Шорт-трек. День 2
22:15 Мск
Олимпиада 2026 Статьи

Олимпиада-2026 в Милане — онлайн-трансляция лыжной разделки, 10 км, гонка Дарьи Непряевой 12 февраля 2026

Шестой день Олимпиады-2026. Россияне возвращаются. Будут ли медали? LIVE
Даниил Сальников Александр Фролов
Олимпиада-2026
Комментарии
В схватку с сильнейшими соперницами вступят лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдут соревнования шестого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в семи различных видах спорта. За попадание на пьедестал будут бороться представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, фристайла, сноуборда, санного спорта, шорт-трека и конькобежного спорта.

Самое главное в шестой день Олимпиады:
Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?
Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?

Сегодня на трассы Олимпиады выйдут две девушки из России. Лыжница Дарья Непряева выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а Юлия Плешкова в супергиганте постарается улучшить свой результат, показанный на ОИ-2022. Тогда россиянка была 18-й. Помимо этого, будет интересно посмотреть на выдающегося Микаэля Кингсбери в мужском могуле и звёздную сборную Канады по хоккею.

Полное расписание Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Пришёл фидбек по недавнему скандалу у скелетонистов.

⚡️МОК лишил аккредитации украинского спортсмена Владислава Гераскевича за использование запрещённого шлема.
11:09 Даниил Сальников

И сразу же началась утренняя сессия в женском кёрлинге. На четырёх дорожках встречаются Канада — Дания, Италия — Швейцария, Япония — Швеция и Южная Корея — США. За ходом поединков следите в нашем онлайн-табло.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 1-й тур. Канада — Дания
12 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Канада
Идёт
0:0
Дания
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 1-й тур. Италия — Швейцария
12 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Италия
Идёт
0:0
Швейцария
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 1-й тур. Япония — Швеция
12 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Япония
Идёт
0:0
Швеция
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Женщины. 1-й тур. Южная Корея — США
12 февраля 2026, четверг. 11:05 МСК
Южная Корея
Идёт
0:0
США
11:02 Даниил Сальников

Расписание четверга

Приветствуем всех! Начинается очередной игровой день на Олимпиаде. Будем надеяться, что сегодня россияне завоюют первые медали. А вот как выглядит подробное расписание на сегодня.

Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?
Две прекрасные девушки бьются за Россию! Что смотреть 12 февраля на Олимпиаде?
