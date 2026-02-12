Скидки
Хоккей. Финляндия — Канада
16:30 Мск
Лыжница Дарья Непряева стала 20-й в гонке на 10 км на Олимпиаде-2026, чемпионке Фриде Карлссон она проиграла две минуты

Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Андрей Шитихин
Дарья Непряева
Комментарии
Российская лыжница выступила ровно так, насколько готова.

Россиянка Дарья Непряева оказалась далека от борьбы не просто за медали, но и за место в десятке сильнейших в коньковой гонке с раздельного старта на 10 км на Олимпиаде-2026. Дарья в итоге финишировала только 21-й на тяжелейшей трассе. Лыжницы сборной Швеции вновь сделали дубль.

После не самого удачного скиатлона, в котором Непряева заняла 17-е место, Дарья жаловалась на состояние, отметив, что она не могла бороться ни до падения, ни тем более после. В классическом спринте российская лыжница не смогла пройти квалификацию, а затем сорвалась – и саму себя назвала «слабачкой», и в интервью обрушилась с критикой на всех, кто её не поддерживает.

Возможно, это был нужный выплеск эмоций. Возможно – нет. Разделку Дарья Непряева провела хуже скиатлона. К сожалению, таков сейчас уровень её подготовки. Дарья вновь не справилась со сложнейшей трассой, когда все три круга были разными со значительным набором высоты.

Сложно представить, что в таком состоянии, в котором Дарья находится сейчас, она сможет рассчитывать улучшить свой результат в заключительный день Олимпиады в гонке на 50 км классикой. Хотя до этой гонки ещё 10 дней.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

До лидеров Дарье не просто далеко – там целая пропасть. Больше минуты она проиграла третьему месту, а победительнице – почти две минуты.

Вторую на Олимпиаде-2026 победу одержала шведка Фрида Карлссон, которая на всех отсечках была лучшей, а судьбу гонки решила на каскаде подъёмов на втором круге. Её соотечественница Эбба Андерссон вновь стала второй, а третье место забрала лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс, которая вышла на гонку с трещиной ребра.

Комментарии
