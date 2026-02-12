Третья гонка Непряевой на Олимпиаде-2026! Реабилитируется ли россиянка после неудач? LIVE

Сегодня, 12 февраля, стартует шестой соревновательный день Олимпиады. В Валь-ди-Фьемме будут разыграны медали в женской гонке с раздельного старта на 10 км.

Особое внимание привлекает Дарья Непряева. Россиянка пока выступает не слишком удачно: в скиатлоне она упала и финишировала 17-й, а в спринте не прошла квалификацию. В разделке Дарья может хорошо себя проявить: всё-таки в последней подобной гонке она заняла 16-е место. Будем болеть за нашу спортсменку!

Главными же претендентками на медали вновь будут шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также американка Джессика Диггинс.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всех интересных событиях на трассе и за её пределами.