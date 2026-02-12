Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
Олимпиада 2026

Американцы рвутся к господству. Медальный зачёт Олимпиады-2026 после пятого дня
Михаил Чесалин
Но норвежцы пока своего лидерства не отдают!

В пятый день Олимпийских игр спортсмены разыграли в общей сложности восемь комплектов наград. И прежде чем перейти к обзору достижений сильнейших стран, отметим бронзу скромной Болгарии в биатлоне. Лора Христова сотворила суперсенсацию в индивидуальной гонке. Девушка, которая ни разу в жизни не поднималась даже в топ-10 на высочайшем мировом уровне, сразу же дотянулась до бронзы. Сегодня Болгария может ликовать!

Болгарская биатлонистка сотворила главную сенсацию Олимпиад в XXI веке. Вот это да!
А теперь к фаворитам. Рывок к вершине медального зачёта сделала сборная США. Американцы поднимались на верхнюю ступень пьедестала дважды: в женском могуле и мужских коньках. Кстати, запомните этого парня по имени Джордан Штольц, который стал первым на дистанции 1000 метров. Он вполне может стать в Милане четырёхкратным олимпийским чемпионом и серьёзно повлиять на медальную гонку.

Впрочем, даже собрав за пять дней четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали, американцы пока далеки от первого места в общекомандном медальном зачёте – уверенное лидерство удерживают норвежцы. Двоеборец Йенс Офтебру показал, как надо нагонять соперников в лыжной гонке, и добыл для своей страны седьмую золотую награду. Всего: 7 – 2 – 4.

Медальный зачёт Олимпиады-2026

В топ-3 медального зачёта вернулась Италия, которая весьма неожиданно оставила Германию без золота в санном спорте. И в мужских, и в женских «двойках» выиграли хозяева трассы. Особенно обидно Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту, которые до этого прошли без поражений три Олимпиады.

Италия – на третье месте (4 – 2 – 7). А четвёртой (вот так сюрприз!) идёт Швейцария. Но там всё решает один-единственный горнолыжник. Олимпиада совсем не складывается у титулованного Марко Одерматта, зато его коллега Франьо фон Алльмен – уже трёхкратный олимпийский чемпион!

Простые болельщики спасли карьеру горнолыжника. А он на ОИ-2026 выиграл три золота!
Ни России, ни даже нейтральных атлетов в медальной таблице пока нет. Да и не могло появиться – сегодня никто из наших на Играх не выступал. Впрочем, россияне вернутся на арены Олимпиады уже завтра. Показать себя с лучшей стороны попытаются горнолыжница Юлия Плешкова и лыжница Дарья Непряева. Ждать медалей не будем – шансов на них объективно нет. Будем просто наслаждаться красивыми финалами с участием наших.

