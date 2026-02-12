Вернуться из забытья. Как Сизерон сломал систему и стал двукратным олимпийским чемпионом

Гийом вписал своё имя в историю, завоевав золото в танцах на льду с двумя разными партнёршами. Он и Лоранс дали мощный отпор американцам.

Танцы на льду на Олимпиаде самый консервативный вид в фигурном катании — победители известны чуть ли не в начале четырёхлетнего цикла, но только не в случае Милана-2026, ведь на большую арену вернулся действующий и всё же на время забытый чемпион Гийом Сизерон.

После предыдущей победы с Габриэлой Пападакис он уходил из спорта, и казалось, больше его мы не увидим. Но он слишком любил фигурное катание и решился на немыслимое — чуть меньше чем за год скататься с Лоранс Фурнье Бодри и дать мощный отпор американцам Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.

В него не верили, его критиковала бывшая партнёрша, и судьи отдавали предпочтение соперникам. И всё же система сломана, «очереди» больше нет…

Рассказываем, как прошла произвольная программа танцевальных дуэтов в личном турнире на Олимпиаде в Италии.

Дочь Тутберидзе завершила Олимпиаду без медали

11 февраля случился последний прокат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в Милане, а ведь они были одними из немногих, кому выпала честь выступать на Олимпиаде аж четыре раза. К сожалению, несмотря на все старания грузинской сборной, в «команднике» Диана и Глеб остались без медалей — до последнего сохранялся шанс на бронзу, но неудачные прокаты Ники Эгадзе обнулили его. Награду выиграли хозяева Игр — итальянцы.

А вот в «личке» Дэвис и Смолкину рассчитывать было откровенно не на что, ведь уровень их дуэта уступает лидерам, даже несмотря на заметный прогресс в монреальской группе. Тем не менее фигуристы не опускали руки и показывали всё, на что способны, нарабатывая бесценный опыт.

В ритм-танце нервы взяли своё, и спортсмены выступили с дрожью: на твиззлах слегка покачнулся Глеб, потеряв один уровень, на дорожке шагов уже хуже была Диана со вторым уровнем, за паттерн фигуристы также получили второй уровень. Их итоговая оценка была на три балла ниже лучшей в сезоне.

В произвольном танце Дэвис и Смолкин выглядели намного увереннее — постановка подчёркивала стать молодого дуэта, однако, стоит отметить, чувственности Диане с Глебом не хватает — пока их попытка выдержать линии, довести все повороты и шаги выглядит слишком по-ученически, без раскованности, которая присуща мастерам-творцам. Конёк у ребят слабоват, что подтвердили и уровни — всё те же 2-3 за дорожку шагов и 4-3 за твиззлы. Представители Грузии набрали 118,88 балла, итого — 196,02.

История противостояния Чок/Бэйтс и Фурнье Бодри/Сизерона

Как бы ни были старательны другие дуэты, основной фокус в танцах на льду на текущей Олимпиаде сводился к противостоянию американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса и французов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона. Первые подошли к Милану в качестве фаворитов — трёхкратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в команде — им не хватало лишь личного золота в коллекции, чтобы окончательно вписать свои имена в историю.

Тем страшнее, что на пути у них встал действующий олимпийский чемпион с… новой партнёршей. История Фурнье Бодри/Сизерона войдёт в летопись даже без упоминания наград высшего достоинства, ведь впервые за последние годы на свет появился дуэт, который в столь сжатые сроки смог выйти на уровень лидеров с многолетним опытом. Кейс Лоранс и Гийома стал рассматриваться как инструмент разрушения пресловутой очереди в танцах на льду.

При этом нельзя сказать, что судьи намеренно потянули французов вверх под давлением удовлетворённой необычным зрелищем публики — оказалось, что тандем Лоранс и Гийома на практике ничем не уступает Мэдисон и Эвану. По сезону они соревновались заочно по уровню оценок (ведь именно от этого зависело, как судить будут на Играх), да и лично встречались на одном льду, однако финальное положение дуэтов было непонятно — в финале Гран-при Фурнье Бодри и Сизерон проиграли Чок и Бэйтсу, но в основном из-за того, что партнёрша олимпийского чемпиона упала.

Так что предсказать, каковы будут результаты фигуристов в Италии было трудно. Всё началось с победы американцев в ритм-танце командного турнира, но преимущества как такового у него практически не было. Всё это время считалось, что именно короткая программа у представителей США является их козырем — произвольная технически сложнее у французов, но вот Фурнье Бодри практически «накрыли» Чок и Бэйтса. Второго столкновения в рамках «командника» не случилось, ведь Лоранс и Гийом не были заявлены в эту дисциплину. Мэдисон и Эван выступили блестяще, но в отсутствие соперников.

Всё решал личный турнир, и уже на старте случилась сенсация: Фурнье Бодри и Сизерон наконец вырвались вперёд, выиграв ритм-танец.

Сизерон выиграл две Олимпиады с разными партнёршами

Чок и Бэйтсу нужно было отыгрываться в произвольном танце. И они вышли показывать финальную версию своей экспериментальной корриды. Яркие костюмы, сложная хореография и экспрессия, давящая каждую секунду. Лишь зорким глазом можно было заметить, что фигуристы нервничают, немного сдерживая движения, чтобы не потерять контроль. Но в целом прокат был безупречен технически. Одним словом — двукратные олимпийские чемпионы в команде, оставался вопрос — добавится ли слово «трёхкратные».

Твиззлы спортсмены исполнили на максимум, все вращения и поддержки — тоже, лишь на секции на одной ноге потеряли они по уровню, а также на диагональной дорожке не доработали американцы — после пересмотра элемента судьи понизили уровень партнёру. Арбитры поставили 134,67 балла, в сумме — 224,39.

Но то, что произошло в следующее мгновение, — истинное олимпийское катание. Фурнье Бодри и Сизерон заставили мурашки ходить по телу уже с первых аккордов. Сложная драматичная история превратилась в набор тонких чётких линий, красивейших поддержек и архисложных деталей. Дрожь была во всём — даже чемпион-Гийом сбился на твиззле, потеряв один уровень (4-3), зато на секуции на одной ноге он получил выше партнёрши (3-4), на дорожке шагов оба получили 3-3. Но компоненты были нереальными. 135,64 балла за произвольный танец, всего — 225,82. Чистейшая победа, история, дерзкая выходка, которая запустила революцию в самом консервативном виде спорта.