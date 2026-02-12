Скидки
Лыжница Джессика Диггинс выиграла бронзу гонки на 10 км на Олимпиаде-2026 с травмой ребра, подробности

Американская лыжница вырвала бронзу Олимпиады с травмой рёбер. Вот это характер!
Юлия Сидорова
Лыжница Джессика Диггинс
Комментарии
Джессика Диггинс после финиша кричала от боли.

То, что сделала американка Джессика Диггинс в лыжной разделке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде-2026 – настоящий подвиг. Она стала третьей, а после финиша кричала от боли. Дело в том, что Диггинс ещё в скиатлоне – самой первой гонке на Олимпиаде – получила серьёзную травму нескольких рёбер.

В той гонке американка столкнулась с норвежкой Каролине Симпсон-Ларсен и крайне неудачно упала. Сама Джессика рассказала о травме только после классического спринта, в котором не смогла пройти дальше четвертьфинала. По словам Джессики, у неё серьёзные ушибы и трещина в одном из рёбер.

Линдси Вонн также пыталась выступить с травмой:
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением

Тем не менее у неё даже не было сомнений – выходить ли на старт разделки. Это даже не обсуждалось. Диггинс вышла и билась изо всех сил. Когда её показывали в трансляции, особенно во второй половине гонки, казалось, что она вот-вот упадёт в обморок. Но Джессика летела к финишу.

Как только она пересекла эту черту, тут же свалилась на снег и закричала от боли, схватившись за правый бок. На тот момент Джессика ещё не знала, что она вырвала бронзу, ведь основная соперница в битве за медаль норвежка Астрид Слинн ещё была на трассе. Однако Диггинс так круто пролетела последний отрезок, что Слинн ничего не смогла сделать.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

«Я так горжусь собой за то, что просто добралась до финиша! И так рада, что моих сил хватило на бронзовую награду. Я выкладывалась максимально на каждом метре дистанции», — сказала Диггинс после финиша.

Чего ей стоила эта бронза – знает только она сама.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Этот сезон для Джессики – заключительный в спортивной карьере. И она проводит его на высочайшем уровне.

Кстати, в истории Олимпиад в лыжных гонках уже был подобный случай. В 2010-м в Ванкувере словенка Петра Майдич на тренировке не вписалась в скоростной поворот, упала в овраг и врезалась в дерево. Лыжница получила перелом четырёх рёбер и повредила лёгкое.

И она с такими повреждениями вышла на классический спринт! Словенка прошла квалификацию, а к забегам на выбывание её выводили под руки. В финале же она смогла взять бронзу – из финишной зоны Петру унесли на руках, а с церемонии награждения – на инвалидном кресле.

А как пробежала Непряева?
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
Видео
Дарья Непряева не смогла забежать в топ-20 на Олимпиаде. Лидеры — просто космос
