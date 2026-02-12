Американская лыжница вырвала бронзу Олимпиады с травмой рёбер. Вот это характер!

То, что сделала американка Джессика Диггинс в лыжной разделке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде-2026 – настоящий подвиг. Она стала третьей, а после финиша кричала от боли. Дело в том, что Диггинс ещё в скиатлоне – самой первой гонке на Олимпиаде – получила серьёзную травму нескольких рёбер.

В той гонке американка столкнулась с норвежкой Каролине Симпсон-Ларсен и крайне неудачно упала. Сама Джессика рассказала о травме только после классического спринта, в котором не смогла пройти дальше четвертьфинала. По словам Джессики, у неё серьёзные ушибы и трещина в одном из рёбер.

Тем не менее у неё даже не было сомнений – выходить ли на старт разделки. Это даже не обсуждалось. Диггинс вышла и билась изо всех сил. Когда её показывали в трансляции, особенно во второй половине гонки, казалось, что она вот-вот упадёт в обморок. Но Джессика летела к финишу.

Как только она пересекла эту черту, тут же свалилась на снег и закричала от боли, схватившись за правый бок. На тот момент Джессика ещё не знала, что она вырвала бронзу, ведь основная соперница в битве за медаль норвежка Астрид Слинн ещё была на трассе. Однако Диггинс так круто пролетела последний отрезок, что Слинн ничего не смогла сделать.

«Я так горжусь собой за то, что просто добралась до финиша! И так рада, что моих сил хватило на бронзовую награду. Я выкладывалась максимально на каждом метре дистанции», — сказала Диггинс после финиша.

Чего ей стоила эта бронза – знает только она сама.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Этот сезон для Джессики – заключительный в спортивной карьере. И она проводит его на высочайшем уровне.

Кстати, в истории Олимпиад в лыжных гонках уже был подобный случай. В 2010-м в Ванкувере словенка Петра Майдич на тренировке не вписалась в скоростной поворот, упала в овраг и врезалась в дерево. Лыжница получила перелом четырёх рёбер и повредила лёгкое.

И она с такими повреждениями вышла на классический спринт! Словенка прошла квалификацию, а к забегам на выбывание её выводили под руки. В финале же она смогла взять бронзу – из финишной зоны Петру унесли на руках, а с церемонии награждения – на инвалидном кресле.