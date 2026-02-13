Клебо нацелился на восьмое золото. Полное расписание седьмого дня Олимпиады-2026

В пятницу, 13 февраля, на ОИ будет разыграно девять комплектов наград. Что на этот раз в расписании?

13 февраля на Олимпийских играх 2026 года в Италии — седьмой соревновательный день. Всего будет разыграно семь комплектов наград. За медали в двух из них будут бороться и россияне: Савелий Коростелёв пробежит гонку на 10 км, а Пётр Гуменник откатает произвольную программу у одиночников.

Ещё состоятся финалы в конькобежном спорте, сноуборде, биатлоне и скелетоне.

И всё же одной из главных интриг дня остаётся разделка у лыжников. Там Йоханнес Клебо может стать восьмикратным олимпийским чемпионом.

Изучаем расписанием очередного олимпийского дня!

Олимпиада-2026: расписание на 13 февраля

Кёрлинг

11:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — США.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Чехия.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Великобритания.

11:05. Мужчины. 3-й тур. Китай — Норвегия.

16:05. Женщины. 3-й тур. Швеция — Дания.

16:05. Женщины. 3-й тур. Китай — Швейцария.

16:05. Женщины. 3-й тур. Канада — США.

16:05. Женщины. 3-й тур. Южная Корея — Великобритания.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Швейцария — Китай.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Чехия — Норвегия.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Италия — Германия.

21:05. Мужчины. 3-й тур. Канада — Швеция.

Лыжные гонки

13:45. 🥇 Мужчины. 10 км. Свободный стиль.

Хоккей

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Финляндия — Швеция.

14:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Италия — Словакия.

18:40. Мужчины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Франция.

18:40. Женщины. 1/4 финала.

23:10. Женщины. 1/4 финала.

23:10. Мужчины. Группа В, предварительный раунд. Канада — Швейцария.

Биатлон

16:00. 🥇 Мужчины. 10 км спринт.

Конькобежный спорт

18:00. 🥇 Мужчины. 10 000 м.

Скелетон

18:00. Женщины. Первая попытка.

18:48. Женщины. Вторая попытка.

21:30. Мужчины. Третья попытка.

23:05. 🥇 Мужчины. Четвёртая попытка.

Фигурное катание

21:00. 🥇 Мужчины. Произвольная программа.

Сноуборд

12:00. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация.

15:30. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала.

16:03. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала.

16:24. Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала.

16:41. Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал.

16:46. 🥇 Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал.

21:30. 🥇 Мужчины. Хафпайп. Финал.