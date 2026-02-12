В схватку с сильнейшими соперницами вступят лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Шестой день Олимпиады-2026. Россияне возвращаются. Будут ли медали? LIVE

Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдут соревнования шестого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в семи различных видах спорта. За попадание на пьедестал будут бороться представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, фристайла, сноуборда, санного спорта, шорт-трека и конькобежного спорта.

Сегодня на трассы Олимпиады выйдут две девушки из России. Лыжница Дарья Непряева выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а Юлия Плешкова в супергиганте постарается улучшить свой результат, показанный на ОИ-2022. Тогда россиянка была 18-й. Помимо этого, будет интересно посмотреть на выдающегося Микаэля Кингсбери в мужском могуле и звёздную сборную Канады по хоккею.