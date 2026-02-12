«Папа, я только одного виража боюсь». Трагическая гибель саночника на Олимпиаде-2010

12 февраля 2010 года состоялась церемония открытия Олимпиады в Ванкувере. Это событие было омрачено трагедией, которая произошла за несколько часов до зажжения олимпийского огня.

Мир спорта тогда погрузился в траур.

Жизнь оборвалась в 22 года

В санно-бобслейном центре Уистлера грузинский саночник Нодар Кумариташвили не справился с управлением, вылетел с трассы и ударился о бетонную конструкцию. Это произошло во время тренировочного заезда в 16-м, самом опасном повороте. На тот момент спортсмен летел со скоростью 145 км/ч, а угол входа в вираж составлял 270 градусов.

Сразу же после инцидента 22-летнему Нодару стали оказывать первую помощь, а затем уже на вертолёте доставили в госпиталь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и через час спортсмен скончался.

Грузия на параде спортсменов ОИ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Уже вечером на церемонии открытия делегация сборной Грузии вышла с чёрными повязками, а рядом со знаменем страны развевалась чёрная лента. Была объявлена минута молчания.

Сборная Грузии собиралась сняться с Олимпиады. Но это решение так и не было принято. Однако Игры закончились для другого грузинского саночника Левана Гурешидзе, который в момент трагедии был рядом со своим другом. Выступать он уже не мог, а через несколько дней сопровождал тело товарища домой, в Грузию.

Виноват сам спортсмен?

На следующий день после трагедии оргкомитет Ванкувера заявил, что трагедия произошла по вине спортсмена. Свой вывод они объяснили тем, что Кумариташвили поздно вышел из 15-го поворота и не перегруппировался для входа в следующий. Он ударился о борт и вылетел за пределы трассы без инвентаря. А особенности трассы никак не могли спровоцировать несчастный случай.

После этого организаторы, правда, увеличили высоту границы в 16-м вираже и уже 13 февраля дали добро на проведение соревнований.

Санно-бобслейная трасса в Ванкувере-2010 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Специалисты в Ванкувере передали всю информацию Международной федерации санного спорта, и та в апреле 2010 года опубликовала свой доклад. Однако это расследование ничем не отличалась от предыдущего. В федерации также заявили об ошибках, допущенных спортсменом в пилотировании.

Отец Нодара Давид Кумариташвили не согласился с выводами и тогда заявлял об опасности трассы.

«Я потом на сборах встречал тех, кто выступал в Уистлере. Все говорили: это ужас. И бились там постоянно, на каждой тренировке. Армин Цоггелер упал чуть повыше от того места, где разбился Нодар. Ему повезло – успел спрыгнуть с саней и не улетел. Однако всё равно побился, потом бросил сани и рассердился: всё, не хочу здесь выступать. Но куда ему деваться – поехал.

130 км/ч – это предел по скорости, выше недопустимо. У Нодара было 144,5, Феликс Лох вообще разгонялся до 150 с чем-то. Всё случилось в 16-м вираже – к тому моменту скорость уже была почти максимальная. Сам вираж сделали слишком коротким – на такой скорости сани просто не успевали из него выйти. А козырёк там не поставили, чтобы хоть о него биться. Ошибку допускаешь – сани ударяются в козырёк, а ты просто падаешь. С козырьком Нодар сломал бы руку или ногу. Без козырька вылетел в бетонную колонну», – приводит слова отца «Спортс».

Нодар Кумариташвили Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Позже отец спортсмена вспомнил и их с сыном разговор. Они как раз обсуждали прохождение злополучного 16-го виража.

«Перед Олимпиадой он мне позвонил, говорит: «Папа, там боюсь только одного виража». Вы знаете, наверное, где он погиб. «Вот только этого боюсь, папа, больше ничего». А я ему говорю: «Тормози. Бросай ноги». А он мне говорит: «Папа, как тебе не стыдно. Что ты мне говоришь? Я на Олимпиаду поехал — как же тормозить, как бросать ноги? Ты же сам бывший саночник. Я в десятку хочу попасть». И вот рискнул.

Я очень часто бился, много раз был на грани гибели. Я бы не отпустил его, если бы сам боялся. Что поделать», – говорил Давид Кумариташвили в интервью «Спорт-экспрессу».

«Он всех нас спас»

Кумариташвили — потомственные спортсмены-саночники. Дядя Нодара Феликс был тренером сборной Грузии, отец Феликса, по сообщениям СМИ, родоначальник санного спорта в своей стране. А отец погибшего спортсмена – трёхкратный чемпион СССР.

Спустя 12 лет после трагедии, на Олимпиаде-2022 в Пекине, в состав сборной Грузии по санному спорту вошёл племянник Нодара Кумариташвили – Саба. На Играх он стал 31-м, но главное, что Саба отдал дань памяти своему родственнику.

Саба Кумариташвили в Пекине-2022 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Несмотря на официальные выводы, семья ощутила тепло спортивного сообщества. Чего стоит поступок трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха, который переплавил свою золотую медаль в две. На одной из них по его просьбе выгравировали портрет Нодара Кумариташвили и годы его жизни. Это золото он лично передал семье саночника в его родном Бакуриани.

«Он всех нас спас. Если бы он не погиб, то это был бы кто-то из нас», — приводит слова Лоха «Спортс».

В память о саночнике назвали трассу в Бакуриани, а также улицу, на которой он жил. Почта Грузии летом 2010 года выпустила почтовую марку с изображением погибшего спортсмена, МОК передал семье свою высшую награду – орден, а в центральном парке Ванкувера установили мемориал.

Спустя 16 лет история Нодара Кумариташвили всё также отзывается болью в сердцах фанатов санного спорта. В этой жизни может меняться всё что угодно, но только не отношение к человеческой жизни. Её ценность превыше всего.