Топ-события пятницы: произвольная Гуменника на ОИ, Финляндия — Швеция, футбол и биатлон

Насыщенное 13 февраля: Головин в Лиге 1, Кубок Англии, Коростелёв на Олимпиаде, «СЮ» — «Магнитка» в КХЛ и «Лейкерс» против «Далласа» в НБА!

Время в материале указано по Москве.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лёгкая победа для «озёрников»?

«Лейкерс» после травмы Луки Дончича проиграли два последних матча («Оклахоме» и «Сан-Антонио»). Но сейчас команде предстоит сразиться с «Далласом», который будет выступать без Купера Флэгга. Потеря главной звезды — это огромный удар по «Маверикс». Поэтому даже в оптимальном состоянии «озёрники» — фавориты. Может быть, гости проявят характер?

🥇❄️🎿 13:45: Лыжные гонки, Олимпийские игры — 2026, мужчины, 10 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: у России будет первая медаль Олимпиады?

У Савелия Коростелёва в гонке с раздельным стартом неплохие шансы на попадание в тройку сильнейших. Конечно, для успешного результата недостаточного одного желания: нужно, чтобы сошлись и другие звёзды. Например, готовность его лыж и физическое состояние после скиатлона и спринта. Но россиянин в этом сезоне дважды уже был в топ-10 разделок. Настала пора добыть первую награду?

❄️🏒 14:10: Финляндия — Швеция, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из скандинавов сделает выводы после первых матчей?

И финны, и шведы крайне неудачно начали олимпийский турнир. Первые оступились с неуступчивой Словакией и пока идут последними в группе А, а вторые только в третьем периоде смогли сломить отчаянное сопротивление главного аутсайдера – Италии. Обеим командам надо многое исправлять в своей игре, у кого это получится лучше?

🥇❄️🎯 16:00: Биатлон, Олимпийские игры — 2026, спринт, мужчины, 10 км

💬 Гонка с текстовой трансляцией

Интрига: Перро против Джакомеля: кто кого?

Итальянский и французский биатлонисты являются основными претендентами на победу в мужском олимпийском спринте. Оба на протяжении сезона показывали отменную скорость. Француз Эрик Перро уже взял золото ОИ в смешанной эстафете, а в индивидуальной гонке забрал серебро. У итальянца Томмазо Джакомеля есть только серебро микста, но именно он выигрывал в спринтерских гонках в текущем сезоне. Кажется, шансы соперников равны. Кто из них окажется выше в итоговом протоколе или даже победит? Увидим уже сегодня!

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: начнёт ли «Динамо» отрываться от СКА?

«Автомобилист» вполне комфортно расположился на четвёртой строчке Востока – выше запрыгнуть практически невозможно без серьёзных спадов конкурентов, а перед отстающими есть довольно весомое преимущество. В спину «Динамо», занимающему седьмое место на Западе, вовсю дышит СКА. Бело-голубые только в предыдущем матче со «Спартаком» смогли прервать серию поражений, смогут ли они увеличить очковый разрыв с армейцами после игры в Екатеринбурге?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья коса найдёт на камень?

«Магнитка» — непобедимая машина и безоговорочный лидер КХЛ, который в этом календарном году потерпел только одно поражение в 12 встречах. Но и «Салават Юлаев» с января набрал отменные обороты и уже выиграл пять матчей подряд. По личным встречам в этом сезоне у соперников пока равенство – так чья же коса найдёт на камень, а кто продолжит победное шествие?

⚽️ 21:00: «Ренн» — «ПСЖ», Лига 1, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сафонов сыграет в четвёртом матче подряд?

Очень приятно, что Матвей Сафонов снова стал основным вратарём «ПСЖ». Россиянин пропустил какое-то время после перелома руки, но после возвращения в строй усадил Люка Шевалье в запас. Матвей отыграл три матча подряд и пропустил два мяча. В прошлом туре Лиги 1 «ПСЖ» разнёс «Марсель» (5:0), а россиянин оформил «сухарь» во встрече с принципиальным соперником. Столичный клуб возглавляет таблицу, однако «Ланс» отстаёт всего на два очка. А что же «Ренн»? Шестая команда чемпионата Франции, которая проиграла четыре матча подряд во всех турнирах. «Ренн» не побеждал в Лиге 1 больше месяца — с 3 января.

🥇❄️⛸️ 21:00: Фигурное катание, Олимпийские игры — 2026, мужчины, произвольная программа

💬 Событие с текстовой трансляцией

Интрига: принесут ли Петру Гуменнику пять четверных успех на Олимпиаде?

Решающий выход нашего одиночника на Олимпиаде в Милане – Пётр Гуменник вступает в борьбу за самые высокие места. В короткой программе российский фигурист выступал первым, да ещё и не под свою музыку – за несколько дней до Игр стало известно, что разрешения на использование саундтрека к «Парфюмеру» нет. Но Пётр сделал всё, что мог, пока он идёт на 12-м промежуточном месте, и у него хорошие позиции для атаки.

Контент в произвольной программе у Гуменника убойный – пять четверных прыжков, сложнее набор только у претендента на золото Ильи Малинина! За сутки до старта произвольной Пётр выдал чистый прокат и собрал все сложные прыжки, что внушает оптимизм. На лёд российский спортсмен выйдет около 23:13 мск.

⚽️ 22:45: «Пиза» — «Милан», Серия А, 25-й тур

Интрига: «Милан» сократит отставание от «Интера»?

«Милан» не потерпел ни одного поражения в 2026 году — четыре победы, три ничьих. Команда Массимилиано Аллегри занимает второе место в таблице Серии А, а отставание от «Интера» составляет восемь очков. Впрочем, у красно-чёрного клуба есть один матч в запасе. «Пиза» бьётся за выживание, и пока у неё это плохо получается. Второе с конца место в таблице с отставанием от спасительной зоны в шесть очков. Вроде бы всё говорит в пользу «Милана», но в первом круг фаворит не обыграл скромного соперника (2:2).

⚽️ 22:45: «Халл Сити» — «Челси», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: «Челси» легко пройдёт в 1/8 финала Кубка Англии?

«Челси» — пятая команда АПЛ, которая за последний раз проиграла только два раза (в обоих случаях она уступила «Арсеналу» в Кубке лиги). В прошлом раунде Кубка Англии столичный клуб не заметил «Чарльтон» — 5:1. «Халл Сити» представляет второй по силе дивизион местного футбола — Чемпионшип. Там он занимает четвёртое место, хотя в двух предыдущих турах не одержал ни одной победы. «Челси» пять раз одолел соперника в пяти прошлых очных встречах. С фаворитом всё понятно, но не будет ли сюрпризов?

⚽️ 23:05: «Монако» — «Нант», Лига 1, 22-й тур

Интрига: Головин поможет «Монако» справиться с удобным соперником?

Александр Головин регулярно играет в 2026 году. Но россиянин отметился всего одним результативным действием на этом отрезке — отдал голевой пас во встрече с «Ренном» (4:0). Сейчас его команда занимает всего лишь 10-е место в таблице чемпионата Франции. Явно не то, на что рассчитывает топ-клуб страны. «Нант» оказался в очень сложном положении. Во-первых, он занимает второе с конца место в таблице. Во-вторых, отставание от спасительной зоны составляет уже восемь очков. Впрочем, если занять третье с конца место, то есть шанс остаться в Лиге 1 через стыки. Пока что «Нант» уступает «Осеру» только по дополнительным показателям. «Монако» ни разу не проиграл сопернику в семи прошлых матчах (четыре победы, три ничьих).

❄️🏒 23:10: Канада — Швейцария, хоккей, Олимпийские игры — 2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: преподнесёт ли Швейцария сюрприз?

Канада, конечно, безусловный фаворит Олимпиады и победитель предыдущих двух Игр, которые проходили при участии игроков НХЛ. Слабым местом «кленовых» можно назвать только вратарскую линию – новых Бродо и Руа они пока не вырастили. Швейцарцы же давно уже перестали восприниматься командой второго эшелона, да ещё умеют и любят не только играть с канадцами, но и побеждать их. А если и проигрывают, то в борьбе до последней минуты. Верим в интригу до самого конца и в этой встрече!