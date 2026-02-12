Шестой день Олимпиады-2026. Россияне возвращаются. Будут ли медали? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 12 февраля, в Италии пройдут соревнования шестого дня Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграют девять комплектов наград в семи различных видах спорта. За попадание на пьедестал будут бороться представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, фристайла, сноуборда, санного спорта, шорт-трека и конькобежного спорта.
Сегодня на трассы Олимпиады выйдут две девушки из России. Лыжница Дарья Непряева выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а Юлия Плешкова в супергиганте постарается улучшить свой результат, показанный на ОИ-2022. Тогда россиянка была 18-й. Помимо этого, будет интересно посмотреть на выдающегося Микаэля Кингсбери в мужском могуле и звёздную сборную Канады по хоккею.
Пришёл фидбек по недавнему скандалу у скелетонистов.
⚡️МОК лишил аккредитации украинского спортсмена Владислава Гераскевича за использование запрещённого шлема.
И сразу же началась утренняя сессия в женском кёрлинге. На четырёх дорожках встречаются Канада — Дания, Италия — Швейцария, Япония — Швеция и Южная Корея — США. За ходом поединков следите в нашем онлайн-табло.
Расписание четверга
Приветствуем всех! Начинается очередной игровой день на Олимпиаде. Будем надеяться, что сегодня россияне завоюют первые медали. А вот как выглядит подробное расписание на сегодня.