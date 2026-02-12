Кто, если не Пётр Гуменник? Предсказываем тройку на Олимпиаде в Милане

Личный турнир в мужском одиночном катании набирает свои обороты. Конечно, вся России ждёт появления на льду нашего олимпийца Петра Гуменника и верит в его хорошее выступление. Но нужно помнить, что Олимпиада — очень непредсказуемый турнир. Здесь существует вероятность как подняться в топ тому, от кого не ждали, так и занять низкое место тому, в кого все верили до начала. Наша вера в соотечественника не должна перекрывать здравый смысл, именно поэтому мы рассмотрим самые возможные альтернативные варианты пьедестала, если не брать в расчёт Петра Гуменника.

Илья Малинин

Илья Малинин Фото: РИА Новости

Безусловно, главному лидеру прошедшего четырёхлетия золотую медаль Олимпиады в Милане повесили на шею задолго до самих Игр. Всё началось на чемпионате мира – 2023, где американец пошёл на самый сложный контент, однако в итоге занял лишь третье место. После этого он пересмотрел свой подход к тренировкам и сразу получил нужный результат — довольно быстро начал победную серию. В итоге за неполные три года Илья собрал весомый комплект наград: два золота чемпионата мира, три золота финала Гран-при, шесть золотых медалей на этапах серии, командное золото чемпионата мира, четыре подряд золота национального первенства.

На этих Олимпийских играх он уже пополнил свой список золотой медалью командного турнира. Илья выступал в обоих разрядах, правда, баллы по своим меркам везде получил довольно скромные. За короткую программу он набрал всего 98 баллов, за произвольную — 200,03. По сравнению с лучшими оценками в карьере (110,41 — чемпионат мира – 2025, 238,24 — финал Гран-при сезона-2025/2026, за обе программы — 333,81) этот результат не кажется таким уж заоблачным. Как сказал сам Илья, он выложился в команднике не на полной, так как предпочёл оставить силы на личный разряд.

В короткой программе личного турнира он выступил намного лучше, но получил обычные для себя 108,16 балла. Замахнуться на рекорд Нэйтана Чена и набрать больше 113,97 американец всё ещё не способен. Олимпийский чемпион Пекина делал это без четверного акселя, но Илья, безусловно, не такой сбалансированный и не такой умелый в хореографии, как его старший товарищ. Так что сможет добиться такого результата только с квакселем. В короткой программе он не стал рисковать, так что кажется, что бомбу замедленного действия — сложнейшие прыжки и невероятные баллы — мы можем ожидать от Малинина уже в произвольной.

Юма Кагияма

Юма Кагияма Фото: РИА Новости

Японец — практически ровесник Малинина, но подходил к этому циклу с более весомым комплектом наград. На Олимпиаде в Пекине он занял второе место, уступив только Нэйтану Чену и обойдя более титулованного сокомандника Сёму Уно. Однако возможному победному шествию в цикле в отсутствие вышеупомянутых фигуристов, уже завершивших карьеры, помешал случиться как раз Илья Малинин. В итоге Юма все четыре года воспринимался как второй в мире. Он побеждал только на чемпионате четырёх континентов (в отсутствие американца), а также на этапах Гран-при ISU. При этом на чемпионатах мира он становился вторым и третьим, а на финале Гран-при — два раза вторым и один раз – третьим.

В последний сезон Кагияма вообще отпустил хватку и начал пропускать вперёд менее опытных ребят. Но к Олимпийским играм в Милане явно сумел собраться. В командном турнире он выступил с короткой программой и получил 108,67, обойдя Малинина на 10 баллов. Ранее он обыгрывал Илью в короткой программе в финале Гран-при ISU, где и поставил свой нынешний рекорд (108,77). Лучшие баллы в карьере Юмы тоже были получены относительно недавно: за произвольную — 208,94, по сумме — 310,05. С такими оценками при безупречных прокатах японец, славящийся высокой второй оценкой, вполне может замахнуться на лидирующие позиции.

Однако обыграть Малинина и прямо посягнуть на золото ему будет довольно трудно. Это показал уже первый день личных соревнований, где Кагияма допустил обидный степ-аут на тройном акселе, поэтому не набрал нужную сумму и остался лишь с 103 баллами. Так как Юма не имеет в своём арсенале большого количества сложных прыжков, ему будет тяжело обходить безупречного Илью, демонстрирующего невероятный контент. Но кто знает, прыгнет ли всё американец и одновременно с этим не выдаст ли японец прокат жизни в ПП?

Адам Сяо Хим Фа

Адам Сяо Хим Фа Фото: РИА Новости

Третье место олимпийского турнира в мужском одиночном разряде долгое время казалось вакантным. При разных стечениях обстоятельств на него было множество претендентов — вице-чемпион мира прошлого года Михаил Шайдоров из Казахстана, бойкий итальянец Даниэль Грассль, выступающий на домашнем турнире, стабильный 22-летний японец Сюн Сато. Но после короткой программы личного турнира мы снова вернулись к тому, с чего начинали, — к французу Адаму Сяо Хим Фа.

Несмотря на то что он не отличается завидной стабильностью, его точно можно назвать одним из главных лиц прошедшего цикла. В нём он становился бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным чемпионом Европы, победителем трёх этапов Гран-при ISU. Долгое время считалось, что именно Сяо Хим Фа может навязать настоящую борьбу Илье Малинину, так как он — один из немногих, кто обладает как множеством сложных четверных прыжков, так и хорошим скольжением и качественными хореографическими элементами. И баллы это подтверждают — рекорды Адама: 101,07 — за короткую программу, 207,17 — за произвольную, 306,78, полученные в этом сезоне в Анже, — по сумме.

Но у француза существует другая большая проблема — нестабильность. Он явно много думает, рефлексирует, переживает, поэтому допускает обидные и порой просто непонятные ошибки. Из-за этого по ходу цикла он даже часто отказывался от выступления на каких-то турнирах. Например, он пропустил недавний чемпионат Европы — 2026, потому не успел восстановиться ни морально, ни физически, а также предпочёл лучше подготовиться к Олимпиаде.

Пока кажется, что эта тактика сработала. В короткой программе личного турнира на Играх Сяо Хим Фа установил рекорд по лучшим баллам не только в сезоне, но и в карьере (102,55). При хорошей произвольной программе и с баллами, которые он показывал на домашнем этапе в Анже нынешнего сезона, Адам точно может бороться за медали Игр в Милане.