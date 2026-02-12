Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция лыжной разделки, 10 км, гонка Дарьи Непряевой 12 февраля 2026

Третья гонка Непряевой на Олимпиаде-2026! Реабилитируется ли россиянка после неудач? LIVE
Татьяна Постникова
Дарья Непряева
Комментарии
Дарье предстоит пробежать разделку на 10 км.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 февраля, стартует шестой соревновательный день Олимпиады. В Валь-ди-Фьемме будут разыграны медали в женской гонке с раздельного старта на 10 км.

Особое внимание привлекает Дарья Непряева. Россиянка пока выступает не слишком удачно: в скиатлоне она упала и финишировала 17-й, а в спринте не прошла квалификацию. В разделке Дарья может хорошо себя проявить: всё-таки в последней подобной гонке она заняла 16-е место. Будем болеть за нашу спортсменку!

Главными же претендентками на медали вновь будут шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также американка Джессика Диггинс.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонки. Мы расскажем вам обо всех интересных событиях на трассе и за её пределами.

Старт гонки – в 15:00 мск.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
10:11 Татьяна Постникова

А что осталось за кадром этих гонок? Рассказали в материале.

Репортаж с Олимпиады-2026
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026
Эксклюзив
«Эта Олимпиада беспощадна к тем, кто тренируется в России». Репортаж прямо с ОИ-2026
10:08 Татьяна Постникова

Для россиянки это будет уже третья гонка на Олимпиаде. Первые две для Дарьи прошли не слишком удачно: в скиатлоне после падения она стала 17-й, а в спринте не прошла квалификацию.

Обзоры тех гонок
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать? Российские лыжники не прошли квалификацию спринта на Олимпиаде. Нужно ли было стартовать?
10:05 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию женской гонки с раздельного старта на 10 км. Будем болеть за Дарью Непряеву!

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android