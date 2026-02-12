Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Канада
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Статьи

Гибель грузинского саночника Нодара Кумариташвили на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, почему это произошло, память, выводы

«Папа, я только одного виража боюсь». Трагическая гибель саночника на Олимпиаде-2010
Батраз Томаев
Трагическая гибель саночника на Олимпиаде-2010
Комментарии
Нодар Кумариташвили в Ванкувере пошёл на риск ради достойного результата.

12 февраля 2010 года состоялась церемония открытия Олимпиады в Ванкувере. Это событие было омрачено трагедией, которая произошла за несколько часов до зажжения олимпийского огня.

Мир спорта тогда погрузился в траур.

Жизнь оборвалась в 22 года

В санно-бобслейном центре Уистлера грузинский саночник Нодар Кумариташвили не справился с управлением, вылетел с трассы и ударился о бетонную конструкцию. Это произошло во время тренировочного заезда в 16-м, самом опасном повороте. На тот момент спортсмен летел со скоростью 145 км/ч, а угол входа в вираж составлял 270 градусов.

Сразу же после инцидента 22-летнему Нодару стали оказывать первую помощь, а затем уже на вертолёте доставили в госпиталь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и через час спортсмен скончался.

Грузия на параде спортсменов ОИ-2010

Грузия на параде спортсменов ОИ-2010

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Уже вечером на церемонии открытия делегация сборной Грузии вышла с чёрными повязками, а рядом со знаменем страны развевалась чёрная лента. Была объявлена минута молчания.

Сборная Грузии собиралась сняться с Олимпиады. Но это решение так и не было принято. Однако Игры закончились для другого грузинского саночника Левана Гурешидзе, который в момент трагедии был рядом со своим другом. Выступать он уже не мог, а через несколько дней сопровождал тело товарища домой, в Грузию.

Трагедии в спорте:
О спорт, ты смерть. Как спортсменов убивали молния, мяч, скамейка
О спорт, ты смерть. Как спортсменов убивали молния, мяч, скамейка

Виноват сам спортсмен?

На следующий день после трагедии оргкомитет Ванкувера заявил, что трагедия произошла по вине спортсмена. Свой вывод они объяснили тем, что Кумариташвили поздно вышел из 15-го поворота и не перегруппировался для входа в следующий. Он ударился о борт и вылетел за пределы трассы без инвентаря. А особенности трассы никак не могли спровоцировать несчастный случай.

После этого организаторы, правда, увеличили высоту границы в 16-м вираже и уже 13 февраля дали добро на проведение соревнований.

Санно-бобслейная трасса в Ванкувере-2010

Санно-бобслейная трасса в Ванкувере-2010

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Специалисты в Ванкувере передали всю информацию Международной федерации санного спорта, и та в апреле 2010 года опубликовала свой доклад. Однако это расследование ничем не отличалась от предыдущего. В федерации также заявили об ошибках, допущенных спортсменом в пилотировании.

Отец Нодара Давид Кумариташвили не согласился с выводами и тогда заявлял об опасности трассы.

«Я потом на сборах встречал тех, кто выступал в Уистлере. Все говорили: это ужас. И бились там постоянно, на каждой тренировке. Армин Цоггелер упал чуть повыше от того места, где разбился Нодар. Ему повезло – успел спрыгнуть с саней и не улетел. Однако всё равно побился, потом бросил сани и рассердился: всё, не хочу здесь выступать. Но куда ему деваться – поехал.

130 км/ч – это предел по скорости, выше недопустимо. У Нодара было 144,5, Феликс Лох вообще разгонялся до 150 с чем-то. Всё случилось в 16-м вираже – к тому моменту скорость уже была почти максимальная. Сам вираж сделали слишком коротким – на такой скорости сани просто не успевали из него выйти. А козырёк там не поставили, чтобы хоть о него биться. Ошибку допускаешь – сани ударяются в козырёк, а ты просто падаешь. С козырьком Нодар сломал бы руку или ногу. Без козырька вылетел в бетонную колонну», – приводит слова отца «Спортс».

Нодар Кумариташвили

Нодар Кумариташвили

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Позже отец спортсмена вспомнил и их с сыном разговор. Они как раз обсуждали прохождение злополучного 16-го виража.

«Перед Олимпиадой он мне позвонил, говорит: «Папа, там боюсь только одного виража». Вы знаете, наверное, где он погиб. «Вот только этого боюсь, папа, больше ничего». А я ему говорю: «Тормози. Бросай ноги». А он мне говорит: «Папа, как тебе не стыдно. Что ты мне говоришь? Я на Олимпиаду поехал — как же тормозить, как бросать ноги? Ты же сам бывший саночник. Я в десятку хочу попасть». И вот рискнул.

Я очень часто бился, много раз был на грани гибели. Я бы не отпустил его, если бы сам боялся. Что поделать», – говорил Давид Кумариташвили в интервью «Спорт-экспрессу».

«Он всех нас спас»

Кумариташвили — потомственные спортсмены-саночники. Дядя Нодара Феликс был тренером сборной Грузии, отец Феликса, по сообщениям СМИ, родоначальник санного спорта в своей стране. А отец погибшего спортсмена – трёхкратный чемпион СССР.

Спустя 12 лет после трагедии, на Олимпиаде-2022 в Пекине, в состав сборной Грузии по санному спорту вошёл племянник Нодара Кумариташвили – Саба. На Играх он стал 31-м, но главное, что Саба отдал дань памяти своему родственнику.

Саба Кумариташвили в Пекине-2022

Саба Кумариташвили в Пекине-2022

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Несмотря на официальные выводы, семья ощутила тепло спортивного сообщества. Чего стоит поступок трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха, который переплавил свою золотую медаль в две. На одной из них по его просьбе выгравировали портрет Нодара Кумариташвили и годы его жизни. Это золото он лично передал семье саночника в его родном Бакуриани.

«Он всех нас спас. Если бы он не погиб, то это был бы кто-то из нас», — приводит слова Лоха «Спортс».

В память о саночнике назвали трассу в Бакуриани, а также улицу, на которой он жил. Почта Грузии летом 2010 года выпустила почтовую марку с изображением погибшего спортсмена, МОК передал семье свою высшую награду – орден, а в центральном парке Ванкувера установили мемориал.

Спустя 16 лет история Нодара Кумариташвили всё также отзывается болью в сердцах фанатов санного спорта. В этой жизни может меняться всё что угодно, но только не отношение к человеческой жизни. Её ценность превыше всего.

Истории с грустным концом в спорте:
Дикая судьба. Десять самых глупых смертей спортсменов
Дикая судьба. Десять самых глупых смертей спортсменов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android