.

Всё, что нужно знать про хоккей в Милане:
Канада возьмёт золото или интрига реальна? Гид по хоккейному турниру ОИ-2026
Канада возьмёт золото или интрига реальна? Гид по хоккейному турниру ОИ-2026

Также в программе

В четверг Олимпиада-2026 закончится для представителей санного спорта. Все команды соберутся на одной арене и разыграют медали в смешанной эстафете. Главный претендент на победу – это, разумеется, Германия.

Дата и время: 12 февраля в 20:30 мск.

А ещё будут разыграны медали в мужском сноуборд-кроссе и в хафпайпе у сноубордисток. Определится самая стойкая конькобежка на 5000 м. А в шорт-треке выявят чемпионов на 500 м у женщин и 1000 м у мужчин.

В мужском и женском кёрлинге пройдут очередные матчи группового этапа.

Важные события вчерашнего дня:
Рекорд конькобежца, медали и драма в танцах на льду. Итоги пятого дня Олимпиады-2026
Рекорд конькобежца, медали и драма в танцах на льду. Итоги пятого дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android